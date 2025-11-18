Imitador de Juan Gabriel en ‘Yo me llamo’ ahor estaría en condición de calle en Bogotá: esta es la historia

Eduardo Montero, el imitador de Juan Gabriel que emociona a Bogotá con su voz en la calle - crédito Colprensa y @wilmarcespedes/tiktok

En el centro de Bogotá, la presencia de un hombre que interpreta canciones de Juan Gabriel ha llamado la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales.

Grabaciones recientes muestran a este individuo, identificado en los comentarios como Eduardo Montero, quien afirma haber sido participante del programa de imitación musical Yo me llamo en el rol del célebre cantante mexicano.

Aunque habría pasado por las pantallas de Caracol Televisión, actualmente, Montero vive en situación de calle y suele ubicarse en el sector de plaza España, una zona reconocida por la confluencia de vendedores ambulantes, comerciantes informales, transporte público y personas sin hogar, según la información publicada en las plataformas digitales, que es en donde se están viralizando los videos con las interpretaciones del posible imitador.

Las imágenes difundidas en plataformas como TikTok retratan a Montero interpretando temas emblemáticos del repertorio de Juan Gabriel, entre ellos Te lo pido por favor, una de las canciones que más se repite en las publicaciones.

“El señor se llama Eduardo Montero canta muy lindo, lástima que cayó en esa vida. Estuvo en Yo me llamo", aseguró la mujer que lo grabó y compartió el clip en primer lugar.

Durante sus actuaciones, se observa que enfrenta dificultades para completar algunos fragmentos: en varias ocasiones tose, se inclina hacia adelante y realiza gestos que sugieren dolor o malestar físico.

A pesar de estas señales, varias personas se detienen a escucharlo, lo aplauden y resaltan que mantiene similitudes vocales con el artista homenajeado. Algunos de los presentes afirman haberlo visto en repetidas oportunidades en ese mismo sector.

Los comentarios que acompañan los videos aportan relatos de quienes aseguran haber conocido a Montero en diferentes municipios de Colombia.

Algunos sostienen que lo vieron cantar en Villavicencio años atrás, mientras que otros afirman haberlo escuchado interpretando música cristiana en Sabana de Torres (Santander). Estas versiones refuerzan la percepción de que su trayectoria como imitador se extiende más allá de la capital.

Hasta el momento, no existe una confirmación pública que acredite la participación de Eduardo Montero en alguna temporada de Yo me llamo. Sin embargo, los usuarios que lo graban insisten en que él mismo asegura haber estado vinculado al reality, aunque esta información no ha sido verificada.

En las grabaciones no se observan instrumentos musicales, pistas de audio ni equipos técnicos: la interpretación se realiza a capela, sin apoyo externo, y Montero permanece en el lugar acompañado de sus pertenencias personales y objetos que evidencian su vida en la calle. Aunque hay algunas veces que el público le ha puesto la pista de fondo para apoyarlo.

Las reacciones en redes sociales son diversas. Algunos usuarios destacan que Montero conserva cualidades vocales que consideran cercanas a la voz de Juan Gabriel, mientras que otros centran su atención en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, expresando preocupación por posibles problemas de salud física o mental.

No obstante, no existen diagnósticos ni confirmaciones sobre su estado, tampoco si se trata de ese personaje que en su momento ganó gran notoriedad en el mundo del entretenimiento.

Pero en las redes sociales también se ha viralizado un clip en el que aparece cantando el que sería el imitador de Juan Gabriel en Yo me llamo, Eduardo Montero, el cual aparece cantando, similar al habitante de calle, pero en 2019 cuando estaría en otras condiciones.

De acuerdo con la publicación, que está siendo recordada en las plataformas digitales, el 26 de octubre de 2019, José Ariel Rivera Arciniegas, en medio de las votaciones por la alcaldía de Sabana de Torres para el 2020 y hasta el 2023, posteó un video del imitador “Yo Me Lamo Juan Gabriel”, con el fin de “apoyar el talento y sus diferentes formas de expresión”.

Con ese objetivo quiso mostrar el clip de apoyo en el que aparece Eduardo Montero cantando y hablando de la labor de Rivera, pero hasta la fecha no se ha confirmado si se trataría del mismo personaje que canta ahora en las calles de Bogotá.

