Centro Democrático planteó mecanismo mixto para definir precandidato presidencial antes de Navidad: “Nos permitiría escoger candidato”

El Centro Democrático presentó el domingo 16 de noviembre de 2025, en el foro ‘Futuro de Colombia’, una propuesta de mecanismo mixto para seleccionar a su precandidato presidencial en las elecciones de 2026, según anunciaron sus principales dirigentes.

La información fue confirmada por Gabriel Vallejo, director de la colectividad, que explicó que cada precandidato ya recibió un documento detallando la metodología analizada.

“Es una propuesta de un sistema o un mecanismo mixto de selección, en donde estamos utilizando un primer modelo que es una encuesta nacional, que tenga una amplia muestra en el país, en donde se definirán las características de la misma”, expresó Vallejo.

El planteamiento consta de tres etapas principales. La primera se basa en una encuesta nacional, dirigida a obtener una muestra representativa en todo el territorio colombiano. El diseño de esta consulta aún se discute, pero, según Vallejo, desde la conducción partidista destacan que contemplaría criterios que permitan una selección plural y de alcance nacional.

El segundo componente señalado corresponde a un instrumento digital cerrado. Este sistema, según el director de la colectividad, busca asegurar un proceso restringido, que dé garantías de confiabilidad y que cuente con un universo amplio de participación.

“También tendría un amplio número en el universo del estudio”, puntualizó Vallejo sobre la plataforma electrónica.

El tercer elemento consiste en la conformación de un colegio electoral integrado por militantes del partido, con la participación de jóvenes y mujeres, y representantes de las bases partidistas.

El objetivo, según Gabriel Vallejo, es garantizar que distintos sectores internos tengan injerencia en la definición final, y que las estructuras regionales participen activamente.

“Tras unas ponderaciones, esto nos permitiría escoger a nuestro candidato más adelante”, añadió Vallejo, que adelantó que la decisión final deberá resultar de la combinación y el peso asignado a cada uno de estos instrumentos de selección.

La propuesta incorpora la creación de un comité independiente de garantías, integrado por personas designadas por su trayectoria académica y ética, quienes velarán por la transparencia durante el procedimiento. Vallejo expuso que este grupo externo brindará seguridad a los precandidatos y a la opinión pública sobre la limpieza del proceso.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reforzó el llamado a acelerar los pasos y manifestó la intención de conocer al nuevo precandidato antes de Navidad, si la agenda del partido lo posibilita.

“Ojalá que pudiera ser más corto, de pronto terminar el año o llegar a Navidad con candidato. (…) Lo importante es que haya ya un mecanismo y que se empiece a implementar, que no sea una decisión para aplicar después, sino de aplicación inmediata”, declaró Uribe ante los asistentes.

Además, el partido espera consolidar un consenso entre los aspirantes durante la semana siguiente para dar inicio formal al mecanismo mixto. Vallejo proyecta que el proceso podría concluir en menos de un mes, en función de los aportes que presenten los diferentes equipos.

El compromiso de los precandidatos y las precandidatas incluye no solo la promoción de su nombre, sino el respaldo a las listas legislativas y la vocería en el proceso de eventuales coaliciones, según detalló Uribe durante el foro.

El expresidente sostuvo, además, que la convocatoria para la construcción de una alianza democrática sigue abierta y que la disciplina interna del partido resultará clave en las conversaciones.

“Eso necesita que el partido esté ordenado”, expresó Uribe, quien pidió a los contendientes evitar controversias públicas y canalizar cualquier inquietud a través de Vallejo.

“Ojalá aceptaran esta sugerencia porque tenemos una responsabilidad con el partido”, concluyó el exmandatario.

Recientemente, Álvaro Uribe Vélez respaldó públicamente la iniciativa del abogado Abelardo de la Espriella para realizar una encuesta abierta en diciembre que permita definir al candidato único de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.