Colombia

Buscan fondos para gastos médicos de sujeto que perdió sus piernas en La Guajira: empresa responsable no ha respondido

El afectado, identificado como Camilo Villa, llevó a cabo una caminata en Palomino, donde, tras pisar un cable, sufrió graves quemaduras

Guardar
Camilo Villa reveló detalles de
Camilo Villa reveló detalles de su recuperación semanas posteriores al accidente- crédito X

Un simple trote matutino en Palomino, La Guajira, se transformó en una tragedia para Camilo Villa, un hombre de 36 años cuya vida activa y sueños quedaron truncados tras un accidente eléctrico que expuso las graves deficiencias en la infraestructura de la zona.

Mientras recorría las calles arenosas del municipio, Villa pisó un charco donde un cable energizado, oculto bajo el agua desde la noche anterior, le provocó quemaduras severas y la posterior amputación de ambas piernas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El accidente se registró durante una mañana lluviosa, cuando Villa, hospedado temporalmente en la cabaña de un amigo debido a la fumigación de su vivienda, decidió salir a correr como parte de su rutina habitual.

Sin advertir el peligro y con audífonos puestos, el afectado se acercó a una zona donde las lluvias recientes habían dañado la red eléctrica.

En el momento del accidente, Villa sintió cómo la electricidad recorrió su cuerpo, lo inmovilizó y lo lanzó varios metros. La descarga entró por su pierna y salió por la parte superior del cráneo, dejándolo en estado crítico.

Un residente del sector, que se arriesgó, logró separarlo del cable utilizando un palo, acción que resultó decisiva para salvarle la vida. Aun así, Villa ya presentaba quemaduras profundas y un cuadro clínico grave.

El ciudadano recibió una descarga
El ciudadano recibió una descarga eléctrica que lo dejó con heridas de gravedad - crédito Mohammed Salem/Reuters

Tras el rescate, el afectado fue trasladado de inmediato al centro de salud de Mingueo, donde recibió atención inicial. Sin embargo, la gravedad de las lesiones obligó a su remisión a una clínica en Riohacha y, posteriormente, ante la urgencia de estabilizarlo, fue llevado en avioneta a Medellín. Un funcionario del hospital donde ingresó confirmó que Villa llegó en estado crítico, con riesgo inminente de muerte.

En la unidad de quemados del hospital San Vicente Fundación, los especialistas determinaron que el 35% de su cuerpo había resultado afectado por quemaduras eléctricas y que las posibilidades de salvar sus piernas eran prácticamente nulas debido a la destrucción del tejido.

La decisión médica fue inevitable: ambas extremidades debieron ser amputadas a la altura de la rodilla para evitar una infección letal.

La noticia impactó profundamente a la familia del afectado, amigos y a la comunidad de Palomino y Riohacha, que se movilizaron para organizar una recolecta y costear los traslados y tratamientos necesarios.

El afectado caminaba por una
El afectado caminaba por una playa de Palomino cuando sufrió el accidente - crédito Colombia país

Frente a tal situación, el mismo Camilo Villa explicó a Infobae Colombia que la recuperación ha sido bastante buena, llegando a calificarla de “milagrosa”.

“La recuperación vamos bien, acá realmente los médicos dicen que es una recuperación demasiado buena, es como hasta milagrosa porque se pensaba que me tenían que cortar desde mucho más arriba de las rodillas y al final se cortó abajo de la espinilla, en las dos piernas”.

De igual forma, Villa aprovechó la ocasión para dar a conocer que Air-e, que sería la empresa responsable del suceso, no se ha comunicado con él para conocer sobre su estado de salud, ni nada por el estilo.

La empresa todavía es el momento en que no se contactan con nosotros y no les ha interesado nada, pues por ese lado como de buscarnos ni nada de eso”.

Camilo Villa permanece bajo el
Camilo Villa permanece bajo el cuidado de los médicos- crédito X

Villa se mostró contento de que su caso haya tenido trascendencia a nivel nacional; esto, debido a que, para él, este tipo de situaciones funcionan como una alerta para la ciudadanía, así como para los organismos encargados.

“A mí me gusta el hecho de que eso salga a la luz, no por mí, sino que es que en la región ya han muchos muertos con este tipo de casos. La verdad es que, en el pasado, las personas que han sufrido casos de este tipo han sido gente como pobre y sin recursos realmente y sin mucha voz (sic)”.

Villa añadió: “Es bueno que eso se haga visible y que la empresa tome una responsabilidad en esa región”.

No obstante, sobre su futuro, Villa ahondó en que es “muy incierto”, teniendo en cuenta, entre múltiples factores, la dificultad de la recuperación.

El futuro que yo me imagino y el que aspiro es poder ser apto para prótesis y poder tener la posibilidad de caminar, pero va a depender mucho de lo que hagamos y de cómo salgan como los injertos de piel y todo eso que viene”.

El impacto del accidente no solo ha sido físico, también emocional y económico. La vida de Villa cambió de manera radical, y su entorno más cercano ha debido adaptarse a una nueva realidad.

La solidaridad de la comunidad se manifestó en el apoyo constante y en la organización de campañas para ayudarlo en su proceso de recuperación. El distrito de Riohacha y el poblado de Palomino permanecen conmovidos, conscientes de que la vida de un hombre se transformó para siempre por un descuido en la infraestructura eléctrica.

Temas Relacionados

Accidente eléctricoCamilo VillaPalominoAir-eAmputación de piernasRed eléctricaQuemaduras eléctricasColombia-Noticias

Más Noticias

Capturaron a ciudadana croata con más de seis kilos de cocaína en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Según explicaron las autoridades, la sindicada buscaba viajar hacia Madrid, España, con el cargamento avaluado en más de 250.000 dólares

Capturaron a ciudadana croata con

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: Gustavo Puerta abrió el marcador

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Audiencia reveló que Ricardo González habría ejecutado el golpe final a Jaime Esteban Moreno: “Extremo máximo de crueldad”

Imágenes y declaraciones técnicas refuerzan la hipótesis de un acto deliberado, sin discusión previa, lo que podría llevar a una condena ejemplar para el segundo implicado en la muerte del joven universitario

Audiencia reveló que Ricardo González

Así será el Black Friday que transformará las compras de Fin de año en Colombia con más días de descuentos y ofertas extendidas

El comercio alista una de sus temporadas más fuertes con rebajas anticipadas, promociones hasta diciembre y un Black Friday que promete mover el consumo en todo el país

Así será el Black Friday

Detuvieron en Cali a un ciudadano francés con circular roja de la Interpol: lo buscaban por lavado de activos

Según explicaron las autoridades, el sindicado sería partícipe de una red internacional dedicada al ocultamiento y conversión de recursos ilícitos producto de actividades delictivas

Detuvieron en Cali a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Murió Nilson Andrés De Arco,

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo Hernández le quedó mal con una promesa, por la cual lo apoyó en campaña: “Me salió con esa”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: Gustavo Puerta abrió el marcador

Junior de Barranquilla quiere repetir la hazaña de 1993: así fue como salió campeón en un grupo con Nacional, América y Medellín

Este es el historial de la selección Colombia ante equipos de Oceanía: no solo enfrentó a Nueva Zelanda

Hasta Iván Duque fue protagonista: Fortaleza sacudió las redes con su humor hacia los equipos de los cuadrangulares de Liga BetPlay

Barrista del Real Cartagena quedó atrapado en un contenedor de basura en medio de incidentes en estadio Jaime Morón