Colombia

Estas fueron las últimas publicaciones de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, en redes sociales antes de ser secuestrado junto a su mánager: “Soy un idiota”

El hijo del reconocido cantante y su mánager fueron reportados como desaparecidos en el Cauca, lo que generó una ola de preocupación y numerosos mensajes de apoyo por parte de artistas y seguidores

Guardar
Giovanny Ayala y su hijo
Giovanny Ayala y su hijo Miguel - crédito redes sociales/X

La desaparición de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, junto a su mánager, ha generado una profunda preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística.

Ambos fueron reportados como desaparecidos después de que se perdiera todo contacto con ellos la noche del 18 de noviembre, mientras se desplazaban por el departamento del Cauca.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Última publicación en redes sociales
Última publicación en redes sociales del hijo de Giovanny Ayala en redes sociales - crédito @miguelayala_oficial/IG

Las autoridades confirmaron en la mañana del 19 de noviembre que Miguel Ayala, de 23 años, y su mánager desaparecieron cuando viajaban desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

Según los reportes preliminares de las autoridades, ambos se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta. De estos últimos descendieron hombres armados que los obligaron a modificar su trayecto.

La información disponible indica que los dos fueron forzados a dirigirse hacia Cajibío, un municipio del Cauca, donde se perdió su rastro.

Desde entonces, las autoridades han iniciado investigaciones para determinar el paradero de Miguel Ayala y su acompañante, así como para esclarecer las circunstancias y los posibles responsables de su desaparición.

El joven cantante compartió con
El joven cantante compartió con sus seguidores u fragmento de una canción que interpretó su papá hace algunos años - crédito @miguelayala_oficial/IG

El caso ha causado conmoción entre los seguidores tanto de Miguel como de Giovanny Ayala, quienes han recurrido a las redes sociales del joven en busca de señales o mensajes recientes que puedan arrojar luz sobre su situación.

En este contexto, han cobrado relevancia las últimas publicaciones de Miguel Ayala en sus redes sociales, que permanece desaparecido y ya sus familiares comienzan a preocuparse debido a la ausencia de pruebas de supervivencia del joven.

Entre las publicaciones más recientes, destaca una compartida el 10 de noviembre, en la que Miguel aparece celebrando y cantando Un idiota del mexicano Joan Sebastián, tema que su padre también interpretó años atrás.

En el video, se escucha la frase: “Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho”, parte de la letra de la canción, mientras comparte en una finca con allegados con los que departía en una fiesta y sosteniendo una botella de licor en su mano.

Miguel Ayala se presentó en
Miguel Ayala se presentó en tres ocasiones en el famoso programa 'Yo Me Llamo', pero en ninguna tuvo el visto bueno de los tres jurados, incluida Amparo Grisales - crédito @miguelayala_oficial/IG

Además, el joven había anunciado una colaboración con una creadora de contenido llamada Karoll Medina, que lo invitó a participar en su pódcast, entrevista que aún no ha sido publicada, pero del que mostró algunas imágenes del detrás de cámaras con el joven talento.

Hasta el momento, Giovanny Ayala no ha emitido ningún pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales ni por medio de su equipo de trabajo.

No obstante, una de las hermanas de Miguel sí se manifestó públicamente tras la desaparición, describiendo la situación familiar como sumamente difícil.

En sus palabras, decía: “En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia, no es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”.

El senador compartió en su
El senador compartió en su cuenta de Instagram cómo quedó el vehículo en el que se movilizaba - crédito @temistoclesorteganarvaez/IG

La joven también solicitó apoyo y comprensión tanto a los seguidores de su hermano como a los de la familia, haciendo énfasis en la incertidumbre que enfrentan: “Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”.

Los seguidores también han comenzado a comentar sus publicaciones en las que le piden a los involucrados que Miguel aparezca pronto, sano y salvo: “Ojalá aparezca pronto, su familia está desesperada”; “deseamos de todo corazón que a Giovanny y a su familia tranquilidad para este duro momento que enfrentan”; “que no vaya a empezar a pasar lo mismo que pasa en México que desaparecen los cantantes y terminan en bolsas en una carretera”, entre otros.

Temas Relacionados

Miguel Ayala Giovanny AyalaDesaparición hijo de Giovanny AyalaHijo de Giovanny ayalaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Sofía Avendaño respalda el protagonismo de Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’ tras altercados en el pasado: “Las cosas como son”

En redes sociales, la exparticipante de realities destaca el rol de la influenciadora y la importancia de su presencia junto a La Piry para el éxito del programa

Sofía Avendaño respalda el protagonismo

Medellín invertirá $342.000 millones para terminar el tramo 2 de la vía al Mar, que dejó inconcluso el Gobierno

Con esta inversión y los recursos de la Gobernación, la obra clave para conectar a Antioquia con el Caribe quedará garantizada

Medellín invertirá $342.000 millones para

Dos adultos mayores quedaron atrapados en un incendio en apartamento de Soacha: dos mascotas quedaron incineradas

El fuego de gran magnitud consumió por completo un apartamento y las víctimas fueron trasladas a centros asistenciales para su valoración. El material reciclable almacenado podría haber acelerado la propagación de las llamas

Dos adultos mayores quedaron atrapados

Abogado Diego Cadena negó un supuesto complot contra Miguel Ángel del Río y responsabilizó al ‘narco chofer’ de poner en riesgo su vida

En el supuesto complot también aparece el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti

Abogado Diego Cadena negó un

Qué estaba haciendo Gustavo Petro en Portugal cuando supuestamente hizo un gasto en el Ménage Strip Club

El presidente colombiano se reunió con su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, durante su visita oficial en mayo de 2023

Qué estaba haciendo Gustavo Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro reaccionó al asesinato

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón defiende a Yina

Juliana Calderón defiende a Yina Calderón y pide a los seguidores de Karina García aceptar la derrota en ‘La mansión de Luinny’

Las últimas publicaciones de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, cobran relevancia luego de ser secuestrado junto a su mánager

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala en Cauca: “Una situación extremadamente difícil”

Beéle sería el artista principal para el Carnaval de Barranquilla tras invitación del alcalde Alejandro Char: “Dónde firmo”

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, no ha podido salir de Estados Unidos en un año: esta es su situación

Deportes

El Deportivo Pereira tiene un

El Deportivo Pereira tiene un nuevo propietario: esto dijo el presidente del club

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría

Néstor Lorenzo explicó el duro enojo con integrantes del cuerpo técnico de la selección de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”

James Rodríguez recibió elogios por el emotivo gesto con Daniel Muñoz, ausente en el partido ante Australia por un problema familiar

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia a Australia: “Estalla de la furia”