Inició cierre de un carril en la Autopista Norte por Calle 97: guía completa para circular sin contratiempos

Los trabajos de reforzamiento del puente peatonal permitirán la circulación de vehículos, peatones y ciclistas, aunque se recomienda a los conductores prever demoras y acatar la señalización del PMT durante un mes. - crédito IDU

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el inicio del cierre de un carril en sentido norte–sur de la calzada rápida de la Autopista Norte a la altura de la Calle 97, con el objetivo de adelantar las actividades de reforzamiento del puente peatonal en el marco del contrato IDU-353-2020.

La medida comenzará a regir desde las 00:00 horas de este martes 18 de noviembre y se extenderá por aproximadamente un mes, con cierre de 24 horas diarias.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Para garantizar la movilidad y seguridad de todos los usuarios, la SDM autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), que incluye las siguientes disposiciones:

Vehículos particulares

Los conductores que circulen en sentido norte–sur podrán transitar por los dos carriles habilitados de la calzada rápida y los dos carriles de la calzada lenta.

Se recomienda acatar la señalización y transitar con precaución, ya que la reducción de carriles puede generar demoras en las horas pico.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó siguiente PMT - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Peatones y ciclistas

La infraestructura destinada a peatones y ciclistas no se verá afectada, por lo que podrán seguir utilizando andenes y ciclorutas existentes con normalidad.

Es importante respetar la señalización de obra y seguir las indicaciones de los auxiliares de tránsito presentes en la zona.

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades distritales instan a todos los usuarios a:

Planificar sus desplazamientos y prever posibles demoras. Atender la señalización de tránsito instalada en la zona de influencia de la obra. Respetar las indicaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado de la obra. Mantener distancia segura entre vehículos para evitar accidentes.

Estas recomendaciones buscan minimizar los inconvenientes durante la ejecución de los trabajos y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Los vehículos podrán circular por los carriles habilitados, mientras que peatones y ciclistas no tendrán afectaciones. - crédito bogota.gov.co

Avances de las obras del puente peatonal y nuevas conexiones

La ejecución del cierre de carril forma parte de los trabajos de reforzamiento de la infraestructura vial y conecta con proyectos más amplios de la ciudad. Por ejemplo, el puente de la Calle 153 sobre la Autopista Norte, que pertenece a la obra de Valorización 724 de 2018, registra un avance del 64,89% al 3 de noviembre de 2025, según informó el director del IDU, Orlando Molano.

Longitud: 363 metros (incluidos los aproches).

Ancho: 20,45 metros, con tres carriles vehiculares y uno de incorporación.

Peatones y ciclistas: 5 metros del ancho total y 0,45 km de ciclorruta.

Espacio público: 5.198 metros cuadrados.

Entre los avances recientes, se destacan:

Fundida del tablero vehicular.

Instalación de 31 vigas longitudinales postensadas en 7 ejes del puente.

Avances en la conformación del espacio público y redes secas en los costados occidental y oriental.

Construcción del muro en los conectantes noroccidental y nororiental.

Instalación de geobloques en aproches y transición de la oreja occidental.

Armado de acero y vaciado de concreto en la cimentación faltante de la oreja del costado oriental.

Este proyecto permitirá mejorar la conexión de la Avenida La Sirena (Calle 153) de oriente a occidente, entre la Carrera Séptima y la Avenida Boyacá, facilitando el acceso hacia el norte y sur de Bogotá a través de la Autopista Norte.

Se recomienda prever demoras y acatar la señalización del PMT. - Crédito: Colprensa

El cierre de un carril en la Autopista Norte por Calle 97 es una medida necesaria para garantizar la seguridad y el avance de las obras de reforzamiento del puente peatonal, sin afectar significativamente la movilidad. Los peatones y ciclistas podrán transitar con normalidad, mientras que los conductores deben anticiparse a posibles demoras y respetar las señales y recomendaciones del PMT.

De acuerdo con el distrito, con estas obras, la ciudad avanza hacia una infraestructura más segura y eficiente, mejorando la conectividad y garantizando la seguridad de todos los usuarios de la vía.