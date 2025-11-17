Colombia

Carlos Enrique Moreno envío mensaje a Gustavo Petro por acusaciones del presidente al relacionarlo públicamente con la empresa Audifarma

El empresario exigió a Gustavo Petro retractarse de las acusaciones donde el mandatario afirmó que la familia del expresidente Uribe tiene vínculos con la empresa farmacéutica

Guardar
Carlos Enrique Moreno Mejía le
Carlos Enrique Moreno Mejía le contestó a Gustavo Petro por medio de un comunicado - crédito Montaje Infobae

El empresario Carlos Enrique Moreno Mejía, hermano de Lina Moreno Mejía, esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un comunicado para rechazar públicamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien lo vinculó con la empresa Audifarma y la crisis de escasez de medicamentos en el país.

Entonces resultó que los dueños de Audifarna, empresa que especula con los medicamentos y los acapara, es el cuñado de Uribe. Negocios presidenciales”, dijo en un pronunciamiento el mandatario Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras lo anterior, Moreno calificó las expresiones del jefe de Estado como “falsas acusaciones con claros fines electorales” y sostuvo que este tipo de señalamientos ponen en riesgo a su familia.

“Culpamos falsamente de la escasez de medicamentos creada por sus fallidas políticas y con claros fines electorales es un hostigamiento a la violencia en contra de nuestra familia”, afirmó Moreno Mejía.

El pronunciamiento surge luego de que Petro señalara públicamente a Moreno y su entorno de estar implicados en problemas de desabastecimiento en el sector salud en Colombia.

Comunicado de Carlos Enrique Moreno
Comunicado de Carlos Enrique Moreno Mejía al presidente Gustavo Petro - crédito Prensa de Carlos Enrique Moreno

Moreno recalcó que ni él ni sus familiares tienen nexos con Audifarma, una de las principales distribuidoras de medicamentos en el país. En su mensaje, pidió al presidente aportar pruebas si existieran:

Como primera autoridad, es su OBLIGACIÓN APORTAR A LA JUSTICIA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA, evidencia de cualquier vínculo de mi familia o mío con Audifarma, el cual no existe”.

Además, exigió una rectificación inmediata al jefe de Estado y lo conminó a desistir de cualquier comentario que ponga en peligro su integridad personal o la de sus allegados.

“Rectifique de inmediato y desista de la amenaza a nuestra integridad o proceda a demandar como es su obligación”, sostuvo Carlos Enrique Moreno Mejía en el comunicado distribuido a medios y canales oficiales.

Con este pronunciamiento, el cuñado del expresidente Uribe responsabiliza al actual presidente por eventuales consecuencias, mientras reitera que las acusaciones carecen de fundamento y podrían incidir en la seguridad de su familia.

El presidente Gustavo Petro compartió
El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje de un usuario que insinuaba un vínculo entre la familia Uribe y Audifarma - crédito Joel González/Presidencia de Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Esto le contestó el expresidente Álvaro Uribe Vélez al mandatario Gustavo Petro sobre Audifarma: “Si tiene una sola prueba preséntela”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, realizó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro tras la circulación en redes sociales de mensajes que vinculan a su entorno familiar con la situación de la farmacéutica Audifarma.

Uribe, a través de su cuenta en X, denunció que el mandatario difunde “mentiras” y lo acusó de utilizar el cargo para atacar a sus adversarios.

El episodio inició luego de que Petro compartiera un mensaje en X que sostenía: “El dueño de Audifarma resultó ser Carlos Enrique Moreno, hermano de Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe. Van apareciendo las llaves”.

A raíz de la publicación, Uribe Vélez respondió exigiendo pruebas concretas sobre cualquier nexo con la compañía: “Pte Petro ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta. Si tiene una sola prueba, preséntela, o tenga el valor de rectificar”.

El expresidente argumentó que la actual administración recurre a estas informaciones para dañar la imagen de la oposición.

El expresidente Álvaro Uribe rechazó
El expresidente Álvaro Uribe rechazó las afirmaciones del presidente Petro sobre su relación con Audifarma - crédito @AlvaroUribeVel/X

Frente a la polémica, Uribe aclaró que Carlos Enrique Moreno es hermano de su esposa, Lina Moreno Mejía, pero rechazó categóricamente cualquier relación entre él y las dificultades recientes de Audifarma.

El neocomunismo para mantenerse en el poder desacredita al adversario ‘sembrándole delitos’ inexistentes”, señaló Uribe, criticando la supuesta estrategia política del actual gobierno para consolidar respaldo popular por medio del desprestigio de sus opositores.

Sobre la propiedad de Audifarma, datos históricos indican que su fundación corresponde a Giovanny Mesa en la década de los 90, posicionándose como uno de los principales actores en la distribución de medicamentos en Colombia, especialmente en el Eje Cafetero.

Si bien la actual composición accionaria de la empresa no es completamente pública, registros y fuentes señalan a los fundadores y algunos inversionistas tempranos como figuras predominantes en su gestión, sin vínculos probados con Uribe o su familia.

Temas Relacionados

Presidente PetroGustavo PetroCarlos Enrique Moreno MejíaAudifarmaExpresidente UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Caso Juliana Guerrero: Fundación San José se declara víctima ante polémica por títulos universitarios

La controversia ha puesto en el centro del debate la protección de los derechos de estudiantes y egresados, así como la necesidad de fortalecer los controles en el sector académico colombiano

Caso Juliana Guerrero: Fundación San

EN VIVO Plan Retorno en Bogotá: inicia el Pico y Placa Regional para el lunes festivo 17 de noviembre

En medio de la jornada de regreso del puente de descanso, este es el estado actual de las diferentes entradas a la capital del país

EN VIVO Plan Retorno en

Vicky Dávila contestó a mensaje de Gustavo Petro defendiendo a Verónica Alcocer: “No creo que alguien pueda sentir envidia”

La periodista y precandidata presidencial reaccionó a los comentarios del presidente sobre los señalamientos al estilo de vida de Alcocer, asegurando que no considera que exista envidia en torno a la situación

Vicky Dávila contestó a mensaje

Amylkar Acosta advierte alza en la tarifa del gas para la región Caribe desde diciembre de 2025

El exministro explicó que la terminación de contratos protegerá a los usuarios de la Costa Caribe solo hasta finales de noviembre, cuando deberán pagar precios internacionales por el servicio de gas

Amylkar Acosta advierte alza en

Policía recuperó camión hurtado con más de 20.000 unidades de cerveza en Bogotá: fueron detenidos dos personas

Agentes interceptaron a dos hombres mientras descargaban mercancía de un vehículo reportado como robado, incautando dinero en efectivo, un arma traumática y cerveza

Policía recuperó camión hurtado con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Cuca Caicedo, aspirante a ‘La

Cuca Caicedo, aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia 3’, se pronunció tras resultados de votaciones: “Síganme insultando”

Concurso Nacional de Belleza 2025: conozca la hora y dónde ver el certamen de mayor tradición en el país que elige a la Señorita Colombia

La contundente respuesta de Juliana Calderón a Alejandro Riaño por excluir a Yina Calderón de su programa

⁠La verdadera razón por la que Melissa Gate habría aceptado participar en ‘La casa de Alofoke’: “Tengo un propósito”

Yeferson Cossio confirmó la asombrosa cantidad de invitados que tendrá en su boda con Carolina Gómez

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida