Colombia

Más de 360.000 licencias de conducción se vencerán antes de que termine el año en Colombia

Los trámites para renovación de motociclistas son los más solicitados en el país, con más de 300.000 procesos en lo que va del 2025

Esta tendencia representa un reto para los organismos de tránsito - crédito Alcaldía de Bogotá

Debido a la cantidad de accidentes de tránsito que se han registrado a nivel nacional, en ciudades como Bogotá se ha planteado la posibilidad de volver a recurrir a la estrategia de concientización en la que se pintaban estrellas negras en las zonas que los siniestros provocaron la muerte de una persona.

De la misma forma, esto ha hecho que se ponga la lupa en los requisitos que debe cumplir una persona que tramitará la licencia de conducción por primera vez o que tiene que renovarla.

Al respecto, la compañía OlimpIA, que es avalada por la Superintendencia de Transporte, alertó que antes de finalizar el 2025, más de 360.000 licencias de conducción se vencerán.

Alertan sobre congestión en los trámites en los últimos dos meses del año - crédito Ventanilla Única de Servicios.

A nivel de cifras, la empresa mencionó que las licencias de conducción expedidas por primera vez con mayor demanda en 2025 ha sido la A2 para moto, con más de 300.000 trámites, mientras que la categoría con más renovaciones es la C1, con más de 156.000 solicitudes. Además, los hombres concentran el 79% de los trámites, con un promedio de 28 años en la expedición inicial y 41 años en las renovaciones.

En el informe se resalta que el alto volumen de licencias por vencer representa un reto para los organismos de tránsito, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde históricamente la demanda aumenta en las últimas semanas del año.

No renovar a tiempo puede generar congestión en el sistema y exponer a los conductores a multas de hasta ocho salarios mínimos diarios, comparendos e incluso la inmovilización del vehículo.

“Lo que estamos viendo es una concentración atípica de trámites pendientes que, si no se gestionan a tiempo, pueden congestionar el sistema e impedir que miles de conductores transiten con tranquilidad en los últimos meses del año. La invitación es a revisar la fecha de vencimiento y realizar el proceso con anticipación para evitar sanciones”, afirmó Cleyton Clark, vocero de OlimpIA.

Más del 79% de los trámites de tránsito son realizados por hombres - crédito Alcaldía de Bogotá

Clark alertó a los ciudadanos que realizarán este trámite, asegurando que lo más probable es que se registren situaciones de congestión en el sistema que provocan preocupación y ansiedad entre los ciudadanos, lo que hace que algunos recurran a tramitadores informales, que ofrecen servicios a precios superiores a los establecidos oficialmente por el Ministerio de Transporte o estafan a los ciudadanos.

El vocero de la empresa citada indicó que los intermediarios prometen omitir exámenes requeridos o incluso eliminar restricciones médicas de las licencias, lo que representa una práctica ilegal.

Cabe recordar que la eliminación de restricciones médicas en las licencias implica un riesgo significativo para la seguridad vial, pues permite que personas circulen sin las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los actores viales. Esta situación pone en peligro no solo a los conductores involucrados, sino también a peatones y demás usuarios en las carreteras del país.

Alertan sobre posibles sobrecostos o estafas por parte de “tramitadores” - crédito Colprensa

Desde el Ministerio de Transporte y OlmpIA han promovido el uso de la plataforma MiLicencia.co, con la que se facilita el trámite en los Centros de Reconocimiento a Conductores y Centros de Enseñanza Automovilística donde se realizan la expedición por primera vez y renovación de las licencias de conducción.

El sistema permite realizar el proceso desde cualquier dispositivo con trazabilidad, seguridad digital y sin intermediarios.

“Renovar la licencia no es solo un trámite obligatorio, es un acto de responsabilidad que protege vidas y fortalece la seguridad en las vías del país. Verificar su vigencia y completar el proceso con anticipación, evita sanciones, además garantiza que los conductores puedan disfrutar de las festividades de fin de año con total tranquilidad y seguridad”, puntualizó Cleyton Clark.

