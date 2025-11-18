Colombia

Los graves delitos que enfrentaba el presunto asesino de Harold Aroca antes de caer en manos de la justicia

Anderson Santiago Pedraza fue capturado en Los Laches y deberá responder por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, de acuerdo con lo informado por el alcalde Galán

Un video en poder de las autoridades muestra el momento en que cuatro hombres rodean a Harold Aroca García antes de su desaparición y posterior asesinato en Bogotá - crédito redes sociales - @olarte_sandro/X

Anderson Santiago Pedraza, principal sospechoso del asesinato del adolescente Harold Aroca, ya registraba una orden de captura desde el mes de octubre por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, confirmaron autoridades de Bogotá.

El arresto de Pedraza, ocurrido en la tarde del 17 de noviembre en la capital colombiana, expone los antecedentes judiciales previos del capturado, quien fue identificado en actividades de vigilancia policial desarrolladas en el sector de Los Laches.

De acuerdo con información suministrada por el alcalde Carlos Fernando Galán, Anderson Santiago Pedraza era buscado por la justicia desde octubre, como resultado de una orden expedida por homicidio agravado, secuestro simple y tortura agravada. El ahora detenido también deberá responder presuntamente por fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, según los cargos formalizados por la Fiscalía General de la Nación.

Según advirtió el mandatario local en sus redes sociales, las autoridades ya mantenían una búsqueda activa de este individuo cuando el caso Harold Aroca alcanzó notoriedad pública.

De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Pedraza tenía desde octubre una orden de captura. - crédito @CarlosFGalan/X

Contexto judicial y proceso en curso

La captura impulsa el proceso judicial pues, además de enfrentar nuevas imputaciones derivadas del caso de Harold Aroca, Pedraza ya arrastraba un historial penal por delitos que las autoridades consideran de alto impacto. Ahora el capturado deberá comparecer ante audiencias preliminares a cargo de la Fiscalía General de la Nación, donde se establecerá su responsabilidad tanto en el asesinato de Harold como en los otros hechos por los cuales ya era buscado.

El crimen que conmocionó a Bogotá

El adolescente Harold Aroca, joven de 16 años, desapareció la tarde del 5 de agosto al dirigirse a un entrenamiento de fútbol en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe. Las primeras pistas relevantes surgieron de grabaciones en las que se observa a Harold Aroca siendo interceptado por cinco hombres encapuchados, quienes lo suben a un vehículo tras un breve intercambio de palabras.

La madre de la víctima, Carolina García Clavijo, relató que su hijo fue abordado y obligado a subir al automóvil, dato corroborado más tarde por registros de cámaras de seguridad. Cuatro días después de la denuncia, la familia recibió un mensaje a través de Facebook: “Búsquelo por el bosque”, lo que permitió hallar el cuerpo sin vida de Harold en una zona boscosa junto al Acueducto de Bogotá. Un escrito con tono de amenaza acompañaba el hallazgo.

El video, supuestamente captado el 5 de agosto, es considerado clave para avanzar en la investigación del caso - crédito @olarte_sandro/X

Amenazas y repercusiones posteriores

Las consecuencias del crimen han afectado gravemente a la familia de la víctima. Alerta Bogotá recogió los testimonios de la madre de Harold, quien describió que tras la muerte de su hijo comenzaron a recibir amenazas directas a través de redes sociales y mensajes telefónicos. Las intimidaciones forzaron a la familia a abandonar su residencia de años en la localidad de Santa Fe.

“Me escribieron que si me veían, me mataban”, narró García Clavijo al medio local, añadiendo que los mensajes intimidatorios se volvieron más frecuentes y directos con el paso de las semanas. Paralelamente, identifican a una persona conocida como “Santiago A.” en redes sociales como presunto emisor de parte de estas amenazas.

Investigación en desarrollo

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación han concentrado esfuerzos en identificar vínculos entre los delitos previos de Anderson Santiago Pedraza y el asesinato de Harold Aroca. De acuerdo a diversos medios, el caso ha evidenciado la necesidad de reforzar los mecanismos de protección tanto para las víctimas como para sus familias, especialmente en contextos donde las intimidaciones persisten tras los crímenes.

El hallazgo del cuerpo de Harold Aroca, de 16 años, con signos de tortura y un mensaje intimidante, conmociona a Bogotá - crédito X

Mientras tanto, la captura de Pedraza representa un avance en el proceso judicial y abre la puerta a esclarecer la totalidad de los hechos ocurridos desde el pasado agosto en el sector de Los Laches, punto crítico en la investigación por la desaparición y posterior asesinato de Harold Aroca. El detenido afrontará ahora una serie de audiencias en su contra, donde la Fiscalía buscará probar su responsabilidad.

