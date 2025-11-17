Colombia

Cinco estadounidenses inadmitidos en Antioquia por alertas de turismo sexual infantil: ya son más de 60 este año

Migración Colombia aplicó controles reforzados en el aeropuerto José María Córdova, utilizando alertas internacionales y entrevistas especializadas, como parte de una estrategia permanente para prevenir delitos sexuales

Los cinco ciudadanos estadounidenses fueron
Los cinco ciudadanos estadounidenses fueron detectados por alertas internacionales y devueltos tras controles migratorios en el aeropuerto de Rionegro. - crédito Migración Colombia

La autoridad migratoria inadmitió a cinco ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto José María Córdova de Medellín, como resultado del fortalecimiento de los filtros migratorios dirigidos a prevenir la explotación sexual infantil. El caso más relevante corresponde a un viajero identificado a través de una alerta internacional del programa Angel Watch, que reportó antecedentes delictivos en su país de origen y advirtió un riesgo significativo para la seguridad y la convivencia ciudadana. El pasajero fue devuelto a Orlando en un vuelo de Spirit.

Los otros cuatro viajeros estadounidenses fueron detectados durante entrevistas migratorias aplicadas por oficiales de Migración Colombia, quienes determinaron que presentaban perfiles asociados a posible conducta de ofensor sexual. En todos los casos, la autoridad migratoria concluyó que su ingreso o permanencia en Colombia representaba un riesgo. Los cuatro ciudadanos fueron retornados a Miami en un vuelo de Spirit.

De los cinco ciudadanos inadmitidos, cuatro regresaron en el mismo vuelo en que habían llegado, mientras que el quinto fue reembarcado tras la verificación correspondiente. La entidad destacó que las medidas aplicadas se realizan de manera preventiva, buscando proteger a la población infantil y adolescente y garantizar la seguridad en el territorio nacional.

“El país no permitirá que Colombia sea utilizada como destino para quienes buscan vulnerar a nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres; por eso nuestros filtros están más fuertes que nunca y seguiremos actuando con rigor”, afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

Migración Colombia refuerza sus filtros
Migración Colombia refuerza sus filtros y entrevistas especializadas para prevenir la entrada de extranjeros con riesgos de explotación sexual infantil. - crédito Mario Caicedo/EFE

Más de 60 extranjeros inadmitidos en lo que va del año

Con esta acción, el número de personas inadmitidas en Antioquia por riesgos asociados al turismo sexual infantil supera ya los 60 en lo corrido de 2025. Esta cifra incluye principalmente ciudadanos estadounidenses, aunque las autoridades enfatizan que los controles se aplican sin discriminación de nacionalidad, siguiendo los patrones de riesgo detectados por los sistemas internacionales.

Por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que entre 2024 y 2025 se han inadmitido 101 extranjeros gracias al trabajo articulado entre Migración Colombia, la Policía Nacional, HSI, CBP e Interpol. “Este resultado reafirma nuestra política de cero tolerancia frente a cualquier amenaza contra la niñez”, agregó el mandatario local.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó
El alcalde Federico Gutiérrez destacó la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para proteger a la niñez y garantizar la seguridad ciudadana - crédito Colprensa

Incremento del turismo y riesgos asociados

La ciudad de Medellín y su área metropolitana han registrado un aumento significativo en el flujo de turistas extranjeros durante los últimos dos años. Si bien este fenómeno ha impulsado la economía local, también ha generado la necesidad de fortalecer los controles migratorios ante situaciones que podrían derivar en delitos como la explotación sexual comercial y el tráfico de estupefacientes.

Una reciente fotografía tomada en la zona de ingreso internacional del aeropuerto de Rionegro generó debate en redes sociales al mostrar una fila compuesta exclusivamente por hombres extranjeros. Aunque los datos oficiales del Sistema de Inteligencia Turística de Medellín indican que los hombres representan alrededor del 54% de los visitantes internacionales, la percepción de riesgo se reforzó por la imagen, destacando la importancia de mantener controles migratorios rigurosos.

Coordinación interinstitucional y medidas preventivas

Migración Colombia mantiene filtros migratorios activos y entrevistas especializadas para detectar conductas de riesgo antes de que puedan ocurrir vulneraciones. Estas acciones incluyen la verificación de antecedentes internacionales, entrevistas en el aeropuerto y cooperación estrecha con organismos nacionales e internacionales.

Además, la coordinación entre la Policía Nacional y Migración Colombia ha permitido capturar a ciudadanos con órdenes judiciales vigentes, como el caso reciente de un hombre requerido por actos sexuales con menor de 14 años, detenido antes de abandonar el país por el aeropuerto de Rionegro.

Uno de los estadounidenses fue
Uno de los estadounidenses fue reembarcado a su país tras confirmarse alertas de riesgo a través del sistema Angel Watch. - crédito Migración Colombia

“En el Aeropuerto de Rionegro se logra la captura de José Salamanca, por parte de autoridades en acompañamiento a Migración Colombia, por una orden judicial que pesa contra este sujeto por delito de acto sexual con menor de 14 años”, informó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Migración Colombia reafirmó que estas medidas se mantendrán de manera permanente e intensificada, especialmente durante temporadas de alto flujo turístico. La institución subraya que estas acciones no solo buscan cumplir la normativa vigente, sino también proteger a las comunidades locales y garantizar la convivencia segura.

