Petro salió en defensa de Verónica Alcocer, otra vez, luego de la revelación de su vida de lujo en Suecia: “No gasta un peso del erario colombiano”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la información difundida por los medios suecos sobre su esposa legalmente, Verónica Alcocer, frente a las crecientes tensiones políticas en su Gobierno. El mandatario respondió, a través de sus redes sociales, a los reportajes que aseguraban que la primera dama había encontrado en Estocolmo (Suecia) un refugio de lujo, tras la inclusión de su nombre en la Lista Clinton, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según la versión publicada por el diario sueco Expressen, Alcocer habría viajado a Suecia y se estaría hospedando en un apartamento en el centro de Estocolmo. Además, el reportaje detallaba su participación en eventos exclusivos y su integración a círculos sociales de alto poder adquisitivo, mencionando a figuras como Kristofer Ruscon, fundador de una marca de champán, y Olof Larsson, un magnate de la relojería.

A pesar de la aparente tranquilidad que se le atribuía a su vida en el país europeo, los medios criticaron la coincidencia temporal con el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, así como con la compra por parte del Estado colombiana de 17 aviones Gripen a la empresa Saab, por más de $16 billones, que la relacionaron por Suecia, el lugar en donde se compararon y donde reside la primera dama.

El reportaje también hizo énfasis en la exclusividad de los lugares frecuentados por Alcocer, tales como los restaurantes de lujo en el barrio Stureplan y el club Noppe, un sitio popular entre celebridades y miembros de la familia real sueca.

Petro se enfrenta a acusaciones sobre su esposa en Suecia

Ante estas informaciones, Petro se mostró visiblemente molesto y rechazó los contenidos de los reportajes, al destacar lo que consideró un ataque dirigido a su familia y a su Gobierno. A través de su cuenta en X, el presidente aseguró que las acusaciones carecían de fundamento y que su esposa no estaba incurriendo en ningún comportamiento indebido.

“Creo que Estocolmo es una ciudad igualitaria gracias a la socialdemocracia obrera. La mayoría de los ciudadanos suecos toman cerveza en el mismo lugar que lo hace el rey o el primer ministro. Si un ministro no hace cola en el supermercado, debe renunciar. No es como en el parque de la 93, donde se expulsa a los que visten pobres” escribió Petro en su mensaje.

El presidente hizo referencia a la accesibilidad y la sencillez en la vida cotidiana de Suecia, en contraste con las críticas que se le hicieron a Alcocer por su estilo de vida.

El mandatario también aprovechó para recalcar su postura frente a los derechos de su esposa, asegurando que ella, como ciudadana europea, no dependía de los recursos del Estado colombiano para su sustento: “La ciudadana europea Verónica Alcocer no gasta un peso del erario colombiano y tiene derechos y libertades en el espacio en que vive”.

Además, Petro defendió la decisión de su esposa de permanecer fuera del país, bajo el argumento de que las fotos publicadas por la prensa sueca fueron tomadas en verano, antes de la inclusión de Alcocer en la lista negra de la Ofac, y que esta decisión había afectado gravemente el derecho de su familia a reunirse. “La grosería de Trump contra ella le impide ver a sus hijas”, estalló contra el presidente de Estados Unidos.

“Las fotos del periodista sueco son en verano, cuando no existía su inclusión injusta a la lista Clinton, que acabó con el derecho de mi familia a reunirse”, sentenció el mandatario en su post.

El presidente volvió a hacer una declaración personal, aclarando que, debido a decisiones de pareja, él y Verónica Alcocer se habían separado físicamente desde hace algún tiempo, pero reiteró que su respeto por ella se mantenía intacto: “Por decisión de pareja nos separamos físicamente hace tiempo y de mí solo saldrá respeto a la madre de mis hijas”.

Además, Petro lanzó una dura crítica contra quienes, según él, intentaban difamar a su familia y atacar su Gobierno. “Por ahora lo que pase en mi corazón no será carroña de propagandistas de la extrema derecha fascista de mi país”.