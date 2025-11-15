Melissa Gate habló de su verdadera personalidad y cómo es sin su personaje, causando varias reacciones encontradas

Melissa Gate conquista República Dominicana con su paso por a 'La casa de Alofoke' - crédito cortesía Canal RCN

La llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke en República Dominicana marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de la reconocida creadora de contenido colombiana.

Su participación en este reality de convivencia, grabado de forma continua, no solo la posicionó como tendencia en las redes sociales, también permitió que el público conociera una faceta más íntima de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

El impacto de Melissa Gate en la televisión trasciende fronteras, ya que tras su paso por el reality colombiano se consolidó como una de las favoritas del público y en su momento incrementó su popularidad, convirtiéndola en una figura solicitada para otros formatos similares en distintos países.

Ahora, que empezó a participar en La casa de Alofoke ha vuelvo a figurar en los primeros puestos de tendencias, tanto positiva como negativamente, pues el público ha estado pendiente de todos sus movimientos y han aprovechado para apoyarla, darle cariño y también algunos para criticar su proceso en el programa.

Sin embargo, en las últimas horas ha sido motivo de conversación de manera positiva porque desde el 10 de noviembre ha dejado ver una faceta íntima, fuerte y también la comprensiva, la cual ella misma ha indicado en su perfil de Instagram que es “su lado Melissa Puerta” y no el del personaje Melissa Gate.

Aunque ese día, la colombiana demostró su carácter decidido, enfrentando de inmediato a Mariana Zapata debido a desacuerdos previos relacionados con el cobro de una pauta hace unas semanas en Colombia, dos días después, los roces iniciales pasaron a otro plano y la convivencia permitió que ambas influencer resolvieran sus diferencias al punto de que terminaron abrazándose y deseándose mutuamente lo mejor.

Durante su primera semana en el reality dominicano, Melissa Gate no solo superó los conflictos con otros participantes, también se ganó el aprecio de nuevos seguidores y compañeros, según indican algunos comentarios en la transmisión del programa, ya que su personalidad, descrita como divertida y magnética, contribuyó a fortalecer su presencia en el programa y a consolidar su imagen como una mujer auténtica y carismática.

Incluso, en una conversación con dos de sus compañeros dentro de La casa de Alofoke, la creadora de contenido abordó una de las preguntas más recurrentes sobre su vida: ¿quién es Melissa Puerta, la persona detrás del personaje de Gate?, y fue ahí cuando dejó ver su faceta más personal con la que terminó de conquistar a los fanáticos.

En ese diálogo, la colombiana se distanció de la imagen pública que suele proyectar y ofreció una visión honesta de sí misma, asegurando que es “una persona tranquila” y subrayando que su verdadera personalidad contrasta con la energía y el carácter que muestra en los realities. Además, compartió detalles sobre su rutina diaria y cómo equilibra su vida personal con las exigencias de su trabajo en los medios.

“¿Te me dices una cosa? Yo le meto mucho drama cuando los hago así. Les meto drama sin caer como en... Bueno, sí, yo a veces soy sobreactuada, pero porque yo sé que hay personas que eso les molesta. Entonces, yo lo hago a propósito. Eso es una sobreactuación y yo lo hago... Eso molesta. Y eso le va a molestar. Si yo fuera la persona que esté jodiendo con ella, obviamente eso va a molestar. Yo lo hago... Por eso yo hago esas cosas para molestar al otro, que yo sé que me quiere joder, pero porque yo sé cómo soy. Pero no... Miren, en la vida real yo soy una persona muy tranquila. O sea, a mí no me gusta ni que se metan conmigo ni yo meterme con nadie. Es tu vida, tú verás. Es mi vida, yo veré. Igual la que está cargando las tetas y el culo eres tú. O sea, no soy la persona que estoy aquí“, confesó Melissa a sus compañeros de programa.

Esas palabras resonaron en varios seguidores del reality y no tardaron en reaccionar a través de comentarios publicados en las redes sociales.

“Tan bella que es Melissa Gate”, “Ella explicando cómo es la verdadera Melissa Puerta Giraldo es todo lo que está bien”, “Así nos enamoras reina”, dicen algunos de los mensajes.

