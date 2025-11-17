Políticos exigieron justicia luego de que Héctor Olimpo denunciara asalto en casa de su mamá: “Así están los colombianos, aterrorizados”

El precandidato presidencial Héctor Olimpo relató en sus redes sociales el asalto violento sufrido por su madre en Bogotá - crédito Facebook - @hectorolimpo/X

El precandidato presidencial Héctor Olimpo denunció públicamente un asalto violento en la casa de su mamá, un hecho que provocó reacciones tanto de solidaridad como de indignación entre políticos y ciudadanos. A través de un mensaje en su cuenta de X, el líder relató lo sucedido en su vivienda familiar, al condenar el creciente clima de inseguridad que afecta al país.

En su publicación, el líder político reveló que delincuentes ingresaron al apartamento de su madre en Bogotá, revolcaron sus pertenencias y robaron documentos personales. Olimpo también recordó que, meses antes, su mamá ya había sido víctima de extorsión; el asalto, en su opinión, no es un caso separado, sino un reflejo de la grave situación de inseguridad que enfrentan miles de colombianos.

“Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá. Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos. Meses atrás ya la venían extorsionando”, escribió Olimpo. En el mensaje, expresó el dolor de ver a su madre aterrada por la violencia, un sentimiento que, según él, “rompe algo por dentro”.

El político no solo se centró en el hecho específico, sino que amplió su denuncia a una problemática más amplia: la impunidad que, según él, alimenta la criminalidad en Colombia. De acuerdo con Olimpo, el sistema judicial del país no está respondiendo adecuadamente, lo que se refleja en una tasa de impunidad del 93%: “Me dicen las autoridades que capturan y capturan, pero muchos jueces sueltan. Siempre una excusa, siempre un ‘no aplica’. Por eso estamos como estamos”.

Olimpo también hizo un llamado a la acción, asegurando que, si llega a la presidencia, se comprometerá a erradicar la impunidad, fortalecer la fuerza pública y crear cárceles que verdaderamente cumplan con su propósito.

“Colombia merece caminar sin miedo”, concluyó en su extenso mensaje, al dejar claro que no aceptará un país donde los ciudadanos vivan bajo constante amenaza.

Así reaccionaron los políticos a la denuncia de Héctor Olimpo

La denuncia de Olimpo provocó un fuerte debate en la arena política. Varios precandidatos presidenciales y líderes políticos expresaron su solidaridad y condenaron la situación de inseguridad en el país.

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, mostró su apoyo a Olimpo y destacó la gravedad de la situación: “Lo siento mucho… así están los colombianos, aterrorizados. Hay que luchar por este país para devolverle el rumbo porque los ciudadanos están en manos del hampa”.

La precandidata publicó en X —la misma red donde Olimpo hizo su denuncia— para reiterar lo que dice desde que inició su campaña presidencial: que no se puede dejar el país en manos de la izquierda, representada por el actual presidente Gustavo Petro.

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y líder de la coalición Verde Oxígeno, también reaccionó ante el asalto a la madre de Olimpo, por medio de la misma plataforma digital.

“A Colombia se la tomó la delincuencia: desde los traquetos del microtráfico hasta los capos del Tren de Aragua, del Clan del Golfo y de las narcoguerrillas”, afirmó Betancourt, que también extendió un mensaje de solidaridad al precandidato y subrayó la gravedad de la situación.

“Ni siquiera cerrando la puerta de nuestra casa estamos seguros. Tenemos que unirnos para rescatar a Colombia”, concluyó.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y también precandidata presidencial, expresó su apoyo a Olimpo y destacó que la seguridad debe ser una prioridad nacional.

“Un abrazo para tu madre y para ti @hectorolimpo. Nada es más sagrado para uno de hijo que su madre. Es inaceptable que cualquier familia pase por esa angustia, pero desafortunadamente la ola de atracos, extorsiones y zozobra es el pan de cada día de miles de familias”, escribió López.

La exalcaldesa enfatizó que la seguridad debe ser un objetivo común para todos los colombianos. “Si algún propósito debe unirnos como país es recuperar la seguridad de la gente”, añadió.

Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial y exdirector de la Dian, también reaccionó a la denuncia de Olimpo, al señalar que el verdadero problema radica en la impunidad.

“Lo que vivió hoy la mamá de @HectorOlimpo es inaceptable. Toda mi solidaridad con ella y con los miles de familias que están enfrentando extorsiones, robos y amenazas”, indicó Oviedo.

Además, enfatizó en la necesidad de una reforma profunda en el sistema de justicia para garantizar que los delincuentes enfrenten las consecuencias de sus actos: “La seguridad mejora cuando el Estado investiga, judicializa y sanciona a tiempo, no cuando se improvisa”.

Por último, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y precandidato presidencial, también se pronunció sobre la situación, al señalar que el asalto no es un hecho aislado.

“Apreciado amigo @hectorolimpo, lamento lo que vivió tu mamá. Ninguna familia colombiana debería pasar por eso. Pero este no es un caso aislado: es el resultado de años de impunidad, improvisación y discursos sin acciones reales”, señaló Pinzón.

El exministro destacó que Colombia necesita liderazgo y resultados concretos en materia de seguridad: “Colombia no necesita más indignación en comunicados: necesita liderazgo, carácter y resultados”.

