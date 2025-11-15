Colombia

“¡No sea descarado!”: el país político rechazó respuesta de Petro para justificar bombardeo en el que murieron varios menores de edad

En un ataque a las disidencias de las Farc en Guaviare murieron entre seis y siete menores. El presidente aseguró que el operativo era necesario

Guardar
El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue tildado de incoherente y de contradictorio por justificar el ataque en el que murieron varios menores de edad - crédito Andrea Puentes/Presidencia, Adrián Escandar, Germán Forero, @JulEspinosaDice/X

El presidente Gustavo Petro ha sido fuertemente cuestionado por haber ordenado un bombardeo en Guaviare en contra de las disidencias de las Farc, en el que murieron varios niños –seis, según la Defensoría; siete, según Medicina Legal– que habían sido reclutados por el grupo armado. La Defensoría del Pueblo confirmó lo ocurrido.

“Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, indicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer mandatario reaccionó a la declaración de la Defensoría, justificando los hechos. De acuerdo con su explicación, la muerte de los menores de edad era inevitable, teniendo en cuenta que existía un riesgo de que la guerrilla atacara a integrantes de la fuerza pública.

Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados (sic)”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

Petro, tras informe de la
Petro, tras informe de la Defensoría del Pueblo sobre muertes de menores en bombardeos - crédito X

Las declaraciones del jefe de Estado generaron una ola de rechazo en el país político; varias personas que se pronunciaron a través de sus cuentas de X, indicando que no existen razones para justificar el asesinato de los menores de edad.

El concejal de Bogotá Julián Espinal, por ejemplo, recordó que años atrás el hoy primer mandatario cuestionó un ataque llevado a cabo en el Gobierno del expresidente Iván Duque, en el que también fallecieron niños y niñas.

Háblele claro al país presidente. Sea coherente y no se lave las manos. 7 menores murieron en el bombardeo, al igual que en el 2021, cuando usted mismo pedía renuncias”, señaló el concejal.

El concejal Julián Espinosa rechazó
El concejal Julián Espinosa rechazó declaraciones de Gustavo Petro, con las que justificó la muerte de seis niños en Guaviare, en medio de un bombardeo del Gobierno - crédito @JulEspinosaDice/X

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao se unió a las críticas, afirmando que las disidencias de las Farc al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco –que fueron atacadas en el bombardeo– se fortalecieron durante su administración. En consecuencia, a su juicio, la solución a la problemática, derivada de las decisiones del presidente, no debería implicar el asesinato de menores de edad.

“¡A ver, Ivan Mordisco y el Estado Mayor Central se fortalecieron en un 75% desde 2022 gracias a SU GOBIERNO y su desastrosa Paz Total! ¡No sea descarado! ¿Usted crea el problema y luego nos dice que tiene que bombardear niños? Inaudito: ¡Petro ahora justifica crímenes de guerra!”, precisó.

La congresista Catherine Juvinao rechazó
La congresista Catherine Juvinao rechazó declaraciones de Gustavo Petro en las que justificó el bombardeo en Guaviare en el que murieron varios menores de edad - crédito @CathyJuvinao/X

El precandidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que el ataque en el Guaviare y el resultado que se obtuvo demuestra la existencia de una “contradicción” por parte del primer mandatario, puesto que justificó un hecho que años atrás condenó y que incluso catalogó como un crimen de guerra.

Estas y otras contradicciones le hacen daño al país. Colombia merece coherencia, rigor y responsabilidad cuando se habla del uso legítimo de la fuerza del Estado”, explicó el también exgobernador de Antioquia.

Según explicó, las operaciones que involucren bombardeos como estrategia deben realizarse únicamente en casos estrictamente necesarios, contando con el soporte de Inteligencia y buscando un control del territorio. En el caso actual, la motivación, sería el “desespero” y dejaría en evidencia los problemas que tendría el sector de Inteligencia en el Gobierno.

En nuestro gobierno, este tipo de operaciones no serán ruedas sueltas ni acciones aisladas, sino parte de un plan estructurado para reducir el control territorial de los grupos armados ilegales. Y será una prioridad generar las condiciones necesarias para desincentivar la llegada de menores de edad a sus filas”, indicó.

El precandidato Sergio Fajardo se
El precandidato Sergio Fajardo se pronunció sobre justificación del presidente Petro de bombardeo en el que murieron varios menores de edad - crédito @sergio_fajardo/X

El exviceministro de las Juventudes del Ministerio de Igualdad Gareth Sella, afín al Gobierno del presidente Petro, también dejó ver su molestia e indignación por lo ocurrido y por las explicaciones que dio el jefe de Estado ante la ola de críticas que surgió en su contra.

Nada justifica bombardear niñas, niños y adolescentes… nada”, aseguró.

El exviceministro de Juventudes Gareth
El exviceministro de Juventudes Gareth Sella aseguró que no hay justificación alguna para perpetrar un bombardeo en el que mueren niños - crédito @GarethSella/X

La Abogada y columnista de El Espectador Cristina Carrizosa también expresó su molestia con la situación y las explicaciones de Petro, recordando que en 2022 tuvo una discusión con el primer mandatario, en la que la señaló de asesinar a jóvenes.

Más bien alguien debería ir a notaría a jurar que no va a matar más jóvenes”, indicó Petro en ese momento.

Según Carrizosa, las palabras del primer mandatario habrían surgido, al parecer, porque lideró una corporación que se dedica a apoyar a miembros de la fuerza pública heridos o con discapacidades.

Esta respuesta ruin me la dio @petrogustavo, tal vez sabiendo que yo dirigí la Corporación Matamoros, entidad que trabaja por los miembros de la fuerza pública heridos en combate. Como cambia las narrativas y discursos a conveniencia”, aseveró.

La abogada Cristina Carrizosa recordó
La abogada Cristina Carrizosa recordó discusión que tuvo con Gustavo Petro, en la que la señaló de matar jóvenes - crédito @CCarrizosaC/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroBombardeo en GuaviareNiños muertosPaís políticoCrimen de guerraColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Defensa justificó el bombardeo en el que murieron 7 menores: aseguró que fue “necesario” y “proporcionado”

La cartera explicó que el ataque se requirió para salvar la vida de 20 militares que se encontraban en riesgo

Ministerio de Defensa justificó el

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: formaciones confirmadas en la Florida

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Bizcocho, el perro que recibió brutal golpiza en Bolívar, ya tiene nuevo hogar en la Policía de Antioquia

El responsable del ataque enfrenta proceso judicial, mientras que el canino avanza en su recuperación y se integrará a la Policía Nacional, recibiendo atención veterinaria y afecto en un entorno seguro

Bizcocho, el perro que recibió

Directora del Icbf habló sobre bombardeo que ordenó Petro a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el que murieron siete menores: “No deja de doler”

Astrid Cáceres invitó a los colombianos a movilizarse en los puntos estratégicos para impedir que las disidencias de las Farc y otros grupos armados recluten jóvenes

Directora del Icbf habló sobre

En imágenes: horror y destrucción, así quedó Mondomo, Cauca, tras el ataque terrorista de las disidencias de las Farc

Más de 50 viviendas y comercios resultan destruidos tras el ataque armado en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Continúan las restricciones de movilidad en la vía Panamericana

En imágenes: horror y destrucción,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: formaciones confirmadas en la Florida

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026