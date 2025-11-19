Estas fueron las últimas publicaciones de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, en redes sociales antes de ser secuestrado junto a su mánager: “Soy un idiota”

Giovanny Ayala y su hijo Miguel - crédito redes sociales/X

La desaparición de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, junto a su mánager, ha generado una profunda preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística.

Ambos fueron reportados como desaparecidos después de que se perdiera todo contacto con ellos la noche del 18 de noviembre, mientras se desplazaban por el departamento del Cauca.

Las autoridades confirmaron en la mañana del 19 de noviembre que Miguel Ayala, de 23 años, y su mánager desaparecieron cuando viajaban desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

Según los reportes preliminares de las autoridades, ambos se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta. De estos últimos descendieron hombres armados que los obligaron a modificar su trayecto.

La información disponible indica que los dos fueron forzados a dirigirse hacia Cajibío, un municipio del Cauca, donde se perdió su rastro.

Desde entonces, las autoridades han iniciado investigaciones para determinar el paradero de Miguel Ayala y su acompañante, así como para esclarecer las circunstancias y los posibles responsables de su desaparición.

El caso ha causado conmoción entre los seguidores tanto de Miguel como de Giovanny Ayala, quienes han recurrido a las redes sociales del joven en busca de señales o mensajes recientes que puedan arrojar luz sobre su situación.

En este contexto, han cobrado relevancia las últimas publicaciones de Miguel Ayala en sus redes sociales, que permanece desaparecido y ya sus familiares comienzan a preocuparse debido a la ausencia de pruebas de supervivencia del joven.

Entre las publicaciones más recientes, destaca una compartida el 10 de noviembre, en la que Miguel aparece celebrando y cantando Un idiota del mexicano Joan Sebastián, tema que su padre también interpretó años atrás.

En el video, se escucha la frase: “Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho”, parte de la letra de la canción, mientras comparte en una finca con allegados con los que departía en una fiesta y sosteniendo una botella de licor en su mano.

Además, el joven había anunciado una colaboración con una creadora de contenido llamada Karoll Medina, que lo invitó a participar en su pódcast, entrevista que aún no ha sido publicada, pero del que mostró algunas imágenes del detrás de cámaras con el joven talento.

Hasta el momento, Giovanny Ayala no ha emitido ningún pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales ni por medio de su equipo de trabajo.

No obstante, una de las hermanas de Miguel sí se manifestó públicamente tras la desaparición, describiendo la situación familiar como sumamente difícil.

En sus palabras, decía: “En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia, no es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”.

La joven también solicitó apoyo y comprensión tanto a los seguidores de su hermano como a los de la familia, haciendo énfasis en la incertidumbre que enfrentan: “Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”.

Los seguidores también han comenzado a comentar sus publicaciones en las que le piden a los involucrados que Miguel aparezca pronto, sano y salvo: “Ojalá aparezca pronto, su familia está desesperada”; “deseamos de todo corazón que a Giovanny y a su familia tranquilidad para este duro momento que enfrentan”; “que no vaya a empezar a pasar lo mismo que pasa en México que desaparecen los cantantes y terminan en bolsas en una carretera”, entre otros.