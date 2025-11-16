Polémica por la exigencia de Westcol de quitar la música de Feid durante un evento público: “Estoy ofendido”

Westcol provoca polémica tras exigir que retiren la música de Feid en evento - crédito @westcol @feid / Instagram

El creador de contenido Westcol generó polémica tras exigir en público que interrumpieran la música de Feid en un evento masivo y advertir que se retiraría del lugar si no se cumplía su petición.

El hecho ocurrió durante una jornada deportiva en un estadio colmado de asistentes y cámaras, justo en el entretiempo, cuando la organización decidió ambientar el momento con canciones del reconocido artista urbano paisa.

La reacción del streamer no pasó desapercibida. Apenas comenzó a sonar la música, Westcol manifestó estar “ofendido” y se dirigió a los organizadores para demandar el cambio inmediato.

“Ey, quiten a Feid, ya, ¿dónde está Carlos? Vuelven a poner a Feid aquí y me voy de acá, me voy, me voy... estoy ofendido guevón", declaró ante la multitud, en una escena incómoda que fue grabada y difundida ampliamente en redes sociales.

El episodio generó reacciones inmediatas, desde asistentes hasta usuarios en plataformas digitales, algunos de los cuales cuestionaron la actitud del influencer, calificándola de innecesaria, mientras otros defendieron su derecho a expresar sus preferencias musicales.

El creador de contenido aseguró que abandonaría el lugar después de escuchar a Feid en las bocinas del evento - crédito @mafer_rox/ TikTok

La controversia adquirió dimensiones virales, pues los registros de la intervención pública circularon rápidamente, generando debate sobre el trasfondo de la postura de Westcol. La tensión no es directamente con Feid, sino que responde a la conocida cercanía de Westcol con el cantante Blessd.

“Para mí es muchísimo mejor Feid que Bleesd”, “El cree que la rompió”, “Porque Feid le cacheteó a él novio para que fuera serio 🤣“, ”Odia a Feid porque le pegó una cachetada a Blessd bajajajajajajjja podrá ser lo que sea papi, pero Feid es Feid", “Está muy crecido kiko, Feid Suena fuera de Medellín”, dicen las reacciones en redes sociales.

El streamer tomó partido en el enfrentamiento que enfrentó a los dos músicos urbanos paisas, y la lealtad hacia su amigo derivó en una distancia marcada con el intérprete de éxitos populares. Aunque en anteriores oportunidades el creador de contenido ya había manifestado su distanciamiento musical respecto de Feid, esta fue la primera vez que protagonizó un desacuerdo tan visible ante el público.

La molestia de Westcol fue asociada por la amistad que tiene con Blessd - crédito @westcol/IG

El episodio dejó divididas las opiniones, con un sector que respaldó la libertad de Westcol para rechazar la música del artista y otro que cuestionó el modo y el escenario en el que se expresó. “Tiene derecho a decir lo que le gusta, pero no era el momento ni el lugar”, opinó uno de los comentarios que circularon en línea.

Por el momento, ni Feid ni Blessd han emitido declaraciones sobre la situación, mientras la intervención de Westcol continúa siendo tema de conversación en distintos espacios digitales y entre seguidores de la música urbana.

Así reaccionó Westcol tras perder su primera categoría en los Latin Grammy

Tras la noche de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, la actuación de Westcol dejó sensaciones encontradas entre el público y sus seguidores. Si bien el streamer antioqueño logró una nominación histórica por su tema La plena, interpretado junto a Beéle y producido por Ovy On the Drums, muchos consideraron que perdió la compostura y la categoría que se esperaba durante una gala de tal magnitud.

Durante la transmisión, en la que compartió el desenlace de la premiación, Westcol no solo evidenció su decepción por no llevarse el gramófono, sino que su reacción fue percibida como excesiva por numerosos internautas.

El streamer paisa reaccionó tras perder su primera nominación a los Latin Grammy - crédito @westcol / Instagram

“Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil”, admitió en vivo, dejando ver una vulnerabilidad poco habitual en ceremonias de este tipo. Más allá de la naturalidad de sus emociones, varios espectadores opinaron que la expectativa y la presión del evento lo sobrepasaron, restándole sobriedad ante cámaras.

Mensajes en redes sociales subrayaron el cambio de ánimo y el tono impulsivo del creador de contenido, quien intentó legitimarse ante la audiencia esgrimiendo frases como “hay que venir unas cuantas veces más, esto es el comienzo de algo muy grande”, en busca de reencauzar la narrativa tras su derrota. Sin embargo, otros comentarios no pasaron por alto la falta de mesura: “creo que mi tío estaba demasiado emocionado y no midió que la suya apenas era la primera vez”; “curioso que el man pensara que con solo una canción ya se iba a llevar el premio”.