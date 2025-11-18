Colombia

Exvicepresidente Francisco Santos señaló que Venezuela ya no es solo una dictadura y lanzó advertencia: “Si no actuamos hoy, el problema también será Colombia”

El exvicepresidente advirtió que la consolidación de organizaciones internacionales en territorio venezolano, sumada a la colaboración de carteles y disidencias armadas, agrava la amenaza para Colombia

Francisco "Pacho" Santos criticó fuertemente
Francisco "Pacho" Santos criticó fuertemente la dictadura en Venezuela - crédito AFP - Freepick

El exvicepresidente de Colombia Francisco Santos sostuvo que Venezuela se ha convertido en el centro del narcoterrorismo global, con la presencia activa de organizaciones como Hezbolá, representantes de Irán y el Cartel de los Soles a escasos cincuenta kilómetros del departamento colombiano de Arauca.

Su pronunciamiento se difundió a través de su cuenta oficial en la red social X, donde Santos alertó sobre las implicaciones transfronterizas de este fenómeno criminal.

Según las declaraciones de Santos, la situación en territorio venezolano trasciende la definición de dictadura.

El exfuncionario subrayó que la amenaza implica “rutas de coca, oro y (la droga) captagon”, operadas de manera coordinada por estos grupos, lo cual incrementa el nivel de riesgo tanto para Colombia como para el hemisferio occidental.

Venezuela ya no es solo una dictadura: es el corazón del narcoterrorismo global”, puntualizó el exvicepresidente.

En un video difundido en la misma red social, Francisco Santos detalló la magnitud de la presencia extranjera en Venezuela, citando datos atribuidos al subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, ante el Senado estadounidense.

“Hezbollah no solo está en Venezuela, controla amplias partes de ese país. Hay 400 comandantes que fueron reubicados del Líbano a Venezuela en el 2025”, aseguró el político.

