Colombia

J Balvin lanzó nueva colaboración con reconocida marca de ropa e hizo el desfile en Bello, Antioquia

El artista mostró el proyecto en el que venía trabajando junto a la marca de marroquinería, uniendo su creatividad y la tradición paisa para llevar la moda urbana colombiana a un nivel internacional

Guardar
J Balvin y Vélez sorprenden
J Balvin y Vélez sorprenden con una colección que celebra el estilo y las raíces de Medellín - crédito @jbalvin/IG

La colaboración entre el cantante J Balvin y la marca paisa Vélez marca un nuevo capítulo en la convergencia entre moda, música y cultura en Colombia.

El artista, reconocido internacionalmente por su influencia en la música urbana, ha decidido llevar su visión creativa más allá de los escenarios, presentando una cápsula de edición limitada que estará disponible desde el 7 de noviembre en las tiendas de la compañía antioqueña.

Esta colección, denominada Ciudad Primavera: Más allá de las flores, se exhibió en una pasarela especial el 18 de noviembre, donde el Metro de Medellín se transformó en un escenario fundamental para mostrar las dieciséis referencias que componen la propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El interés de J Balvin por la moda ha sido evidente a lo largo de los años, con colaboraciones previas junto a marcas nacionales como Gef, para la era de su álbum Vibras, y globales como Nike, Guess y Casio.

J Balvin sigue trabajando en
J Balvin sigue trabajando en la moda, después de su colección con Gef, llega con colaboración con Vélez - crédito JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Entre los hitos más destacados se encuentran la creación de los Air Jordan 1 lanzados en 2020 con Nike, la edición limitada del reloj DWE-5600 con G-Shock de Casio bajo el nombre El tiempo importa, la colección con Guess en 2019 y su participación en la pasarela de Gef durante Colombiamoda en 2018.

Estas iniciativas han consolidado su perfil como un referente en la industria, demostrando que su apuesta empresarial trasciende la música.

La alianza con Vélez surge en un momento clave, pocos días antes de los conciertos de la gira Ciudad Primavera en Colombia, previstos para el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá.

La colección busca rendir homenaje a la ciudad natal de ambos protagonistas, integrando elementos que dialogan entre la moda y las raíces culturales, según explicó J Balvin a El Colombiano, en donde aseguró que “es un hecho histórico para la industria colombiana al ser los dos de Medellín, y ambos tenemos una visión para el mundo. Estamos orgullosos de dónde venimos y de lo que, como latinos, podemos dar y aportar en lo creativo. Siempre pensando en la mejor calidad, pero ante todo mucho amor por lo que hacemos. Vélez es de respeto”.

J Balvin lleva su visión creativa más allá de la música con una alianza histórica junto a Vélez - crédito @jbalvin/IG

La propuesta incluye piezas exclusivas como camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos, monederos y bolsos personalizables.

Entre los artículos más destacados se encuentra un bolso con manijas intercambiables y una versión reinterpretada del clásico Mini Garniel. Además, algunas prendas presentan detalles innovadores, como la marcación láser y pigmentaciones en tonos pasteles, mientras que las flores de cuero, presentes en toda la colección, incorporan el característico pin del rayo asociado a J Balvin.

El objetivo principal de la colaboración fue fusionar la herencia artesanal de Vélez con el estilo vanguardista del artista, elevando el diseño urbano a un nuevo nivel de sofisticación, según explicaron. La colección no solo estará disponible en Colombia, también podrá adquirirse en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú a través del sitio web de la marca, según confirmó la compañía.

Temas Relacionados

J BalvinRopa J BalvinVélezRopa J Balvin con VélezJ Balvin en el metro de MedellínColombia-EntrtenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer murió arrollada por su pareja frente al centro comercial Bulevar Niza, en Bogotá, tras fuerte discusión

Testigos aseguran que el hombre aceleró el vehículo para atentar contra la joven y luego huyó del lugar. Las autoridades buscan al responsable y analizan cámaras de seguridad para esclarecer el caso

Mujer murió arrollada por su

Resultados de la Lotería de Cundinamarca sorteo 18 de noviembre: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados de la Lotería de

Video: así va la protesta indefinida en el municipio de La Calera contra la actualización catastral

La movilización liderada por la veeduría ciudadana afecta la circulación y exige respuestas urgentes del gobierno local

Video: así va la protesta

El Ministerio de Transporte aplazó normativa sobre seguridad vial para motocicletas: ajustes técnicos serán obligatorios en 2026

El proceso de revisión de la normativa continuará bajo evaluación de las autoridades, que anticipan nuevos lineamientos técnicos y posibles actualizaciones regulatorias

El Ministerio de Transporte aplazó

Gustavo Petro “sacó pecho” por el crecimiento de 3,6% en el PIB en el tercer trimestre de 2025: “Está es la economía real”

El presidente colombiano calificó los datos publicados por el Dane como un “excelente balance económico, para el último año”

Gustavo Petro “sacó pecho” por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN se atribuyó el

El ELN se atribuyó el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

ENTRETENIMIENTO

Adriana Lucía reclamó a Gustavo

Adriana Lucía reclamó a Gustavo Petro y al ministro de Defensa por bombardeo en el que fallecieron menores: “Jamás debieron morir”

Miss Universo 2025: así puede ver la gala preliminar y la final desde Colombia sin perderse detalle de la participación de Vanessa Pulgarín

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Deportes

Linda Caicedo fue nominada a

Linda Caicedo fue nominada a importante premio que escoge a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo

Se definieron los rivales de la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: sorpresa con la Honduras de Reinaldo Rueda