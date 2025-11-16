Colombia

Policía capturó a ocho personas que se hacían pasar como trabajadores de empresa de telecomunicaciones: así fue el operativo

Las autoridades recibieron una alerta sobre un vehículo sospechoso en Siete de Agosto, incautando herramientas y material robado por más de 10 millones de pesos

El operativo policial se activó tras una alerta ciudadana sobre un vehículo sospechoso en la zona de Barrios Unidos - crédito Policía de Bogotá

La Policía Nacional detuvo un vehículo sospechoso en el barrio Siete de Agosto gracias a una alerta ciudadana. El operativo se desencadenó cuando residentes del sector notificaron a la línea de emergencia 123 sobre varios ocupantes que generaba inquietud en la jurisdicción.

Los uniformados de la estación de policía Barrios Unidos localizaron el vehículo en la carrera 19 con calle 63.

Al inspeccionarlo, hallaron a varias personas vestidas con prendas identificativas de una empresa de telecomunicaciones, así como herramientas especializadas: cascos, seguetas, destornilladores y conos.

Además, se incautaron más de 60 metros de cable cortado, cuyo valor se estima en cerca de 14 millones de pesos.

Los detenidos portaban uniformes falsos de una empresa de telecomunicaciones y herramientas especializadas para el robo - crédito Policía de Bogotá

Así como lo explicó el teniente coronel Jorge Arizal, comandante de la estación de Policía Barrios Unidos: “Se logra la captura de ocho personas por el delito de hurto, cinco de ellas de nacionalidad extranjera”.

El oficial agregó que al momento de hacer la inspección de ese vehículo “se encuentra aproximadamente sesenta metros de fibra óptica. Al hacer la verificación física de esas personas, se evidencia que llevan consigo prendas alusivas a una empresa de tecnologías de la ciudad. Al verificar la identidad plena de esas personas, no hacían parte de esta empresa”.

Las autoridades verificaron que los detenidos no pertenecían a la empresa de telecomunicaciones cuyas insignias portaban y que el material transportado había sido sustraído, presuntamente, en las inmediaciones de la vía La Calera.

Por estos hechos, los ocho individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los cargos que se les imputan. La Policía también señaló que los capturados registran antecedentes por hurto.

La Policía incautó más de 60 metros de cable de fibra óptica, valorados en cerca de 14 millones de pesos - crédito Policía de Bogotá

Durante el año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha reportado ya la detención de más de 31.537 personas relacionadas con diferentes delitos.

La institución destacó su compromiso constante con la seguridad de la ciudad e invitó a los ciudadanos a continuar denunciando cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto por una capital más segura.

Hombre quedó atrapado en un hueco mientras robaba cable en Bogotá

La intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá resultó determinante para evitar una tragedia en la localidad de Teusaquillo, donde un hombre de treinta años fue capturado tras quedar atrapado en un hueco mientras intentaba sustraer cableado del sistema Transmilenio.

El incidente se produjo en la avenida Caracas, en una de las calzadas actualmente sometidas a trabajos de mantenimiento, cuando la central de radio de la policía alertó a las patrullas sobre la presencia de varias personas que, presuntamente, estaban robando cables del sistema de transporte.

Intento de robo termina en rescate, capturan a ladrón de cables en Teusaquillo - crédito MEBOG

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a un individuo atrapado dentro de un agujero, ubicado junto a un vagón de Transmilenio. En el entorno inmediato se encontraron numerosos fragmentos de cable encauchetado, lo que constituyó una prueba directa de la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo.

La actuación rápida de las autoridades no solo permitió la captura en flagrancia del sospechoso, sino que también fue fundamental para preservar su integridad física, ya que su vida corría peligro dentro del hueco.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante de Transporte Masivo Transmilenio, explicó: “Gracias a la prevención y control, el grupo de transporte masivo logra la captura en flagrancia de un hombre de treinta años para el delito de hurto. Estos hechos ocurren en la troncal Caracas, en donde avanzan las obras del metro”.

La operación policial se desarrolló en un contexto de obras de infraestructura, lo que incrementa la vulnerabilidad de las instalaciones y exige una vigilancia constante para evitar delitos que puedan afectar tanto la seguridad como el funcionamiento del sistema de transporte público.

