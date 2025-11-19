Colombia

Humberto “Papo” Amin, quien cuestiona constantemente los trinos de Petro fue elegido como nuevo presidente del Concejo de Bogotá: Esto dijeron varios políticos

EL concejal obtuvo el respaldo mayoritario del cabildo con 33 sufragios, y se comprometió a presidir la corporación privilegiando la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones

El nuevo presidente, miembro del
El nuevo presidente, miembro del Centro Democrático, Papo Amín, cuenta con experiencia en organismos de control y entidades públicas, lo que destaca su perfil para liderar el Concejo durante 2026 - crédito Bogotá Cómo Vamos

Humberto “Papo” Amín fue elegido presidente del Concejo de Bogotá para el periodo 2026, decisión que contó con 33 votos a favor y 7 en blanco.

El concejal, perteneciente al partido Centro Democrático, cuenta con trayectoria en el ámbito jurídico y en la función pública. Es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho por la Universidad Sergio Arboleda.

Amín ha desempeñado funciones en instituciones como el Congreso de la República, la Unidad de Servicio Público de Empleo, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Puertos y Transportes, entre otras entidades del sector público.

Al asumir esta responsabilidad, Amín sostuvo en su cuenta en X: “Recibo esta responsabilidad con humildad y sentido de deber, consciente de que el honor de presidir esta corporación implica servir, escuchar y actuar, siempre pensando en el bienestar de los bogotanos. Mi compromiso es que cada decisión de esta Mesa Directiva se tome con transparencia, imparcialidad y responsabilidad”.

Durante su intervención, Amín reiteró la disposición del Concejo para mantener canales de diálogo abiertos. “Desde el Concejo encontrarán una corporación respetuosa, independiente, constructiva y con constante interlocución”, afirmó el nuevo presidente de la corporación.

Asimismo, Amín manifestó su voluntad de mantener el equilibrio entre la cooperación institucional y la función de control político que caracteriza al cabildo distrital.

El nuevo presidente enfatizó que acompañarán las iniciativas que beneficien a la capital, pero a la vez mantendrán una postura vigilante frente al cumplimiento de los deberes constitucionales.

“Acompañaremos todo lo que beneficie a la ciudad, pero también ejerceremos el control que nos exige la Constitución”, concluyó Amín ante los cabildantes.

