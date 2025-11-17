Lina Tejeiro reveló si prefiere a Variel Sánchez o Juan Guilera en las escenas románticas: “No sabe besar”

El carisma de la artista no opacó la historia que estaba contando - crédito Lina y Juan / TikTok

La dinámica de los besos en las novelas suele despertar curiosidad entre los seguidores de las producciones y sus protagonistas. En una reciente conversación con Juanpis González, la actriz Lina Tejeiro abordó con franqueza cómo fue su experiencia al compartir escenas románticas con Variel Sánchez y Juan Guilera, dos de sus compañeros en la pantalla, y reveló detalles sobre la química y las diferencias entre ambos.

Durante la entrevista, Lina Tejeiro relató que el primer acercamiento con Variel Sánchez en el set no resultó tan fluido como esperaban. Aunque los dos se conocían desde hacía años, nunca antes habían interpretado a una pareja, como lo hicieron en la segunda versión de Nuevo rico, nuevo pobre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actriz explicó que el primer día de grabación no incluyó besos, pero al segundo día tuvieron que rodar una escena romántica. Según contó, al intentar coordinar el beso, ambos abrían la boca al mismo tiempo, lo que generó una situación incómoda: “Parecíamos dos pescados”.

“Yo corté la escena y le dije: ‘No, marica, tú no sabes besar, huevón’”, recordó Tejeiro en medio de risas en la charla con Juanpis González. Tras ese momento, decidieron ponerse de acuerdo en el set para mejorar la escena. Finalmente, la actriz reconoció que, aunque cada persona tiene su estilo, Variel Sánchez “besa bien a su manera”.

Lina Tejeiro y Variel Sánchez tuvieron una incómoda escena en ‘Nuevo rico y nuevo pobre’ - crédito Emisión Nuevo rico, nuevo pobre / Caracol Televisión

Sin embargo, al comparar la experiencia con la de Juan Guilera, la actriz sorprendió a los seguidores: “Besa más rico Juan Guilera. O sea, Variel besa bien, no es que bese mal. Pero me entendí mejor con Juan Guilera”, afirmó Lina Tejeiro mostrando una clara preferencia por el actor argentino en cuanto a la conexión durante las escenas románticas.

La conversación también abordó otros aspectos de la vida sentimental de la actriz que confesó que la única ocasión en la que se enamoró durante una producción fue cuando mantuvo una relación con Sebastián Vega en la época en que ambos trabajaban en Padres e Hijos. Además, mencionó que Carlos Torres también fue su pareja en ese entonces.

La química con Juan Guilera no iba más allá del set

En otra entrevista concedida a La Kalle, la actriz llanera compartió que su madre y su entorno tenían expectativas sobre una posible relación sentimental con Juan Guilera fuera de la ficción. “No nos conocíamos de antes y mi familia, así como la gente a mi alrededor, tenían muchas expectativas de que algo pasara porque él estaba soltero, entró a la novela estando soltero. Decían: ‘Ese papacito, ese argentino. Es que tú te mereces un extranjero y con ese acento te vas a enamorar’, pero yo les decía que no creía”, relató en su momento.

Lina Tejeiro habló de la expectativa de su familia sobre su relación con Juan Guilera - crédito @linatejeiro/IG

Durante aproximadamente un mes, la familia de Lina Tejeiro mantuvo la expectativa sobre la posibilidad de un romance, preguntándole insistentemente si ya había grabado escenas con el actor argentino o si ya se habían besado.

A pesar de la evidente química que ambos mostraron en pantalla al interpretar a Rosmery Peláez y Andrés Ferreira, la relación entre ellos no fue más allá del ámbito profesional: “Cuando llegó, lo conocí, hicimos match y nos caímos súper bien, pero definitivamente no es mi tipo. No tenemos el mismo sentido del humor, Juan es vegano y le gusta otro tipo de comida, entonces ya yo dije ‘no’”, concluyó.

El argentino robó corazones en su participación en la novela colombiana, aunque no logró compaginar con Lina Tejeiro - crédito @guilera_juan/Instagram

La protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre dejó claro que, aunque la cercanía y la complicidad en el set pueden alimentar rumores y expectativas entre los seguidores y los familiares, las afinidades personales y los estilos de vida resultan determinantes a la hora de establecer vínculos más allá de la ficción.