Alcaldía de Bogotá anunció más de 2.000 ofertas de empleo exclusivas para mujeres: la feria será este 20 de noviembre de 2025

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 2.000 vacantes laborales exclusivas para mujeres como parte de una nueva edición de la Feria de Empleo organizada por la Agencia Distrital de Empleo, una iniciativa que busca promover el acceso al trabajo formal en la capital.

El evento tiene lugar el jueves 20 de noviembre de 2025, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social (Sdis), en la localidad de Barrios Unidos, según informó la entidad a través de su sitio oficial.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde), la estrategia ‘Talento Capital’ mantiene su objetivo de conectar a las mujeres de Bogotá con oportunidades reales de empleo.

Para esta convocatoria, podrán postularse candidatas que cuenten con formación en bachillerato, técnico, tecnólogo o profesional, con o sin experiencia previa. Las ofertas incluyen cargos para operarias, técnicas, tecnólogas y profesionales en diferentes áreas.

Durante la feria, las asistentes tendrán acceso a servicios de orientación laboral, formación, apoyo para emprendimiento y otras herramientas diseñadas para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

La dirección del punto de encuentro es la calle 68 #58-23. Para participar, las interesadas deben presentar su hoja de vida actualizada y un documento de identidad.

Con este tipo de jornadas, la Alcaldía de Bogotá busca impulsar la inclusión laboral de las mujeres y fortalecer su participación en el mercado formal.

Además de la feria presencial en Barrios Unidos, la estrategia “Talento Capital” ha abierto otras convocatorias virtuales y extendió su atención con la Unidad Móvil de Empleo en diferentes localidades.

La Sdde recomendó a las ciudadanas estar atentas a las próximas convocatorias, consejos y cursos a través de su canal de WhatsApp, así como en los portales institucionales: https://desarrolloeconomico.gov.co/ y https://bogota.gov.co/sdqs/.

A su vez, La Agencia Distrital de Empleo aclaró que los procesos de ingreso a las vacantes no requieren intermediarios ni pagos de ningún tipo, y advirtió sobre posibles intentos de estafa.

Convocatoria para asesores de call center hasta el 19 de noviembre de 2025

La Alcaldía de Bogotá anunció la disponibilidad de 70 vacantes para asesores de call center con o sin experiencia, en el contexto de la misma estrategia “Talento Capital”, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La convocatoria, que cuenta con el apoyo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el Grupo Cos, se realizará en modalidad virtual este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Las personas interesadas pueden postularse con su hoja de vida actualizada y participar en una de las dos jornadas de selección, previstas para las 9:00 a. m. y 11:30 a. m., a través de la plataforma Google Meet.

Los cargos ofrecen contrato a término indefinido, acceso a beneficios como convenios con universidades, gimnasio interno, salón de belleza, zona gamer, plan de ascensos y descuentos.

La Sdde recalcó que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Para información adicional y detalles sobre futuras convocatorias, el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá y los portales institucionales permanecen disponibles para la ciudadanía.

Otras ofertas de empleo

La Alcaldía de Bogotá también abrió la convocatoria para 200 vacantes laborales en la Feria de Empleo organizada por la Agencia Distrital de Empleo.

El evento presencial se lleva a cabo el 19 y 20 de noviembre de 2025 en la avenida calle 26 #113-31, a un costado del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Las vacantes están dirigidas a bachilleres, técnicos y tecnólogos, con plazas disponibles en áreas de alimentos, logística y servicios.

Algunos de los cargos ofrecidos son auxiliar de almacén, auxiliar de cocina y servicio, técnico electromecánico, conductor, pastelero, panadero y cajero-mesero. Según la información oficial, la mayoría de los contratos son a término indefinido y varios requieren experiencia mínima de seis meses.