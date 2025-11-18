Colombia

Don Izquierdo contestó a Polo Polo luego de mensaje sobre bombardeo en el Guaviare: “Callado no estoy, Miguel”

El activista petrista replicó al congresista luego de ser señalado de guardar silencio ante la muerte de menores en un ataque aéreo del Ejército

El intercambio entre Don Izquierdo
El intercambio entre Don Izquierdo y Polo Polo sube de tono luego de que el activista negara haber callado ante el fallecimiento de niños en el bombardeo ordenado por el presidente Petro - crédito Don Izquierdo/Facebook

Luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego ordenó una ofensiva aérea en Guaviare contra grupos disidentes de las Farc, las autoridades reportaron el fallecimiento de menores vinculados a esa organización ilegal.

La Defensoría del Pueblo indicó la existencia de seis víctimas de corta edad, mientras que Medicina Legal registró siete.

Tras conocerse la noticia, el congresista Miguel Polo Polo criticó a la senadora Isabel Zuleta y el influencer David Rozo, conocido como Don Izquierdo, a quienes acusó de guardar silencio ante la situación. Polo Polo expresó que “la coherencia la tienen en los pies”. El activista petrista Don Izquierdo no se quedó callado y le respondió a Polo Polo tras sus declaraciones sobre el ataque en Guaviare. En sus propias palabras: “Callado no estoy, Miguel”.

Las palabras de Polo Polo en su mensaje en contra de las dos personalidades políticas de izquierda fueron las siguientes: “¿Dónde estarán los petristas como @ISAZULETA, @DonIzquierdo_ y otros, que se rasgaron las vestiduras cuando dije que en un gobierno nuestro, en 2026, volverían los bombardeos? Salieron indignados a atacarme, pero hoy su mesías Petro bombardeó un campamento guerrillero y terminó matando a varios niños inocentes. Están calladitos… La coherencia la tienen en los pies”, escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en un mensaje de su cuenta de X.

Miguel Polo Polo se fue
Miguel Polo Polo se fue en contra de personajes de izquierda por bombardeo del Gobierno Petro - crédito @MiguelPoloP

En respuesta a lo dicho por el representante a la Cámara, el activista aseguró haber manifestado su opinión pública sobre el tema antes incluso de la reacción del congresista Miguel Polo Polo, y subrayó que en ambos gobiernos, tanto el de Iván Duque como el de Gustavo Petro Urrego, denunció los hechos cuando hubo menores afectados.

“Callado no estoy, Miguel. Publiqué mi postura antes de que usted siquiera comenzara su show. Cuando hubo bombardeos con niños en el gobierno de Iván Duque lo denuncié, y hoy hago exactamente lo mismo. Eso se llama coherencia”, contestó Rozo.

Al profundizar en su crítica, David Rozo señaló que la actitud de Miguel Polo Polo responde a motivaciones políticas y cuestionó directamente el uso del tema para fines electorales: “Lo que usted hace es otra cosa: usar la muerte de menores reclutados forzosamente como insumo de campaña. Jugar políticamente con cadáveres infantiles para atacar a Petro no lo convierte en defensor de la vida, lo convierte en oportunista”.

David Rozo contestó al mensaje
David Rozo contestó al mensaje de Miguel Polo Polo - crédito @DonIzquierdo_

Rozo también destacó la constancia de sus principios, afirmando que su posición frente a los bombardeos no varía dependiendo del partido político en el poder.

Insistió en que su rechazo a estas acciones se mantiene sin importar el contexto y llamó la atención sobre la tragedia que implica para los menores involucrados.

“A diferencia suya, no estoy aquí para aplaudir bombardeos según quién esté en el gobierno. Mi criterio no cambia por cálculo electoral. Mi indignación es la misma porque las víctimas son las mismas: niños arrancados de su familia, usados como escudos humanos por criminales y atrapados en una guerra que no escogieron”, escribió en su mensaje el influenciador.

Para finalizar su mensaje, Don Izquierdo reiteró que su postura ya había sido expresada y cuestionó el comportamiento de Miguel Polo Polo en la discusión: “Yo ya hablé. El que necesita gritar para existir es usted”.

Previo al intercambio con Miguel Polo Polo, David Rozo ya se había pronunciado sobre lo ocurrido en el departamento de Guaviare.

En esa oportunidad, expresó su rechazo ante el fallecimiento de menores y reafirmó que ha mantenido una postura crítica en contextos similares durante distintas administraciones.

David Rozo habló del bombardeo
David Rozo habló del bombardeo en que murieron menores de edad - crédito @DonIzquierdo_

“Cuando hubo bombardeos en el gobierno de Iván Duque donde murieron niños, me indigné y lo denuncié. Hoy siento lo mismo. La vida de los niños es sagrada, gobierne quien gobierne. Nada justifica que menores —reclutados a la fuerza— terminen muertos en medio de la guerra. Colombia merece que esto se esclarezca y que nunca más un niño pague con su vida los errores de los adultos”, escribió en su cuenta de X.

