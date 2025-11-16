Autoridades investigan explosión que afectó treinta viviendas en Bello

La explosión en una vivienda de tres niveles en el barrio Búcaros de Bello movilizó a los organismos de emergencia locales - crédito Captura video

La detonación registrada en una vivienda de tres niveles en el norte del Valle de Aburrá, provocó daños materiales y la evacuación preventiva de las familias aledañas.

El incidente ocurrió en la noche del sábado 15 de noviembre en el barrio Búcaros, también ocasionó destrozos en vidrieras de aproximadamente 30 viviendas cercanas, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bello.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que, pese a la magnitud del evento, no se reportaron víctimas ni heridos. Además, explicaron que la intervención se centró en la atención de daños materiales y en la protección de los residentes de la zona.

John Alexander Osorio Osorio, secretario de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello detalló que la vivienda principal, de tres niveles, fue objeto de una orden de evacuación inmediata debido a la afectación directa. Además, dos casas circundantes también recibieron la instrucción de evacuación preventiva, a la espera de una inspección técnica más exhaustiva.

“No se presentaron personas accidentadas o víctimas en el lugar, solo asuntos para atender materiales. Una vivienda de tres niveles a las que se le ordenó evacuación inmediata y afectación directa a las dos viviendas circundantes, a las que también les indicamos evacuación preventiva hasta una revisión más profunda”, señaló el funcionario.

La Comisión Técnica de la Secretaría de Gestión del Riesgo acompañó el operativo y, tras un análisis preliminar, recomendó la evacuación preventiva de las viviendas comprometidas.

De acuerdo con la Alcaldía de Bello, la onda expansiva de la explosión causó daños en las vidrieras de aproximadamente treinta viviendas cercanas.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión. “Estamos en esta mañana, el domingo, atendiendo a la comunidad y haciendo las caracterizaciones respectivas para definir de una vez y por todas las causas del suceso de la noche anterior”, afirmó el secretario del ramo.

Las autoridades recomiendan a los habitantes del sector mantener la alerta ante cualquier eventualidad y colaborar con los organismos de socorro en tanto se definen las acciones a seguir.

Explosión en una casa llena de pólvora dejó una persona muerta: la vivienda quedo en pérdida total

La intensidad de la detonación registrada en la mañana del martes 11 de noviembre en el barrio Las Acacias provocó el colapso total de una vivienda y dañó severamente otra propiedad vecina, causando zozobra entre los residentes de Neiva, en el departamento del Huila.

Las autoridades informaron que además de una persona fallecida, hubo varios heridos y cuantiosos daños materiales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, describió la situación durante su reporte oficial: “El día de hoy, siendo las 6:15 a. m., se presentó una fuerte explosión en una vivienda del barrio Las Acacias, al sur de Neiva, donde al parecer se almacenaba pólvora. En el lugar fallece una persona producto de la explosión y una más fue rescatada debajo de los escombros, de sexo masculino y se encuentra en el Hospital Universitario con pronóstico reservado”.

La posible presencia de pólvora en el inmueble permanece como una de las hipótesis centrales de la investigación, aunque los equipos especializados no han descartado otras causas.

El coronel Betancourt Rojas puntualizó que las pesquisas están en desarrollo: “En este momento aún se continúan las labores de verificación por parte de nuestro cuerpo de investigación criminal, el grupo Antiexplosivos y asimismo el personal de bomberos acá del municipio de Neiva, con el fin de esclarecer el origen del hecho”.

Según medios locales, la reacción de la comunidad fue inmediata y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar desde los minutos posteriores al incidente. Las labores de remoción de escombros y apoyo a los afectados continúan, mientras los investigadores recogen evidencia para definir el origen del estallido.