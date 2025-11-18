Colombia

‘Mr. Taxes’ nuevamente fue sorprendido jugando tejo en Bogotá: “Le falta mugre”

El exministro de Comercio, Industria y Turismo también propuso un reto a los demás precandidatos presidenciales para que se midan a un duelo en este deporte tradicional del país

Guardar
El exdirector de la Dian
El exdirector de la Dian aseguró que practica este deporte tiempo antes de que se postulara como candidato presidencial - crédito Captura de Video @luiscarlosrh/TikTok

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo y hoy precandidato presidencial, sorprendió en las redes sociales nuevamente practicando uno de los deportes tradicionales del país: el tejo.

En un video publicado en sus redes sociales, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), conocido también como Mr. Taxes, vestido con traje y corbata, demuestra sus dotes para esta disciplina autóctona de Colombia e, incluso, realizó varios puntos, lo que generó algarabía entre los asistentes al club deportivo ubicado en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El filme provocó la respuesta de cientos de usuarios en redes sociales, especialmente exaltando las habilidades que demostró Reyes para jugar el popular tejo.

“Es la pinta perfecta para jugar tejo. Aquí en Boyacá también lleva ruana”; “Dele mister taxes”; “Esa cancha de tejo está muy puppy. Le falta mugre”; “cómo así que lanzando desde la mitad de cancha, no señor, juegue bien jajaja”; “Jajajaa lo amooooo!! Yo también lanzo desde la mitad de la cancha”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en las redes sociales.

Luis Carlos Reyes Jugando Tejo - crédito @luiscarlosrh/TikTok

No obstante, hubo otros que cuestionaron al exfuncionario del Gobierno Petro, al considerar que muestra estas actividades para impulsar su aspiración presidencial.

Es muy gracioso ver a los políticos en campaña ... La lechona, el tamal, bailando, cantando… pero la gente despertó”; “Sabes que están en campaña cuando”; “esto ya es el colmo de verdad, esto genera es tristeza”, manifestaron varios usuarios.

Respuesta de Reyes y reto para los precandidatos

Ante las críticas, Luis Carlos Reyes, en otro video, manifestó que su afición por el tejo no tiene relación con la campaña electoral, sino que es un pasatiempo que ha tenido a lo largo de su vida.

“Quiero responder de manera tajante a estas insinuaciones de que estoy jugando tejo solo por estar en campaña. Mi trayectoria con el tejo data desde hace muchos años, cuando viviendo en el extranjero, les pedí a mis primos que me ayudaran a hacer la cosa más colombiana posible que se les ocurriera y cumplieron llevándome a jugar tejo. Desde entonces, me he dedicado a promover el tejo entre todas las personas que conozco, incluyendo extranjeros”, respondió.

Luis Carlos Reyes Responde Si Está Usando El Tejo Como Base De Su Campaña Presidencial - crédito @luiscarlosrh/TikTok

Además, insistió en que ese deporte “es un producto de calidad de exportación” y, de una forma muy peculiar, propuso un reto para los demás precandidatos presidenciales para que se midan a un duelo de tejo.

Aprovecho esta oportunidad para retar a cualquier otro candidato presidencial a jugar tejo conmigo. Ustedes pongan el lugar, yo pongo el petaco de cerveza a ver quién puede jugar mejor”, propuso.

Hasta el momento, ningún precandidato se ha pronunciado frente al reto de Luis Carlos Reyes.

Esta no es la primera vez que el exministro de Comercio se pronuncia sobre su afición al tejo. En agosto de 2024, cuando se desempeñaba como jefe de cartera, le había respondido a un creador de contenido español sobre el atractivo actual del país sudamericano, debido a la creciente presencia de Colombia en las publicaciones de sus contactos y planteó abiertamente su curiosidad por el fenómeno.

El ministro de Industria, Comercio
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Luis Carlos Reyes, dio sus razones de porqué los extranjeros deben visitar el país - crédito Presidencia - @LuiscarlosH/Tiktok

En su video, el influencer Fran Cuéllar preguntó a su audiencia: “¿Qué le pasa a todos con Colombia? Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviera a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia? En mis historias solo me sale gente en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo sea... impresionante. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando?”.

Aprovechando la viralidad del mensaje, Luis Carlos Reyes respondió a través de su cuenta personal en la red social china, donde detalló los motivos que, a su juicio, han posicionado a Colombia como un destino de moda. En su intervención, el ministro destacó la diversidad de atractivos turísticos y culturales, y no dudó en mostrar sus habilidades en el tejo.

“Frank, hay muchísimas razones, puede que sean las explosiones, el barbecue y la cerveza del tejo, o el bolo aéreo, como se le conoce al deporte nacional. Puede que sea el avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano, puede que sea la gastronomía, puede que sean festivales como el Petronio o la Feria de Cali, puede que sea el windsurfing en La Guajira, puede que sea el turismo ecológico en la Amazonía colombiana, en cualquier caso, te esperamos aquí en Colombia, el país de la belleza”, afirmó.

Mr. Taxes dejó ver sus habilidades en el tejo - crédito @LuisCarlosH/Tiktok

Temas Relacionados

Luis Carlos ReyesTejoCandidatos presidencialesMr. TaxesLuis Carlos Reyes jugando tejoColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Hay unas 500 vacantes en Bogotá para personas con poca experiencia: así puede aplicar

La Secretaría de Desarrollo Económico anunció la apertura de 496 vacantes entre el 18 y el 22 de noviembre, de las cuales el 80 % está dirigido a personas con un año o menos de experiencia

Hay unas 500 vacantes en

Asesinan a alias Piña en Itagüí: cabecilla criminal de la banda El Guayabo

Jhon Ánderson Peláez Muñoz fue atacado a tiros por sicarios en motocicleta mientras esperaba fuera de un restaurante del barrio La Esmeralda

Asesinan a alias Piña en

James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

El mediocampista colombiano acumula negativas de equipos de la Major League Soccer y mantiene en vilo a sus seguidores a la espera de una nueva oportunidad

James Rodríguez habría recibido otro

Colombia redujo la pobreza energética al 15,4% en 2024, beneficiando a más de 300.000 personas según Promigas

El último informe del Impe reveló que, aunque la pobreza energética bajó, regiones como Vaupés y La Guajira siguen con altos niveles de privación, evidenciando profundas diferencias territoriales

Colombia redujo la pobreza energética
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker fue a la discoteca

Tiktoker fue a la discoteca de Yeferson Cossio en Bogotá y le negaron el acceso: “Eso es clasismo disfrazado”

Yina Calderón pidió perdón a La Piry por empujarla en ‘La mansión de Luinny’: cuál fue el verdadero motivo detrás de su polémica reacción

Del odio al amor: Valentina Taguado dedicó sentidas palabras a Michelle en la recta final de ‘Masterchef’ que las llevó al llanto

La emotiva despedida de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity’ deja risas, trova y una lección de vida: “Gracias por tanto”

Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’: solo mujeres

Deportes

James Rodríguez habría recibido otro

James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

Este es el historial de los resultados de la Selección Colombia frente a Australia: cuatro partidos en 30 años

Técnico de Australia se refirió a Colombia a pocas horas del partido en los Estados Unidos: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata