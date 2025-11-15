Ordenan cárcel para Ricardo González, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno; jueza advirtió sobre la brutalidad del ataque

Ricardo González no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado - crédito X

La jueza 06 de Control de Garantías ordenó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado Ricardo González, señalado de haber asesinado al estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo (homicidio agravado). Esto, atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que advirtió que el joven constituye un riesgo para la comunidad.

“Aquí, por la manera con se actuó, la gravedad, es posible que pueda existir una reiteración, que se pueda actuar con respecto a otra persona de la comunidad, de una manera desmedida”, detalló la jueza.

La togada explicó que la Fiscalía sustentó la inferencia razonable de autoría del crimen por parte del investigado y demostró la urgencia, idoneidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento. Además, aseguró que no se demostró que el procesado tenga un arraigo ni en Bogotá ni en Cartagena, donde viajó tras enterarse de que la víctima había fallecido y donde finalmente se entregó a las autoridades.

“Esta funcionaria impone medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor imputado (…) en establecimiento de reclusión”, indicó.

La defensa del procesado presentó un recurso de apelación, el cual sustentará el 19 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m.

Detalles de la agresión: crueldad y brutalidad

La togada explicó que en este caso se imputó un tipo penal sumamente grave, que se dividió en dos momentos: en el primero, se puso a Jaime Esteban Moreno en estado de indefensión; en el segundo, fue agredido hasta causarle la muerte, aprovechando ese estado de indefensión. “¿Cómo se le agrede? De manera brutal”, dijo.

“Ese delito de homicidio es uno de los delitos más reprochables que existen”, precisó la jueza.

Explicó que en este caso, aunque la víctima fue agredida primero por otro sujeto, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, posteriormente fue atacado por González con una patada que resultó ser muy fuerte debido a que el procesado tomó velocidad antes de propinarla.

“Hay un aspecto importante al observar esos elementos. El elemento cuando se lanza el señor González Castro; en los videos se observa, en incluso en los fotogramas, cómo va corriendo con esa velocidad (…) desmesurada y lleva una fuerza terrible y ¿dónde va a parar? Va a parar en contra de la humanidad del señor Moreno Jaramillo”, expuso.

Después de que le propinara la patada, Jaime Esteban Moreno no volvió a ponerse en pie –algo que sí pudo hacer en un inicio– y quedó inconsciente, lo que, a su juicio, demuestra el impacto que tuvo la conducta del investigado.

“No fue simplemente que se le echara encima, no, fue esa actitud desmedida, de velocidad, de fuerza, de agresión, que lo tumbó”, precisó.

Aunado a ello, indicó que el joven que acompañaba a la víctima, que era un amigo cercano, trató de defenderlo de todas las agresiones. Sin embargo, el ataque fue “brutal” y este no pudo salvarlo. “Su amigo lo defiende terriblemente, pero ante semejante agresión y fuerza, finalmente no puede protegerlo como se ve que él quería”, detalló.

Así las cosas, la jueza aseguró que se actuó con crueldad y de manera extrema contra el estudiante, algo que quedó en evidencia en la necropsia y en lo que vieron los testigos de la agresión. “Fue tan brutal los golpes que recibió la víctima (…) botaba sangre por los ojos, por la boca, por la nariz”, precisó.

La jueza agregó que el móvil de los hechos, según los testimonios escuchados, sería un señalamiento de que se hizo en contra de la víctima de un presunto abuso sexual que cometió en contra de una mujer. No obstante, según la togada, no hay evidencias de que eso haya ocurrido.

“Se le señalaba como violador, pero de eso no hay nada, no hay ningún elemento que indique que hubiese existido esa clase de actuación por parte de la víctima”, aclaró.