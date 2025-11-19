Pico y placa los sábados en Bogotá sigue firme, aseguró el alcalde Galán: le respondió a mandatarios de Cundinamarca que rechazan la medida

El alcalde Carlos F. Galán se refirió al tema e indicó que hablará con otros mandatarios para llegar a un acuerdo - crédito Carlos Fernando Galán / Instagram y Trancones Bogotá / X

Este miércoles, 19 de noviembre, durante una rueda de prensa realizada después de la desarticulación de dos bandas dedicadas al microtráfico en las localidades de Bosa y Suba, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la restricción de Pico y placa en los días sábados continuará para vehículos que no estén matriculados en Bogotá a partir de 2026.

El anuncio del viernes 14 de noviembre, que generó controversia, motivó reacciones de los alcaldes de Soacha, Chía y del gobernador de Cundinamarca. Las autoridades locales señalaron que no hubo diálogo previo con la Administración distrital antes de que la decisión se hiciera pública.

Ante este escenario, el mandatario local indicó que está abierto a dialogar con los alcaldes de los municipios de Cundinamarca y otros departamentos para revisar posibles alternativas, pero aclaró que la medida se mantendrá vigente. “Estamos listos a dialogar y lo hemos estado siempre. Bogotá ha estado siempre dispuesto al diálogo”, expresó Galán.

La medida de la Alcaldía de Bogotá responde a que tres de cada diez carros que circulan en Bogotá no están matriculados en la ciudad - crédito Colprensa

“Estamos listos a dialogar y lo hemos estado siempre... Estoy dispuesto a buscar cómo equilibramos eso y, entre todos, tenemos las herramientas que nos permitan proveerle servicios a Bogotá y a Cundinamarca”, afirmó Galán.

Galán explicó que parte del problema radica en la competencia entre la capital y los departamentos vecinos para atraer la matrícula de vehículos, situación que afecta la capacidad de inversión en infraestructura vial y servicios de movilidad.

“Quiero recordar que hace unos veinticinco años hubo una competencia entre Bogotá y Cundinamarca, precisamente buscando con descuentos atraer que la gente se matriculara en la ciudad o en el departamento. Eso duró unos años, sin embargo, después Cundinamarca otra vez buscó atraer a través de herramientas de descuentos”, indicó.

El alcalde recordó un acuerdo alcanzado hace más de una década entre Bogotá y Cundinamarca para suspender incentivos que atraían la matrícula vehicular, destacando que este tipo de estrategias pueden desequilibrar la provisión de servicios en ambas jurisdicciones.

Según él, de cada tres carros vendidos en la ciudad, solo uno se matricula en Bogotá, lo que repercute en la capacidad de la administración para financiar mejoras viales y proyectos de movilidad.

Carlos Fernando Galán dio a conocer una nueva estrategia para recaudar impuestos de los conductores que transitan en Bogotá - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

También resaltó la importancia del trabajo conjunto con Cundinamarca y la Región Metropolitana para avanzar en obras como la línea tres del metro, proyectada con inicio en Soacha, y la adquisición de una flota de buses eléctricos que beneficiará tanto a Bogotá como a este municipio.

Además, mencionó la construcción de conexiones viales entre la Avenida Ciudad de Cali y el municipio de Soacha como parte de las estrategias para reforzar la movilidad en la región.

Anuncian demanda contra el gobernador de Cundinamarca por ‘acaparar’ matrículas e impuestos de vehículos

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, informó que presentará una demanda contra el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, por la política de descuentos en matrículas e impuestos a vehículos registrada en municipios vecinos, medida que, según el cabildante, afecta la recaudación de la capital y genera desigualdad tributaria.

Quintero señaló que la estrategia departamental tiene como propósito atraer registros de vehículos que circulan principalmente en Bogotá, mediante tarifas y tributos reducidos, lo que incentiva la migración de matrículas fuera de la ciudad. “Descuentos del 50 % y del 20 % en impuestos buscan retener estos registros en municipios distintos a Bogotá”, explicó.

El concejal sostuvo que estos incentivos carecen de respaldo legal y ya han sido objeto de fallos nacionales adversos. “Esto es ilegal porque ni la ley les dio competencia para dar esos descuentos, sino que también el Consejo de Estado los declaró ilegales. Por eso los vamos a demandar”, manifestó Quintero.

El concejal de Bogotá demandará al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey - crédito red social X

El cabildante expresó el respaldo del Concejo a las acciones jurídicas que emprenda la Alcaldía de Bogotá para contrarrestar esta práctica y llamó a los municipios de Cundinamarca a revisar sus tarifas de registro vehicular.

Según Quintero, los incentivos departamentales reducen la recaudación de Bogotá, aunque los vehículos continúan utilizando de manera intensiva la infraestructura y los servicios de la ciudad.

La demanda será presentada en instancias judiciales, argumentando competencia desleal y haciendo referencia a pronunciamientos previos sobre la legalidad de estos descuentos.