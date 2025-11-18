Colombia

Vender vivienda nueva en Colombia es ahora mucho más lento que antes: el mercado sigue frenado

La desaceleración de los últimos años dejó un inventario difícil de mover y ciclos de venta cada vez más largos, pese a que los proyectos nuevos están mostrando señales tempranas de recuperación

Guardar
El mercado de vivienda nueva
El mercado de vivienda nueva en Colombia muestra señales de recuperación en los lanzamientos iniciales de proyectos VIS y No VIS - crédiro Freepik

El pulso del mercado de vivienda nueva en Colombia se entiende mejor cuando se observa qué está ocurriendo con los proyectos que recién salen al mercado. En las etapas iniciales, donde históricamente se mide la temperatura de la demanda, empiezan a verse señales que contrastan con el panorama de los últimos tres años. Según los análisis del sector, hoy un lanzamiento logra avanzar más rápido durante sus primeros meses de comercialización, tanto en VIS como en No VIS, un comportamiento que no se veía desde antes de la pandemia y que explicaría parte del optimismo que empieza a asomarse para el cierre de 2025.

Ese dinamismo, sin embargo, convive con un sistema aún cargado de frenos estructurales. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) el inventario terminado sigue presionando los tiempos totales de venta y los desistimientos continúan en niveles que obligan a revender unidades varias veces. En el caso de la VIS, por ejemplo, “desde 2023 los desistimientos VIS se duplicaron”, lo que extendió el ciclo comercial y llevó el inventario terminado a crecer un 289%, pasando del 1% al 6% de la oferta disponible. Estos rezagos arrastran los promedios generales y explican por qué, aunque los lanzamientos muestran mejor tracción, una etapa completa todavía puede tardar más de lo deseado en agotarse.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El inventario terminado de vivienda
El inventario terminado de vivienda en Colombia crece 289% en VIS desde 2023, presionando los tiempos de venta y la rotación de unidades - crédito Colprensa

La dimensión del desafío se entiende con las cifras históricas. Entre 2010 y 2015 vender una etapa VIS tomaba cerca de 17 meses. Para el periodo 2018-2022 ya eran 24 meses. Desde 2023 el comportamiento cambió abruptamente, en septiembre de 2025 el tiempo llegó a 41 meses, es decir, 17 meses adicionales en menos de tres años. En No VIS, el ajuste es más prolongado. Después de promediar 28 meses entre 2011 y 2014, la cifra creció de manera sostenida hasta estabilizarse alrededor de los 52 meses desde 2021, nivel que continúa vigente.

Los orígenes del problema están asociados a una cadena de eventos que comenzó en 2022. La inflación disparada, las tasas de interés elevadas y un crecimiento económico débil golpearon la capacidad de compra de los hogares y encarecieron la financiación de proyectos. De acuerdo con Camacol, a esto se sumaron “decisiones en materia de política de vivienda que terminaron impactando negativamente en mayor medida a la vivienda social (VIS)”, lo que aceleró la contracción. En mayo de 2022 el sector alcanzó un récord de 262.000 unidades vendidas en los últimos doce meses; para febrero de 2024 el acumulado cayó a 143.000, un descenso del 45%.

Esa caída dejó secuelas, como un inventario que se fue acumulando mientras la demanda se enfriaba. En el segmento No VIS, la situación es especialmente notoria, entre 2014 y 2019, el inventario terminado creció 218%, del 4% al 10% de la oferta, tras el desplome de los precios del petróleo, lo que redujo la capacidad de absorción y extendió la vida comercial de los proyectos. La combinación de estos factores moldeó el panorama actual, tiempos totales largos, ventas acumuladas rezagadas y un mercado que todavía procesa tres años de condiciones adversas.

Los desistimientos en proyectos VIS
Los desistimientos en proyectos VIS se duplican desde 2023, obligando a revender unidades y extendiendo el ciclo comercial - crédito iStock

Pese a todo, la fotografía de los lanzamientos recientes abre un margen para la recuperación. En VIS, Camacol señaló que, “hace un año, un proyecto solía acumular en promedio el 33% vendido al tercer mes de lanzamiento; hoy ese porcentaje subió a 38%, 5 puntos porcentuales más”. Aunque no llega al promedio de 2018-2022, demuestra un interés mayor de los hogares por la nueva oferta. En No VIS, el repunte es más claro, el porcentaje vendido al mes tres subió a 32%, siete puntos por encima del año pasado, e incluso por encima del promedio del quinquenio anterior a la pandemia.

El tiempo promedio para agotar
El tiempo promedio para agotar una etapa VIS pasó de 17 meses en 2015 a 41 meses en 2025, según cifras de Camacol - crédito Freepik

Que esa tendencia se mantenga será clave para determinar cómo cerrará 2025. Las proyecciones del gremio apuntan a un crecimiento de dos dígitos en ventas de vivienda nueva, siempre que la velocidad de comercialización inicial conserve su trayectoria. Si eso ocurre, más proyectos podrán iniciar obra y el inventario terminará ajustándose gradualmente. Para 2026, el escenario dependerá de la estabilidad macroeconómica y del fortalecimiento de “los instrumentos de política de vivienda, en particular para el segmento VIS”. Subsidios, tasas hipotecarias y confianza del consumidor definirán el ritmo de la recuperación.

Temas Relacionados

Casa nuevaCamacolViviendaVivienda nueva en ColombiaVIS y No VIS ColombiaCompra de viviendaColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Investigan al presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá: fuertes denuncias por abuso y maltrato a deportistas

Luis Eduardo González se encuentra en la mira del Ministerio del Deporte por los señalamientos en su contra, cuyas acciones se habrían presentado durante varios años

Investigan al presidente de la

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

La mediación de una organización neutral facilitó la liberación de dos hombres y una adolescente, que permanecían bajo control del grupo armado, en un operativo sin inconvenientes ni información sobre su estado físico

Reclutamiento forzado de menores: ELN

Super Astro Sol resultados del 18 de noviembre de 2025

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Super Astro Sol resultados del

Colombia vs. Australia EN VIVO, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

Colombia vs. Australia EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo prometió respetar

Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores de edad y liberar a los reclutados, pero no han cumplido

Cuatro militares resultaron heridos tras un ataque armado contra vehículos del Ejército en Arauquita

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se refirió a lo que sabe del crimen de Carlos Pizarro: exigió que la Corte Suprema dé el visto bueno para que siga en Justicia y Paz

Soldado arriesgó su vida para derrumbar un dron con explosivos durante ataque de las disidencias de Iván Mordisco a la Policía en Cauca

En Cali asesinaron a empresario napolitano que fue basquetbolista en Italia: no se descarta una ‘vendetta’

ENTRETENIMIENTO

Otro viernes de locos se

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Imitador de Juan Gabriel en ‘Yo me llamo’ ahor estaría en condición de calle en Bogotá: esta es la historia

Sebastián Villalobos reveló cómo descubrió que su madre es lesbiana: “A los 11 años le pregunté”

Deportes

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima,

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: formaciones confirmadas en Techo

Colombia vs. Australia EN VIVO, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

Wilmar Roldán se perdería los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor: esta es la razón

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba de un histórico equipo de Europa: aparecería en su carpeta de opciones

Las claves de los cuadrangulares en Colombia, ocho equipos buscan la estrella de diciembre