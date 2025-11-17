Colombia

Jerónimo Uribe contestó a Gustavo Petro luego de las acusaciones que hizo contra el cuñado de Álvaro Uribe: “Miente sin pudor”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe rechazó las declaraciones de Gustavo Petro, quien vinculó a su familia con la propiedad de Audifarma, y lo acusó de difundir información falsa para atacar a sus opositores políticos

Gustavo Petro afirmó en redes
Gustavo Petro afirmó en redes sociales que Carlos Enrique Moreno, familiar de Álvaro Uribe, sería propietario de Audifarma, lo que generó una fuerte reacción de Jerónimo Uribe, quien negó la acusación y criticó al presidente - crédito @jeronimouribe/X/Presidencia

El presidente Gustavo Petro desató polémica al realizar una afirmación polémica en sus redes sociales. En una publicación en X, el mandatario aseguró, sin ofrecer pruebas, que Carlos Enrique Moreno, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, es “dueño de Audifarma”. “Negocios presidenciales”, escribió Petro junto a un fragmento de un Consejo de Ministros emitido en marzo, lo que generó reacciones encontradas en la opinión pública.

Ante estas declaraciones Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, reaccionó directamente a través de sus redes sociales y cuestionó la veracidad de las palabras del presidente. En su respuesta, calificó la aseveración de Petro como falsa y expresó: “Miente sin pudor”, intensificando así el cruce de acusaciones en el ámbito político.

“Entonces resultó que los dueños de Audifarna, empresa que especula con los medicamentos y los acapara, es el cuñado de Uribe. Negocios presidenciales”, comentó Petro en su mensaje en la red social X.

Gustavo Petro desató polémica al
Gustavo Petro desató polémica al realizar una afirmación polémica en sus redes sociales. En una publicación en X, el mandatario aseguró, sin ofrecer pruebas, que Carlos Enrique Moreno, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, es “dueño de Audifarma” - crédito @petrogustavo

Jerónimo Uribe no solo desmintió las afirmaciones hechas por el presidente, sino que también acusó a Gustavo Petro de recurrir a la mentira como estrategia política para atacar a sus adversarios. En su pronunciamiento, responsabilizó al Gobierno por la crisis en el suministro de medicamentos y advirtió sobre posibles consecuencias para su familia, atribuyéndolas al ambiente hostil generado por el mandatario.

“Falacias de Petro. Miente sin pudor para sembrar odio contra sus opositores. La única causa de la falta de medicinas es su incompetencia. Si algo le pasa a mi tío o a mi familia materna es culpa de este narcosocialista cómplice de Maduro”, escribió el hijo del expresidente colombiano por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Jerónimo Uribe se fue en
Jerónimo Uribe se fue en contra de Gustavo Petro - crédito @jeronimoauribem

Además de la respuesta de Jerónimo Uribe, Carlos Enrique Moreno también se pronunció públicamente tras los señalamientos de Gustavo Petro. El ex consejero presidencial solicitó al jefe de Estado corregir las declaraciones realizadas tanto sobre su persona como sobre Audifarma, la farmacéutica a la que el presidente acusa de manipular los precios de los medicamentos.

“Culparnos falsamente de la escasez de medicamentos creada por sus fallidas políticas y con claros fines electorales es un instigamiento a la violencia en contra de nuestra familia”, dijo Moreno Mejía.

Carlos Enrique Moreno Mejía fue enfático al solicitar al presidente que respalde sus declaraciones con pruebas concretas sobre un supuesto vínculo suyo o de su familia con Audifarma. Consideró que la actitud del mandatario exige una responsabilidad adicional por su investidura y, por ello, le pidió rectificar públicamente el contenido divulgado.

“Como primera autoridad, es su obligación aportar a la justicia y a la opinión pública evidencia de cualquier vínculo de mi familia o mío con Audifarma, el cual no existe”, comentó.

De igual manera, Moreno Mejía instó al presidente a tomar acciones claras ante la gravedad de sus afirmaciones, solicitando que se retractara públicamente o, en caso contrario, iniciara las acciones legales correspondientes. De esta manera, cerró su pronunciamiento con un reclamo directo sobre la responsabilidad del mandatario.

“Rectifique de inmediato y desista de la amenaza de nuestra integridad o proceda a demandar, como es su obligación”, comentó.

Por su parte, Álvaro Uribe Vélez también intervino en el debate generado por las declaraciones de Gustavo Petro y cuestionó fuertemente el uso de la figura presidencial para emitir señalamientos infundados.

El exmandatario exigió que, en caso de existir pruebas, fueran presentadas, o de lo contrario, se ofreciera una rectificación pública. Además, criticó directamente el proceder del Gobierno, al que acusó de buscar desacreditar a la oposición mediante acusaciones sin sustento.

El expresidente Álvaro Uribe rechazó
El expresidente Álvaro Uribe rechazó las afirmaciones del presidente Petro sobre su relación con Audifarma - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Pte Petro ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta. Si tiene una sola prueba preséntela, o tenga el valor de rectificar. El neocomunismo para mantenerse en el poder desacredita al adversario ‘sembrándole delitos’ inexistentes”, escribió el exmandatario por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

