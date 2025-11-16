Colombia

Autoridades investigan explosión que afectó treinta viviendas en Bello

Un estallido en una casa de tres niveles generó daños estructurales y la evacuación de inmuebles cercanos, mientras equipos de rescate y gestión del riesgo trabajan en la zona

La explosión en una vivienda
La explosión en una vivienda de tres niveles en el barrio Búcaros de Bello movilizó a los organismos de emergencia locales - crédito Captura video

La detonación registrada en una vivienda de tres niveles en el norte del Valle de Aburrá, provocó daños materiales y la evacuación preventiva de las familias aledañas.

El incidente ocurrió en la noche del sábado 15 de noviembre en el barrio Búcaros, también ocasionó destrozos en vidrieras de aproximadamente 30 viviendas cercanas, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bello.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que, pese a la magnitud del evento, no se reportaron víctimas ni heridos. Además, explicaron que la intervención se centró en la atención de daños materiales y en la protección de los residentes de la zona.

John Alexander Osorio Osorio, secretario de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello detalló que la vivienda principal, de tres niveles, fue objeto de una orden de evacuación inmediata debido a la afectación directa. Además, dos casas circundantes también recibieron la instrucción de evacuación preventiva, a la espera de una inspección técnica más exhaustiva.

La explosión en una vivienda de tres niveles en el barrio Búcaros de Bello movilizó a los organismos de emergencia locales - crédito @AntConecta/X

“No se presentaron personas accidentadas o víctimas en el lugar, solo asuntos para atender materiales. Una vivienda de tres niveles a las que se le ordenó evacuación inmediata y afectación directa a las dos viviendas circundantes, a las que también les indicamos evacuación preventiva hasta una revisión más profunda”, señaló el funcionario.

La Comisión Técnica de la Secretaría de Gestión del Riesgo acompañó el operativo y, tras un análisis preliminar, recomendó la evacuación preventiva de las viviendas comprometidas.

De acuerdo con la Alcaldía de Bello, la onda expansiva de la explosión causó daños en las vidrieras de aproximadamente treinta viviendas cercanas.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión. “Estamos en esta mañana, el domingo, atendiendo a la comunidad y haciendo las caracterizaciones respectivas para definir de una vez y por todas las causas del suceso de la noche anterior”, afirmó el secretario del ramo.

La Secretaría de Gestión del
La Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres confirmó que no se reportaron víctimas ni heridos en el incidente - crédito Captura de video

Las autoridades recomiendan a los habitantes del sector mantener la alerta ante cualquier eventualidad y colaborar con los organismos de socorro en tanto se definen las acciones a seguir.

