Mauricio Cárdenas, que será investigado por el CNE por polémica propuesta, confirmó crucial paso de su campaña a la presidencia

El exministro de Hacienda y de Minas, que hace parte del centenar de aspirantes al primer cargo de la Nación, estaría listo para formalizar su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en medio de la controversia por una publicación en sus redes sociales por aparentes beneficios en materia de vivienda

El exministro Mauricio Cárdenas ya
El exministro Mauricio Cárdenas ya tendría un buen número de firmas para formalizar su candidatura presidencial - crédito Diego Pineda/Colprensa

En un momento sin duda decisivo para la carrera presidencial en Colombia, el exministro Mauricio Cárdenas anunció el martes 18 de noviembre de 2025 que su campaña ya superó el umbral de un millón de firmas para inscribir su candidatura presidencial; cuando el requisito es que al menos 630.000 rúbricas válidas sean recolectadas para tal fin. Con ello, se prevé que el extitular de las carteras de Hacienda y de Minas y Energía esté en la contienda electoral.

Este avance en la aspiración de Cárdenas, que ya ha hecho acercamientos con otros aspirantes como el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, y el también exministro David Luna, que va por firmas, se conoció mientras el exjefe de cartera enfrenta una investigación formal del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntos ofrecimientos indebidos y posible propaganda engañosa durante la recolección de apoyos en sus plataformas digitales.

Hoy somos 1 millón de firmas, 1 millón de voces que creen que en Colombia se puede avanzar con esperanza y con sensatez”, compartió Cárdenas, que celebró este logro que lo posiciona entre el centenar de precandidatos que buscan formalizar su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil: el ente encargado de validar la validez de la recolección hecha, con miras a su presencia en los procesos electorales que se adelantarán en el país.

¿Por qué el CNE investigará a Mauricio Cárdenas?

La controversia que rodea al exministro se originó tras la difusión de un video en sus redes sociales, en el que presentó un programa de vivienda social. En ese mensaje, el precandidato prometió que, de resultar electo presidente, “400.000 viviendas serían accesibles para familias con salario mínimo o menos”; lo que motivó denuncias ante el CNE por un posible delito de corrupción del sufragante y ofrecimiento indebido, como lo advirtió el precandidato Luis Carlos Reyes.

A su vez, el organismo electoral también indaga si la forma en que se comunicó esta propuesta constituye propaganda electoral engañosa. Frente a estas acusaciones, Cárdenas ofreció disculpas públicas por la manera en que transmitió la iniciativa, pero defendió la legalidad de su actuar al sostener en sus redes sociales que “no hubo recolección de datos personales en la página web asociada y todo se enmarcaba en su plan de gobierno”.

En desarrollo...

