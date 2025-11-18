Álvaro Uribe lanzó pulla a Gustavo Petro tras acusaciones contra su cuñado Carlos Enrique Moreno: “Respetar a las familias de guerrilleros”

Álvaro Uribe y Gustavo Petro enfrentan rencilla en redes sociales - crédito Centro Democrático y @petrogustavo/X

Las rencillas entre la familia Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro siguen a flor de piel después de que el jefe de Estado lanzara acusaciones públicas contra Carlos Enrique Moreno Mejía, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, a quien lo culpó de los malos manejos en Audifarma.

De hecho, un día después de que Moreno le respondiera al presidente, en la mañana del martes 18 de noviembre Uribe Velez usó su cuenta de X para lanzar una indirecta contra Petro.

En un breve mensaje, el exmandatario comentó que, entre las muchas reglas que tienen en su entorno familiar, existe la de no atacar a los familiares de otros líderes políticos que no hagan parte de su ideología.

Sin embargo, un detalle llamó la atención en su escrito: el expresidente aseguró que la regla se extiende no solamente a la política, sino a familiares personajes con vidas cuestionables, haciendo presunta referencia al pasado guerrillero del hoy mandatario.

“En mi familia hemos tenido la norma de respetar las familias de rivales políticos, también las familias de guerrilleros, paramilitares, etc.”, señaló el expresidente Uribe.