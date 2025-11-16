Denuncian a hombre que alquiló una motocicleta para trabajar, pero desapareció y ahora sube videos a redes haciendo maniobras peligrosas

En el video se evidencia como los jóvenes operan el vehículo son las normas mínimas de seguridad - crédito El Sebas bikelife / Facebook

El caso de una motocicleta presuntamente alquilada que terminó siendo utilizada para maniobras peligrosas ha generado controversia en redes sociales, luego de que una ciudadana recurriera al medio Nariño Noticias en Facebook para exponer su situación y solicitar ayuda para recuperar su vehículo.

La mujer relató que, tras alquilar su moto con fines laborales, la persona que la recibió desapareció y se negó a pagarle, además de utilizar el vehículo en actividades de riesgo que quedaron registradas en video y difundidas en plataformas digitales.

En la grabación, dos jóvenes aparecen semi acostados sobre la motocicleta, mientras consumen lo que parece ser licor. El conductor maniobra el vehículo utilizando los pies, lo que evidencia una conducción temeraria.

Según la denunciante, el individuo no solo incumplió el acuerdo de alquiler, sino que también expuso la moto a situaciones que podrían derivar en accidentes, al punto de grabarse con bebidas alcohólicas en la mano.

La ciudadana solicitó al medio la difusión del video con el objetivo de que la comunidad la ayudara a localizar al responsable y recuperar su vehículo. “Necesito que me ayude por favor a publicar este video por esa irresponsabilidad y para que el sujeto aparezca y me devuelva mi moto. Yo le envío la tarjeta de mi motocicleta para que se den cuenta que sí es mi vehículo y me puedan colaborar a recuperarla”, expresó la mujer a Nariño Noticias.

La situación desató una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios ofrecieron consejos y críticas a la denunciante. Entre las recomendaciones más reiteradas se encuentran la de presentar una denuncia formal por robo, aprovechando que cuenta con la tarjeta de propiedad, y la de acudir a la Fiscalía para que, en caso de un retén, las autoridades puedan identificar y retener el vehículo.

Otros comentarios, en tono más crítico, cuestionaron la decisión de alquilar la moto a una persona desconocida, señalando: “¿A quién se le ocurre dar a trabajar una moto a un chirrete?” y “Después ponen: Dios mío, ¿por qué te los llevaste chirretes irresponsables!”.

En respuesta a la denuncia, el joven que aparece conduciendo la motocicleta intervino en los comentarios para ofrecer su versión de los hechos.

“Yo soy el que va piloteando la moto, mucho gusto, El Sebas bikelife, y no soy ningún angelito y mucho menos un ladrón. Soy un apasionado por el stunt y el Bikelife, un deporte que casi nadie comprende, y la moto que voy manejando es del parcero que va atrás”

Además de su presentación, aclaró sobre la denuncia: “La señora insiste que es su moto, pero en el video no se puede mirar bien la placa del vehículo. Ella dice que la alquilaba para que haga mototaxi, pero un día se le perdió con todo y su moto. Insiste en que es la moto de mi amigo, pero no es así”, afirmó el joven a través de Nariño Noticias.

La controversia se intensificó debido a la falta de claridad sobre la propiedad del vehículo y la veracidad de las afirmaciones de ambas partes.

La ausencia de una imagen nítida de la placa en el video dificulta la verificación de la propiedad, lo que ha llevado a muchos usuarios a poner en duda tanto la denuncia de la mujer como la versión del joven, especialmente porque en el perfil de Facebook de este último solo se encuentran videos de maniobras peligrosas. No obstante, la discusión también se trasladó al Facebook del joven.

Por otra parte, en Colombia, la conducción peligrosa de motocicletas está sujeta a sanciones que incluyen multas económicas, inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Entre las conductas sancionadas se encuentran las maniobras riesgosas, como “agarrarse” de otros vehículos, estacionar en lugares prohibidos, no utilizar el equipo de seguridad reglamentario y violar normas de tránsito como cruzar semáforos en rojo o circular en contravía.

Las multas oscilan desde $161.200 pesos para infracciones tipo A hasta $1.207.800 pesos o más para las de tipo D, que pueden implicar la inmovilización del vehículo.