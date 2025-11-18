Colombia

Aprenda inglés gratis y con certificación internacional a través del Icetex: son más 800 cupos disponibles

Estudiantes y profesionales en Colombia podrán a clases asincrónicas y sesiones en vivo, buscando fortalecer el perfil profesional y académico de los participantes

El Icetex y Rosetta Stone
El Icetex y Rosetta Stone lanzan convocatoria nacional para 800 cursos virtuales de inglés en Colombia - crédito iStock

El Icetex, en colaboración con Rosetta Stone, reconocida internacionalmente por su innovadora metodología en la enseñanza de idiomas, anunció la apertura de una convocatoria nacional para acceder a 800 cursos virtuales de inglés en niveles básico e intermedio.

La iniciativa, dirigida a jóvenes estudiantes y profesionales colombianos interesados en potenciar sus competencias lingüísticas, tiene como fin fortalecer la formación bilingüe en Colombia y contribuir al desarrollo académico y profesional de los ciudadanos.

La convocatoria, que permanecerá vigente hasta las 11:59 p. m. del 15 de diciembre de 2025 o hasta alcanzar 1.600 solicitudes, ofrece una ruta de aprendizaje virtual e inmersiva en inglés, respondiendo a la creciente demanda de habilidades en una segunda lengua como herramienta para la inserción laboral y el acceso a nuevas oportunidades educativas.

La iniciativa busca fortalecer la
La iniciativa busca fortalecer la formación bilingüe y mejorar las oportunidades académicas y profesionales de los colombianos - crédito Icetex

El proceso de inscripción y postulación debe realizarse a través del portal oficial del Icetex, en la sección de becas para estudios en el exterior, dentro de programas especiales y programas cofinanciados, o ingresando al siguiente enlace: Becas Inglés Icetex.

Los cursos tendrán una duración total de 120 horas y se desarrollarán bajo un formato virtual y asincrónico, permitiendo a los participantes avanzar de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Cada semana, los estudiantes contarán además con una sesión sincrónica que refuerza el aprendizaje autónomo y facilita la interacción directa con instructores certificados.

Las clases comenzarán el 16 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 15 de julio de 2026. Al completar el programa, los participantes recibirán un certificado de finalización otorgado por Rosetta Stone, que avala el nivel alcanzado y la participación efectiva en el curso.

La convocatoria estará abierta hasta
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta alcanzar 1.600 solicitudes registradas - crédito Icetex

La alianza entre el Icetex y Rosetta Stone enfatiza el desarrollo de competencias en pronunciación, comprensión auditiva, lectura y escritura, aspectos clave para el dominio integral del idioma inglés. De esta manera, los beneficiarios podrán mejorar su perfil profesional y académico, elementos fundamentales en la consolidación de una sociedad bilingüe y competitiva. El enfoque integral del programa apuesta por la construcción de capacidades que se traduzcan en mejores oportunidades de empleo, acceso a estudios en el exterior y fortalecimiento del capital humano nacional.

Detalles de la convocatoria

La convocatoria está dirigida a ciudadanas y ciudadanos colombianos residentes en cualquier parte del territorio nacional, mayores de 18 y menores de 65 años al cierre de la convocatoria. Es requisito haber culminado estudios de bachillerato, técnica, tecnología o pregrado en instituciones reconocidas por el Estado o contar con la convalidación correspondiente del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Los aspirantes deben presentar copia simple de la cédula de ciudadanía por ambas caras, y firmar la carta de compromiso anexa al proceso de postulación. Aquellas personas que actualmente sean beneficiarias de una línea de crédito o de fondos en administración de Icetex no deben presentar mora en sus obligaciones a la fecha de cierre; la verificación se realizará a través de los sistemas de información institucional y, en caso de incumplimiento, el aspirante será excluido del proceso de preselección.

Los cursos de inglés, en
Los cursos de inglés, en niveles básico e intermedio, tendrán una duración de 120 horas bajo modalidad virtual y asincrónica - crédito Icetex

Todos los documentos de soporte deben presentarse de manera legible, sin clave de acceso ni errores de visualización, como condición indispensable para la validación durante el proceso de evaluación. El Icetex se reserva el derecho de comprobar la veracidad y validez de los certificados directamente con instituciones educativas o a través de los correos institucionales proporcionados. Los resultados de la selección serán notificados oportunamente vía correo electrónico a los postulantes admitidos.

Finalmente, la entidad indicó que con el apoyo de Rosetta Stone, los participantes podrán acceder a recursos de alta calidad, metodologías interactivas y acompañamiento constante, lo que asegura un proceso de aprendizaje acorde a las mejores prácticas internacionales en educación de idiomas.

