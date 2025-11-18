Colombia

Presunto homicidio de colombiana en un apartamento de Norcross, EE. UU.: ordenan captura de su pareja sentimental

Fabricio Cerchiaro Pinto, del municipio de San Diego (Cesar), tendrá que responder por la muerte de Marisol Ballestas Brochero, a quien encontraron con signos de violencia

El presunto crimen se reportó en principio luego de que los mismos familiares de la colombiana la hallaron sin vida en uno de los apartamentos de un conjunto ubicado en un vecindario de Norcross, Georgia - crédito red social Facebook | Google Maps

Custodiado en un centro médico en Georgia permanece bajo atención el colombiano Fabricio Cerchiaro Pinto, luego de que se confirmara la notificación de una orden de arresto (por el delito de homicidio con agresión agravante) en contra del nacido en el municipio de San Diego (Cesar, norte del país), luego de que las autoridades reportaron la muerte de su pareja sentimental, Marisol Ballestas Brochero, también connacional.

El cuerpo de la colombiana de 32 años fue hallado por los mismos familiares la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025 luego de que en contada ocasiones intentaron comunicarse con ella por celular, y acudieron hasta el complejo Parc at 1695 (en el condado de Gwinnet, jurisdicción de la ciudad de Norcross), donde se ubica el apartamento en el que ocurrieron los hechos.

Lo que hasta la tarde del sábado 15 de noviembre se manejaba como una “muerte sospechosa”, dio un giro en medio del proceso judicial que se inició luego de los testimonios recolectados hasta el momento por parte de las autoridades, y que llevaron que la tarde de ese mismo día Telemundo Atlanta confirmara que Brochero tenía signos de violencia.

Testigos le contaron al mismo medio local que la mujer habría sido “estrangulada”, y que minutos después de que se presentaron los hechos, el mismo Cerchiaro Pinto salió de la vivienda, subió al automóvil y se accidentó en la intersección de Graves Road y Dawson Blvd.

Un par de kilómetros alcanzó a recorrer Cerchiaro en el vehículo antes de accidentarse luego de salir del complejo de apartamentos - crédito Google Maps

Trataron de avisarle del accidente de su pareja sin saber qué había ocurrido antes con ella

El colombiano que resultó herido producto del accidente de tránsito que habría ocasionado no alcanzó a recorrer mucho en el vehículo, debido a que desde el punto donde queda ubicado el apartamento hasta el punto del incidente el recorrido en auto es de solo dos minutos.

Debido a que estaba relativamente cerca a la vivienda, y como las autoridades reportaron lo ocurrido, se notificó a los familiares del colombiano que había resultado herido y trasladado a un centro médico, motivo por el cual de inmediato, ellos tomaron el celular para avisarle a Ballestas Brochero lo que acababa de pasar.

A raíz de lo anterior, y sin imaginar aún lo peor, cuando la familia de la víctima llegó hasta el apartamento se encontraron con una escena aterradora: el cuerpo sin vida de la colombiana.

“A ciencia cierta, no se sabe qué pasó, los motivos ni nada, pero lo que yo escuché cuando llegué, porque yo conozco algunos familiares de la muchacha, es que el esposo la mató”, contó uno de los vecinos de la comunidad latina al mismo canal local.

Ballestas Brochero venía con problemas de pareja y llevaban varios días separados con Fabricio Cerchiaro Pinto, según lo que explicó una de sus familiares desde su tierra natal, el municipio de La Paz, Cesar - crédito red social Facebook

Lo que más llama la atención en el relato del residente, que conocía a Marisol, es que el hoy señalado por las autoridades “llevó las niñas al colegio, luego vino, la mató y luego fue y se accidentó. Por eso la estaban buscando a ella”, complementó su relato, que concluyó al confirmar que fueron “los familiares (de la colombiana)” los que “la encontraron” sin vida.

“Dentro del apartamento al que se envió a los agentes, encontraron a una mujer fallecida” (Inside the apartment in which officers were dispatched to, they located a deceased female inside), aseguró en declaraciones a medios de comunicación la detective de homicidios y vocera del Departamento de Policía de Gwinnett, Angela Carter.

La versión de la familia de la víctima desde Colombia: problemas de relación de pareja

En diálogo con los medios regionales Cacica Noticias y Radio Guatapurí, y desde el municipio de donde era oriunda Marisol Ballestas Brochero, Katherine Vides (prima de la víctima), contó lo que les han transmitido los demás familiares que se encuentran en EE. UU. al tanto de la situación.

“Ella se fue a los Estados Unidos, junto con él y tres niñas, las dos pequeñas son también de Fabricio. Lo hicieron en busca de un mejor futuro, ella era estilista. Allá está mi mamá, mi tía que era la mamá de Marisol y sus dos hermanas. Debemos esperar el dictamen de las autoridades y de los médicos para saber cuál fue en sí las circunstancias de la muerte de Marisol”, inició su relato Vides.

Cerchiaro permanece siendo atendido en un hospital en Georgia a la espera de su recuperación para que responda ante la autoridades por el presunto crimen de su pareja - crédito red social Facebook

“Del accidente de él sabemos poco debemos esperar que arrojan las autoridades, tampoco está claro si a nuestros familiares los van a deportar por todo esto y si el cuerpo de mi prima lo van a traer para La Paz, debemos esperar cómo se van dando las cosas”, agregó la prima de Ballestas.

De momento, se mantiene custodiado a Cerchiaro en el centro médico local a la espera de su evolución para que responda por los cargos que se le acusan.

