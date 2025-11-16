Homicidio en Atlántico: un hombre fue asesinado con arma de fuego, minutos antes habría conversado con su presunto victimario

La víctima fue identificada como Álvaro Arturo Figueroa Castro - crédito Montaje Infobae

La mañana del viernes 14 de noviembre de 2025, un hombre fue asesinado con arma de fuego mientras conversaba con su presunto agresor al interior de una vivienda en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, en el municipio de Juan de Acosta, departamento del Atlántico.

El ataque ocurrió cuando ambos sujetos compartían un par de cervezas dentro de un inmueble antes del fatídico desenlace.

La víctima fue identificada como Álvaro Arturo Figueroa Castro, de 57 años y oriundo del municipio de Puerto Colombia.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía del Atlántico, Figueroa Castro, se encontraba acompañado por el agresor, que, tras sacar un arma de fuego, le disparó en dos ocasiones.

La víctima recibió dos disparos par parte de su agresor - crédito Pixabay

Vecinos de la zona auxiliaron a la víctima tras escuchar las detonaciones y, dada la urgencia, lo trasladaron en un motocarro a la Clínica Reina Catalina, en el municipio de Baranoa.

Las autoridades locales detallaron que a pesar de los esfuerzos médicos, Figueroa Castro falleció como consecuencia de sus heridas. El victimario que huyó rápidamente del lugar ya está siendo buscado por la Policía.

Hasta el momento, las autoridades locales no han precisado los motivos que llevaron al ataque, pero, de acuerdo con las primeras pesquisas indicaron que “el presunto homicida departía con la víctima en un ambiente de aparente tranquilidad”, lo que ha generado inquietud entre los habitantes del sector, que no reportaron movimientos sospechosos previos al crimen.

Atlántico enfrenta nueva ola de homicidios, dos muertes sacuden los municipios de Baranoa y Sabanalarga

La tarde del viernes 14 de noviembre de 2025, la racha de homicidios en el departamento del Atlántico cobró otras dos nuevas vidas en distintas poblaciones.

La información señaló que el primer caso se registró en el municipio de Sabanalarga en la invasión La Mano de Dios, donde los vecinos alertaron a la Policía del Atlántico tras encontrar el cuerpo sin vida de un menor de 16 años en el patio de una vivienda.

La Sijin del Atlántico realizó el cuerpo del menor de edad - crédito Colprensa

Según el reporte de la institución, el “hallazgo fue reportado por la comunidad a la patrulla del sector, mientras realizaba labores de patrullaje”. Un equipo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) acudió para iniciar la recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos.

Horas después, hacia las 8:00 p. m., una nueva víctima fue identificada en la invasión Villa del Sol, en el municipio de Baranoa.

De acuerdo con las autoridades, se trataba de Keneth Alfonso Barrios Ortega, de 26 años, que fue atacado por dos hombres en motocicleta. La Policía precisó que “sin mediar palabra accionaron un arma de fuego en su contra, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos”.

Ambos crímenes han intensificado la preocupación en la región y motivaron un nuevo llamado de las autoridades locales.

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, expuso en declaraciones para El Heraldo que el municipio enfrenta un incremento sostenido de asesinatos, sobre todo bajo la modalidad de sicariato.

“Por muchas acciones que estamos desplegando en el municipio, como ejercer controles, requisar, verificar antecedentes, incautación de drogas y armas, esto no ha resuelto la situación”, afirmó.

Keneth Alfonso Barrios recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida - crédito Colprensa

El mandatario solicitó una intervención directa del Gobierno nacional mediante un Consejo de Seguridad Nacional, ante el aumento del 80% en los homicidios con relación a 2024.

Baranoa ya registra 27 casos en lo que va de 2025, una cifra que duplica la registrada el año 2024. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

Homicidios y otros delitos en la ciudad de Barranquilla han disminuido

Durante septiembre de 2025, Barranquilla registró una significativa caída en delitos, según datos oficiales. Los homicidios disminuyeron un 56%, el hurto a comercio bajó un 89% y la extorsión descendió un 87%.

El alcalde Alejandro Char destacó en X los resultados de las inversiones en seguridad y las estrategias aplicadas desde 2024. Las autoridades locales agregaron que los hurtos a residencias bajaron 46% y el hurto de automotores, 60%.

El Distrito indicó que la entrega de motocicletas, camionetas y tecnologías a la Policía ha fortalecido la protección ciudadana en la capital del Atlántico.