Luego de pedir ayuda por una ventana, menor de edad en estado de abandonado fue rescatado en Bogotá: segundo caso en una semana

El caso se conoció en Suba, y se suma al hecho que se presentó en el sector de venta de autopartes y repuestos de motocicletas en La Favorita tres días antes en el centro de la capital

El caso se presentó en
El caso se presentó en un conjunto de apartamento ubicado en la localidad de Suba - crédito Mebog

La irresponsabilidad de ciertos madres y padres de familia volvió a ser centro de conversación en Bogotá luego de que la Policía Metropolitana (Mebog) confirmó el segundo caso en una semana, con un nuevo rescate de un menor que habría sido abandonado.

El caso que se conoció la mañana del 15 de noviembre de 2025 se reportó en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Suba, y luego de que fue el mismo niño de ocho años el que alertó que estaba solo en el apartamento.

Para esto el menor se asomó por una de las ventanas de la vivienda que da justo hacia la calle, y de esta forma los uniformados lograron advertir la situación gracias a que uno de los vecinos alertó por medio de la línea 123.

El presunto caso de abandono fue atendido por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Bogotá, señaló el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de protección y servicios especiales de la Mebog.

El oficial precisó que dicha situación en la que se halló al niño “pone en riesgo la vida y la integridad de este, toda vez que se estaba asomando a la ventana y hacía algunas manifestaciones frente a la necesidad de comida”.

El niño estaba solo en condiciones insalubres y debido a esto se asomó a la ventana para pedir comida, según lo que informaron las autoridades - crédito Mebog

Por tal motivo, y luego de que dos agentes del cuadrante reportaron la situación a sus superiores, este caso se trasladó a las unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Al momento de llegar al lugar se procede a revisar el inmueble donde se evidencian algunas condiciones de insalubridad e igualmente de inseguridad para este menor”, explicó el coronel Caro.

En consecuencia, “se realiza el procedimiento dejándolo a disposición de la autoridad administrativa competente para que sean ellos los que procedan a restablecer sus derechos y así mismo garantizar los mismos”.

Se invita a la comunidad en general al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes y a por ningún motivo dejarlos abandonados ni solos, especialmente en estas fiestas decembrinas que dan inicio.

Declaraciones del teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Segundo caso en una semana en Bogotá

Un niño de dos años fue hallado solo dentro de un automóvil estacionado en el sector de La Favorita, en el centro de Bogotá, y fue rescatado por efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

El menor estaba vestido únicamente con una camiseta y un pañal, sin ningún familiar presente, lo que motivó la intervención de los uniformados y de la Policía de Infancia y Adolescencia.

El hallazgo ocurrió mientras los agentes realizaban un patrullaje en el barrio, ubicado en la localidad de Los Mártires.

De acuerdo con el teniente Caro, tanto los policías del cuadrante como varios miembros de la comunidad notaron que el pequeño permanecía solo en el vehículo, cerrado por completo y alrededor de siete horas.

Los uniformados del cuadrante y
Los uniformados del cuadrante y la Policía de Infancia y Adolescencia realizaron el rescate del pequeño de dos años - crédito Mebog

“Evidenciamos que un menor de edad se encuentra al interior de un vehículo totalmente cerrado y solo; situación que también es alertada por la comunidad”, explicó el oficial.

Ante la ausencia de familiares, y tras confirmar que nadie respondía por el niño, los uniformados procedieron a extraer al menor del automóvil particular, de color gris, que fue inmovilizado.

Después fueron los agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia, los encargados de formalizar el rescate y enviar al niño a un centro especializado bajo protección.

El coronel Caro hizo un llamado a los padres y cuidadores recordando que “por ningún motivo se debe dejar abandonados a nuestros niños, especialmente en vehículos”, recalcando que tal conducta puede comprometer la salud, la vida y la integridad de los menores.

El caso se presentó en el barrio La Favorita, ubicado en la localidad de Los Mártires - crédito Mebog

La policía reiteró la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo a las líneas 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Según el Icbf, el abandono es considerado una forma de maltrato infantil y, de acuerdo con el Código Penal Colombiano, quien abandone a un menor de 12 años puede enfrentar penas de entre 32 y 108 meses de prisión. Cuando el hecho ocurre en un lugar despoblado o solitario, la sanción aumenta hasta en una tercera parte.

