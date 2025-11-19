Colombia

Colombia y España sellan cooperación por 150 millones de euros con firma de Villavicencio

La canciller Yolanda Villavicencio firmó en Madrid un acuerdo de cooperación por 150 millones de euros con el Gobierno español, en el marco de la II Comisión de Alto Nivel, para fortalecer iniciativas de paz, equidad, acceso al agua y desarrollo económico

Canciller de Colombia. Yolanda Villavicencio
Canciller de Colombia. Yolanda Villavicencio |REUTERS/Luisa Gonzalez

eLa ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, encabezó en Madrid la firma de un acta que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Colombia y España.

La suscripción se realizó durante la II Comisión de Alto Nivel y formalizó un paquete de 150 millones de euros para programas estratégicos en el país, de acuerdo con información divulgada por Semana.

Billetes de euros (Freepik)
Billetes de euros (Freepik)

El encuentro incluyó una reunión con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, con quien se consolidó el esquema financiero que servirá como base para impulsar proyectos de cooperación en construcción de paz, igualdad de género, desarrollo económico y acceso al agua en regiones clave.

Las delegaciones firmaron una declaración conjunta para acoger los resultados de esta comisión, y establecieron el marco de la Asociación País 2025-2027, hoja de ruta para la ejecución de los compromisos acordados en lo político, económico, cultural y tecnológico.

Villavicencio sostuvo que este acuerdo representa “un paso decisivo para profundizar el diálogo político” y destacó que el diseño de la cooperación permitirá dinamizar iniciativas conjuntas de alto impacto. En la declaración también se abordaron temas estructurales mediante subcomisiones de Asuntos Políticos; Jurídicos y Consulares; Económicos y Comerciales; Educativos y Culturales; y Científicos y Tecnológicos.

En el convenio se incluyó la incorporación de asuntos de defensa y seguridad como parte de una agenda más ambiciosa entre los dos países, con el objetivo de consolidar un diálogo estratégico que trascienda lo tradicional. Las delegaciones enfatizaron que la relación bilateral vive un momento sólido, con proyección para avanzar en proyectos comunes de largo plazo.

La visita también coincidió con la participación reciente del presidente español, Pedro Sánchez, en la Celac-Unión Europea en Santa Marta, escenario que reforzó la agenda diplomática y dio pie a la firma del acta en suelo madrileño.

Durante su estadía, la ministra inauguró la vitrina Expoartesano 2025 en el Centro Cultural Galileo, exhibición que presenta obras de más de 80 artesanos colombianos entre el 19 y 23 de noviembre. Villavicencio afirmó que “esta muestra es mucho más que una feria; es un puente entre mundos donde los saberes ancestrales dialogan con nuevas miradas y donde nuestras comunidades artesanas pueden contar sus historias con dignidad y orgullo”.

Participaron en la ceremonia el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete; la gerente de Artesanías de Colombia, Adriana Mejía; y el concejal presidente de la Junta de Distrito de Chamberí, Jaime González Taboada, junto con otros representantes diplomáticos. La exhibición forma parte de la agenda oficial de la visita y refuerza el vínculo cultural entre ambos países.

El acuerdo convenido por Villavicencio contempla varios frentes prioritarios que se desarrollarán en los próximos años, con el propósito de consolidar un esquema de cooperación social, económica, institucional y cultural. La declaración conjunta cerró la II Comisión de Alto Nivel con compromisos claros y una visión de mediano plazo para la ejecución de proyectos conjuntos.

