Petro confirmó 12 menores de edad muertos en operaciones contra las disidencias de “Iván Mordisco”, tras advertencia de Defensora del Pueblo

Gustavo Petro entregó un nuevo reporte de los bombardeos a las disidencias y confirmó el número de menores edad muertos en estas acciones - crédito @infopresidencia/IG

Tras el aluvión de críticas por los bombardeos que ordenó contra las tropas del Estado Mayor Central (EMC), al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en los que se registraron muertes de menores de edad, y luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que se habían registrado más ataques a estas estructuras y, por ende, más víctimas, el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió entregar un nuevo reporte sobre estas incursiones.

Según datos del jefe de Estado, en total son 12 niños y adolescentes los que han caído producto de la ofensiva de las Fuerzas Militares sobre las disidencias. De ellos, los siete de los que se tenía conocimiento en Guaviare, tras los hechos del 10 de noviembre; cuatro más en acciones registradas en el límite entre Caquetá y Amazonas, el 1 de octubre, que correspondería a la denuncia hecha por la representante Katherine Miranda; y uno más en Arauca, el 13 de noviembre.

Aunque la información presentada por el mandatario en X daría pie a confusiones, es preciso establecer de su mensaje que existiría una muerte más por verificarse, pues indicó en la red social que “hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años”. Y que repetiría en su publicación el adolescente que cayó en los bombardeos en Arauca, lo que haría generar ciertos interrogantes sobre la precisión de los datos comunicados al país.

Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de 12 menores en bombardeos a las disidencias de las Farc - crédito @petrogustavo/X

Las novedades en el reporte de menores de edad muertos en bombardeos

Al caso de Guaviare, ampliamente divulgado, es importante destacar que la congresista Miranda había dicho sobre el deceso de cuatro niños, entre ellos una de 11 años, tras las incursiones contra las disidencias. El deceso de la menor, de la que incluso compartió su fotografía, fue reportado el 1 de octubre en Puerto Santander (Amazonas), que es una población limítrofe con el río Caquetá; de ahí de que la representante mencionara el departamento como el epicentro.

“Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas. Iván Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra", afirmó Petro en su mensaje, en el que también reportó que cerca de 34 miembros de estas estructuras han sido neutralizados en Guaviare y Arauca, con más de 35 fusiles recuperados por las FF. MM.

Del mismo modo, habló de cómo una niña, herida por las columnas móviles del EMC en la carrera Panamericana, murió como consecuencia de las heridas; además de la confirmación del deceso de Luis Elías Ávila Hernández, hermano de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. Lo anterior, como manera de respuesta a los que han puesto en duda su estrategia de combatir las estructuras criminales, por las víctimas que han dejado.

Con este mensaje, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó información de Gustavo Petro sobre la muerte de 12 menores - crédito @MarnIris/X

Luego del reporte de Petro, se conoció el video de la defensora del Pueblo Marín en la que, en efecto, ratificó lo dicho por el presidente en el sentido del deceso de la muerte adolescente en Arauca es de una mujer; lo que adelantó la representante Miranda de lo ocurrido en Amazonas, con la niña que cayó en la incursión militar y tres niños más fallecidos; y que en consecuencia se suman a los que ya habían sido reportados en las acciones en Guaviare.

“Le insisto al Presidente de la República que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados. A los grupos armados ilegales les exigimos liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados”, indicó Marín, que expresó su profunda preocupación por la ofensiva militar en los territorios, liderada por Petro y el ministro Sánchez: sobre el cual cursará una moción de censura en el Congreso.