Colombia

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

El defensor de derechos humanos fue víctima de un ataque armado mientras realizaba labores comunitarias. Es el líder social número 170 asesinado en Colombia en lo que va de 2025

Guardar
El líder social Nilson Andrés
El líder social Nilson Andrés De Arco Salcedo era miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el municipio de Soledad, Atlántico - crédito Redes sociales/X

La muerte de Nilson Andrés De Arco Salcedo elevó a 170 el número de líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia en lo corrido de 2025.

El ciudadano, reconocido por su labor como líder social y comunitario, así como por su pertenencia al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, fue atacado el pasado 20 de julio de 2025 mientras documentaba actividades en un espacio comunitario del barrio Los Campanos de Soledad, Atlántico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un hombre que se movilizaba en una motocicleta descendió y le disparó, provocándole heridas de gravedad y por las cuales tuvo que estar en hospitalización durante al menos un mes.

Pese a que estuvo luchando por su vida durante un largo tiempo, De Arco Salcedo falleció el 14 de noviembre de 2025 a causa de las lesiones sufridas.

Tras confirmarse su fallecimiento, varias organizaciones se pronunciaron, como por ejemplo el Comité de Solidaridad, que publicó un sentido mensaje en X. “Lamentamos profundamente la muerte de nuestro compañero Nilson de Arco, quien dedicó su vida a la defensa de los DDHH acompañando con compromiso y sensibilidad a comunidades y personas privadas de la libertad. Su memoria permanecerá como guía en nuestro trabajo colectivo (sic)”, indicó.

El Comité de Solidaridad lamentó
El Comité de Solidaridad lamentó el asesinato del líder social Nilson de Arco - crédito @comite_CSPP/X

La Comisión Colombiana de Juristas hizo lo propio con un mensaje en el que expresó su solidaridad con la familia del defensor de derechos humanos. "Después de meses de luchar por su vida, hoy falleció Nilson Andrés De Arco Salcedo, defensor de derechos humanos del @comite_CSPP quien será recordado por las comunidades y víctimas con las que trabajó incansablemente por un país en paz. Nuestro abrazo para su familia y colegas", precisó.

La Comisión Colombiana de Juristas
La Comisión Colombiana de Juristas lamentó el asesinato del líder social Nilson de Arco - crédito @Coljuristas/X

La Defensoría del Pueblo ya había emitido varias alertas tempranas para advertir sobre la presencia de grupos armados en el municipio. Una de ellas es la AT 013/25, en la que incluye a Soledad como un municipio que requiere acción prioritaria. En este documento, la entidad informó sobre la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados.

Esta advertencia se suma a la AT 022/23, que señala la presencia de diversas estructuras criminales en Soledad, responsables de incrementar el riesgo para los habitantes mediante el control territorial, la extorsión, el microtráfico y las amenazas.

En la zona donde ocurrió el asesinato de De Arco Salcedo operan múltiples grupos armados, entre ellos el EGC, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y otras bandas de carácter local.

Otro líder social asesinado:

Ever Gonzáles Ortíz fue asesinado
Ever Gonzáles Ortíz fue asesinado el 14 de noviembre - crédito @Indepaz/X

A este crimen se suma el de Ever Gonzáles Ortíz, quien se desempeñaba como líder social, comunitario y cabo voluntario del Cuerpo de Bomberos de Algeciras, Huila, convirtiéndose en el líder social número 171 asesinado en Colombia. Según indicó Indepaz, la víctima fue interceptada y atacada a tiros por hombres armados en el sector conocido como La Y, en dirección a la vereda Las Morras, lo que le causó la muerte en el lugar.

Al igual que en Soledad, la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas con el fin de que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de las personas que ejercen liderazgos en el municipio. Entre ellas está la AT 001/25, que ya había señalado el riesgo estructural que enfrenta Algeciras debido a la presencia y expansión de diversas facciones disidentes de las disidencias de las Farc, así como a la posibilidad de enfrentamientos entre estos grupos por disputas relacionadas con economías ilícitas y el control territorial.

Indepaz aclaró que en la zona donde ocurrió el asesinato de Gonzáles Ortíz operan los frentes Iván Díaz y Rodrigo Cadete, ambos integrantes del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, así como estructuras en tránsito hacia la Segunda Marquetalia y otras bandas de carácter local. La jurisdicción militar en el área corresponde a la Quinta División del Ejército Nacional.

Temas Relacionados

Líder social asesinado Nilson Andrés De Arco SalcedoSoledad, AtlánticoGrupos armadosColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: Gustavo Puerta abrió el marcador

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Así puede recuperar obtener una tarjeta de crédito, así tenga un reporte negativo

Aunque un reporte complica la aprobación, existen alternativas para demostrar buen comportamiento y retomar el acceso al crédito

Así puede recuperar obtener una

En caldas, hombre obligaba a su esposa a trabajar como “esclava” y le impedía ver sus novelas: recibió principio de oportunidad

La mujer, tras relatar años de humillaciones y amenazas, aceptó que su expareja acceda al beneficio, siempre que cumpla condiciones de reparación

En caldas, hombre obligaba a

La cifra que prendió las alarmas: el gasto del Gobierno se dispara y deja un hueco difícil de tapar

Aunque cayó el costo de la deuda, el déficit sigue creciendo por un gasto que no frena y unos ingresos que no despegan

La cifra que prendió las

Policía Ambiental intervino 13 minas ilegales en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Autoridades locales y nacionales intensifican acciones para frenar la explotación ilícita. Las estrategias, los logros y las incógnitas que rodean la protección de este emblemático parque natural

Policía Ambiental intervino 13 minas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: Gustavo Puerta abrió el marcador

Este es el historial de la selección Colombia ante equipos de Oceanía: no solo enfrentó a Nueva Zelanda

Hasta Iván Duque fue protagonista: Fortaleza sacudió las redes con su humor hacia los equipos de los cuadrangulares de Liga BetPlay

Barrista del Real Cartagena quedó atrapado en un contenedor de basura en medio de incidentes en estadio Jaime Morón

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay