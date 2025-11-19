J Balvin lanzó nueva colaboración con reconocida marca de ropa e hizo el desfile en Bello, Antioquia

J Balvin y Vélez sorprenden con una colección que celebra el estilo y las raíces de Medellín - crédito @jbalvin/IG

La colaboración entre el cantante J Balvin y la marca paisa Vélez marca un nuevo capítulo en la convergencia entre moda, música y cultura en Colombia.

El artista, reconocido internacionalmente por su influencia en la música urbana, ha decidido llevar su visión creativa más allá de los escenarios, presentando una cápsula de edición limitada que estará disponible desde el 7 de noviembre en las tiendas de la compañía antioqueña.

Esta colección, denominada Ciudad Primavera: Más allá de las flores, se exhibió en una pasarela especial el 18 de noviembre, donde el Metro de Medellín se transformó en un escenario fundamental para mostrar las dieciséis referencias que componen la propuesta.

El interés de J Balvin por la moda ha sido evidente a lo largo de los años, con colaboraciones previas junto a marcas nacionales como Gef, para la era de su álbum Vibras, y globales como Nike, Guess y Casio.

J Balvin sigue trabajando en la moda, después de su colección con Gef, llega con colaboración con Vélez - crédito JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Entre los hitos más destacados se encuentran la creación de los Air Jordan 1 lanzados en 2020 con Nike, la edición limitada del reloj DWE-5600 con G-Shock de Casio bajo el nombre El tiempo importa, la colección con Guess en 2019 y su participación en la pasarela de Gef durante Colombiamoda en 2018.

Estas iniciativas han consolidado su perfil como un referente en la industria, demostrando que su apuesta empresarial trasciende la música.

La alianza con Vélez surge en un momento clave, pocos días antes de los conciertos de la gira Ciudad Primavera en Colombia, previstos para el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá.

La colección busca rendir homenaje a la ciudad natal de ambos protagonistas, integrando elementos que dialogan entre la moda y las raíces culturales, según explicó J Balvin a El Colombiano, en donde aseguró que “es un hecho histórico para la industria colombiana al ser los dos de Medellín, y ambos tenemos una visión para el mundo. Estamos orgullosos de dónde venimos y de lo que, como latinos, podemos dar y aportar en lo creativo. Siempre pensando en la mejor calidad, pero ante todo mucho amor por lo que hacemos. Vélez es de respeto”.

J Balvin lleva su visión creativa más allá de la música con una alianza histórica junto a Vélez - crédito @jbalvin/IG

La propuesta incluye piezas exclusivas como camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos, monederos y bolsos personalizables.

Entre los artículos más destacados se encuentra un bolso con manijas intercambiables y una versión reinterpretada del clásico Mini Garniel. Además, algunas prendas presentan detalles innovadores, como la marcación láser y pigmentaciones en tonos pasteles, mientras que las flores de cuero, presentes en toda la colección, incorporan el característico pin del rayo asociado a J Balvin.

El objetivo principal de la colaboración fue fusionar la herencia artesanal de Vélez con el estilo vanguardista del artista, elevando el diseño urbano a un nuevo nivel de sofisticación, según explicaron. La colección no solo estará disponible en Colombia, también podrá adquirirse en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú a través del sitio web de la marca, según confirmó la compañía.