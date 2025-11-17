Colombia

Miguel Polo Polo criticó a Isabel Zuleta y a Don Izquierdo por bombardeo en el Guaviare: “La coherencia la tienen en los pies”

El congresista opositor cuestionó a figuras del oficialismo por, según él, guardar silencio ante la muerte de menores en una operación militar, señalando contradicciones en sus posturas frente a acciones del Gobierno actual

El legislador criticó a simpatizantes
El legislador criticó a simpatizantes del Pacto Histórico por no pronunciarse tras el operativo en Guaviare, recordando críticas previas hacia su postura sobre el uso de la fuerza en Gobiernos anteriores - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las recientes acciones militares en Guaviare, donde unidades del Estado se enfrentaron a un grupo disidente de las Farc, han puesto al presidente Gustavo Petro en el centro de un encendido cuestionamiento público. Tras la operación, la Defensoría del Pueblo reportó que seis de las víctimas mortales eran menores de edad, mientras que Medicina Legal señaló que el número total de menores fallecidos podría llegar a siete.

El congresista Miguel Polo Polo, representante de la oposición, lanzó fuertes cuestionamientos contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, así como contra David Rozo, conocido como Don Izquierdo, creador de contenido, por su postura frente al bombardeo. En sus palabras, Polo Polo acusó a ambos de carecer de principios sólidos: “La coherencia la tienen en los pies”, manifestó

En su intervención a través de redes sociales, Miguel Polo Polo apuntó directamente a aquellos simpatizantes del oficialismo que en el pasado lo criticaron por su postura sobre los operativos armados. El legislador señaló la paradoja entre las reacciones que generaron sus declaraciones previas y el accionar del gobierno actual, enfatizando que quienes antes lo censuraban ahora guardan silencio ante hechos similares cometidos bajo la administración de Gustavo Petro.

“Dónde estarán los petristas como @ISAZULETA, @DonIzquierdo_ y otros, que se rasgaron las vestiduras cuando dije que en un gobierno nuestro, en 2026, volverían los bombardeos? Salieron indignados a atacarme, pero hoy su mesías Petro bombardeó un campamento guerrillero y terminó matando a varios niños inocentes”, escribió en su cuenta de la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Miguel Polo Polo se fue
Miguel Polo Polo se fue en contra de personajes de izquierda por bombardeo del Gobierno Petro - crédito @MiguelPoloP

Para finalizar su mensaje, Miguel Polo Polo subrayó lo que consideró una actitud de silencio entre sus adversarios políticos, afirmando: “Están calladitos… La coherencia la tienen en los pies”.

En dicho mensaje Polo Polo, hace alusión en sus recientes declaraciones a la ola de cuestionamientos que recibió a principios de noviembre, tras manifestar que en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella “volverían los bombardeos a los campamentos guerrilleros”.

La controversia se desató luego de que el propio congresista publicara ese comentario en su cuenta de X, justo después de intervenir en la Convención Nacional de la Patria realizada en el Movistar Arena el 3 de noviembre de 2025, evento al que acudieron cerca de 15 mil seguidores del mencionado abogado.

Por su parte, las dos personas mencionadas por Polo Polo Isabel Zuleta y Don Izquierdo se pronunciaron por el bombardeo antes mencionado.

El creador de contenido manifestó su rechazo a la muerte de menores, recordando su postura crítica en situaciones similares durante gobiernos anteriores. Don Izquierdo resaltó que su indignación no depende del partido en el poder y defendió la protección de la infancia por encima de cualquier circunstancia.

David Rozo habló del bombardeo
David Rozo habló del bombardeo en que murieron menores de edad - crédito @DonIzquierdo_

“Cuando hubo bombardeos en el gobierno de Iván Duque donde murieron niños, me indigné y lo denuncié. Hoy siento lo mismo. La vida de los niños es sagrada, gobierne quien gobierne. Nada justifica que menores —reclutados a la fuerza— terminen muertos en medio de la guerra. Colombia merece que esto se esclarezca y que nunca más un niño pague con su vida los errores de los adultos”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Isabel Zuleta expresó su rechazo enfático a la utilización de menores en escenarios bélicos y reiteró la urgencia de combatir cualquier forma de instrumentalización de la infancia en contextos de guerra. “La instrumentalización que criminales hacen de niñas y niños en el conflicto solo perpetúan la violencia. Tenemos la obligación de enfrentar y erradicar esas prácticas, ni uso, ni utilización, con los niños no!!!”, manifestó la senadora.

Isabel Zuleta habló de lo
Isabel Zuleta habló de lo sucedido en el departamento del Guaviare en su cuenta de X - crédito @ISAZULETA

Y agregó: “Bobardear menores es una infracción al DIH ¿falló la inteligencia militar? Materialmente es muy difícil con la crueldad de estos grupos criminales que reclutan niños, niñas y adolescentes que no los pongan en los frentes de guerra, por lo que si hay bombarderos hay riesgo de infracción al DIH. Evitar a toda costa los bombarderos por los riesgos que representa para los niños es una tarea de quienes buscamos La Paz (SIC)“.

