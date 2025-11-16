Colombia

Ataque con artefacto explosivo frente a estación Los Mangos dejó heridos a dos uniformados y un civil en Cali

Las autoridades realizaron un amplio despliegue de seguridad en la zona mientras avanzan las investigaciones para identificar el vehículo involucrado y establecer el origen dispositivo utilizado

Las autoridades acordonaron el sector
Las autoridades acordonaron el sector y mantienen presencia constante mientras avanzan las investigaciones del ataque.

Durante la noche de este sábado 15 de noviembre, las autoridades de Cali atendieron una nueva situación de orden público registrada en el oriente de la ciudad. De acuerdo con la información oficial emitida por la Alcaldía, un artefacto explosivo fue lanzado desde un vehículo frente a la estación de Policía Los Mangos, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia en la zona.

Según el reporte preliminar, dos uniformados y un civil resultaron heridos tras la detonación. Las autoridades indicaron que las lesiones fueron catalogadas como leves y que ninguna de las personas afectadas presenta heridas de gravedad. Todos recibieron atención oportuna por parte de los organismos de socorro y fueron remitidos para valoración médica.

La Alcaldía confirmó que el estado de salud de los lesionados es estable, mientras continúan los procedimientos de seguimiento clínico. En el lugar, unidades policiales y equipos de emergencia aseguraron el área, verificaron posibles riesgos adicionales y coordinaron las labores de atención.

Equipos de emergencia atendieron a
Equipos de emergencia atendieron a los lesionados y verificaron el área para descartar nuevos riesgos.

Acciones de control y avance de las investigaciones

Tras la explosión, la Policía Metropolitana de Cali y organismos especializados realizaron un cierre preventivo del sector para permitir la inspección de la zona. Las autoridades informaron que se están revisando los restos del artefacto, la posible trayectoria y las características del vehículo desde el cual habría sido lanzado.

La administración municipal señaló que estos procedimientos continuarán durante las próximas horas y que todas las instituciones de seguridad permanecen en el área para garantizar un análisis completo del incidente. Hasta el momento no se han difundido detalles sobre la naturaleza del explosivo ni sobre posibles responsables del ataque.

Las autoridades indicaron que la prioridad inmediata es el acompañamiento a las personas lesionadas y la revisión minuciosa del sitio donde se produjo la detonación. Asimismo, reiteraron que los avances oficiales de la investigación se comunicarán únicamente cuando exista información verificada, con el fin de evitar especulaciones.

La Policía analiza los restos
La Policía analiza los restos del artefacto y recopila información para identificar a los responsables.

Otros incidentes recientes con explosivos

El hecho registrado en Cali ocurre pocos días después de una emergencia similar en Bogotá. El martes 11 de noviembre, una explosión en la glorieta de la avenida Américas con avenida Ciudad de Cali, en el sector de El Tintal, dejó inicialmente dos personas heridas. Posteriormente, una de ellas falleció tras ser trasladada al Hospital de Kennedy.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, la detonación en Bogotá se habría generado por la activación accidental de una granada de fragmentación que estaba siendo manipulada por personas en condición de calle bajo un puente vehicular. Las autoridades acordonaron la zona y realizaron labores de aseguramiento mientras avanzaba el levantamiento de evidencias.

El coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez explicó que las patrullas acudieron a la emergencia pocos minutos después de escuchar la explosión. “Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar”, señaló el oficial. La investigación continúa en curso para esclarecer completamente las circunstancias del caso.

La emergencia también generó una afectación considerable en la movilidad del suroccidente de Bogotá, especialmente en la avenida Cali, la avenida Américas y la avenida Guayacanes, donde se realizaron desvíos temporales. TransMilenio reportó retrasos en los servicios hacia y desde el Portal Américas debido a la congestión vehicular generada por el cierre operativo del área.

Una comunidad del sur Bogotá
Una comunidad del sur Bogotá fue perturbada por una fuerte explosión cerca de la medianoche del 4 de agosto de 2025, que por fortuna no dejó personas lesionados, solo daños materiales

Recomendaciones para la ciudadanía en caso de explosiones o emergencias

Ante situaciones como la registrada frente a la estación Los Mangos, las autoridades recuerdan que la Línea de Emergencias 123 es el canal oficial para reportar detonaciones, accidentes, incendios, riñas, hurtos, deslizamientos o casos de riesgo para la integridad de personas o animales.

El llamado es a que la comunidad reporte inmediatamente cualquier situación que pueda comprometer la seguridad pública. Una comunicación oportuna permite activar rápidamente los protocolos de atención y coordinar la acción de Policía, bomberos, organismos de salud y equipos especializados.

