Inició cierre de un carril en la Autopista Norte por Calle 97: guía completa para circular sin contratiempos

La medida comenzó a regir desde las 00:00 horas del martes 18 de noviembre y se mantendrá durante aproximadamente un mes

Los trabajos de reforzamiento del
Los trabajos de reforzamiento del puente peatonal permitirán la circulación de vehículos, peatones y ciclistas, aunque se recomienda a los conductores prever demoras y acatar la señalización del PMT durante un mes. - crédito IDU

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el inicio del cierre de un carril en sentido norte–sur de la calzada rápida de la Autopista Norte a la altura de la Calle 97, con el objetivo de adelantar las actividades de reforzamiento del puente peatonal en el marco del contrato IDU-353-2020.

La medida comenzará a regir desde las 00:00 horas de este martes 18 de noviembre y se extenderá por aproximadamente un mes, con cierre de 24 horas diarias.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Para garantizar la movilidad y seguridad de todos los usuarios, la SDM autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), que incluye las siguientes disposiciones:

Vehículos particulares

  • Los conductores que circulen en sentido norte–sur podrán transitar por los dos carriles habilitados de la calzada rápida y los dos carriles de la calzada lenta.
  • Se recomienda acatar la señalización y transitar con precaución, ya que la reducción de carriles puede generar demoras en las horas pico.
Con el fin de facilitar
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó siguiente PMT - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Peatones y ciclistas

  • La infraestructura destinada a peatones y ciclistas no se verá afectada, por lo que podrán seguir utilizando andenes y ciclorutas existentes con normalidad.
  • Es importante respetar la señalización de obra y seguir las indicaciones de los auxiliares de tránsito presentes en la zona.

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades distritales instan a todos los usuarios a:

  1. Planificar sus desplazamientos y prever posibles demoras.
  2. Atender la señalización de tránsito instalada en la zona de influencia de la obra.
  3. Respetar las indicaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado de la obra.
  4. Mantener distancia segura entre vehículos para evitar accidentes.

Estas recomendaciones buscan minimizar los inconvenientes durante la ejecución de los trabajos y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Los vehículos podrán circular por
Los vehículos podrán circular por los carriles habilitados, mientras que peatones y ciclistas no tendrán afectaciones. - crédito bogota.gov.co

Avances de las obras del puente peatonal y nuevas conexiones

La ejecución del cierre de carril forma parte de los trabajos de reforzamiento de la infraestructura vial y conecta con proyectos más amplios de la ciudad. Por ejemplo, el puente de la Calle 153 sobre la Autopista Norte, que pertenece a la obra de Valorización 724 de 2018, registra un avance del 64,89% al 3 de noviembre de 2025, según informó el director del IDU, Orlando Molano.

  • Longitud: 363 metros (incluidos los aproches).
  • Ancho: 20,45 metros, con tres carriles vehiculares y uno de incorporación.
  • Peatones y ciclistas: 5 metros del ancho total y 0,45 km de ciclorruta.
  • Espacio público: 5.198 metros cuadrados.

Entre los avances recientes, se destacan:

  • Fundida del tablero vehicular.
  • Instalación de 31 vigas longitudinales postensadas en 7 ejes del puente.
  • Avances en la conformación del espacio público y redes secas en los costados occidental y oriental.
  • Construcción del muro en los conectantes noroccidental y nororiental.
  • Instalación de geobloques en aproches y transición de la oreja occidental.
  • Armado de acero y vaciado de concreto en la cimentación faltante de la oreja del costado oriental.

Este proyecto permitirá mejorar la conexión de la Avenida La Sirena (Calle 153) de oriente a occidente, entre la Carrera Séptima y la Avenida Boyacá, facilitando el acceso hacia el norte y sur de Bogotá a través de la Autopista Norte.

Se recomienda prever demoras y
Se recomienda prever demoras y acatar la señalización del PMT. - Crédito: Colprensa

El cierre de un carril en la Autopista Norte por Calle 97 es una medida necesaria para garantizar la seguridad y el avance de las obras de reforzamiento del puente peatonal, sin afectar significativamente la movilidad. Los peatones y ciclistas podrán transitar con normalidad, mientras que los conductores deben anticiparse a posibles demoras y respetar las señales y recomendaciones del PMT.

De acuerdo con el distrito, con estas obras, la ciudad avanza hacia una infraestructura más segura y eficiente, mejorando la conectividad y garantizando la seguridad de todos los usuarios de la vía.

