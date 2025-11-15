Karina García habla sin evasivas sobre su ruptura con Altafulla: “Cada uno está en un buen momento”

Karina se refirió a la ruptura con Altafulla después de semanas de terminar su relación - crédito montaje cortesía Canal RCN - Pexels

La creadora de contenido Karina García vivió un momento revelador durante su participación en un reconocido reality de República Dominicana, cuando una pregunta sobre su expareja, el cantante barranquillero Altafulla, puso nuevamente en el centro de la conversación el tema de su ruptura.

La situación se desarrolló en una jornada de interacción con el público, donde, durante una dinámica, una seguidora aprovecho la intervención del anfitrión para consultar: “¿Sigues enamorada de Altafulla?”.

El ambiente en el set cambió de inmediato tras la pregunta. García, sorprendida, evidenció en su rostro el cansancio que le genera un tema que consideraba superado.

Sin optar por evasivas, confirmó con franqueza su posición y mostró respeto hacia su expareja y quienes la acompañan en este nuevo capítulo de su vida. “Agradezco a todos quienes se preocupan por mí, pero la relación terminó hace aproximadamente tres meses”, aclaró la influenciadora.

La paisa habló sobre su ex después de varias semanas de evadir el tema - crédito @clips_core25/ TikTok

El segmento tuvo un amplio eco en redes, ya que fue la primera vez en semanas que Karina García se pronunció directamente sobre el final de su relación. La historia entre ambos había surgido frente a las cámaras en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde compartieron pruebas, desafíos y escenas emotivas que los llevaron a ser una de las parejas más recordadas por la audiencia.

Tras concluir su ciclo en el reality, decidieron continuar juntos, mostrando su vínculo en redes, compartiendo viajes y avances profesionales, incluso en etapas marcadas por la distancia y las obligaciones laborales.

No obstante, semanas antes de incursionar en el nuevo concurso en República Dominicana, su vínculo llegó a su final. García optó en ese entonces por no ofrecer detalles públicos, reiterando que prefería no hablar del tema por considerar que pertenecía al ámbito privado. Hasta la fecha ninguno de los dos ha hecho públicos los motivos de la separación, lo que incrementó el interés de seguidores y periodistas.

Karina aclaró cómo va con el proceso de tusa tras su ruptura con Altafulla - crédito @buendiacolombia/Instagram

Ante la pregunta insistente de la audiencia, García subrayó durante el programa que no existen sentimientos románticos hacia su expareja y expresó su deseo de que ambos sigan creciendo en sus caminos personales. “Él está bien y yo también me encuentro en un buen momento”, señaló. Así, la creadora de contenido reafirmó que se trata de un episodio cerrado y manifestó palabras de gratitud para quienes la han acompañado en el proceso.

Karina García pide a Asaf Torres borrar fotos y frena rumores en ‘La mansión de Luinny’

La participación de Karina García en el reality La mansión de Luinny volvió a generar conversación en redes tras la reacción de la influenciadora ante la publicación de fotografías suyas en la cuenta de Asaf Torres, otro de los participantes. En una conversación dentro del programa, la colombiana pidió de manera directa que se eliminaran las imágenes donde ambos aparecían juntos, con el objetivo de evitar rumores y especulación entre los seguidores.

La tensión surgió cuando García quiso confirmar con Torres si su imagen había sido utilizada para publicaciones en redes sociales. Torres explicó que su equipo de trabajo gestiona todos los contenidos que se comparten en internet y, ante la consulta, preguntó si esto incomodaba de alguna manera a Karina. Ella fue clara: “La gente los estaría shippeando”, afirmó la creadora de contenido, refiriéndose al fenómeno en redes donde seguidores vinculan sentimentalmente a quienes aparecen juntos, incluso por simple coincidencia.

La paisa fue informada por sus fans que el equipo del puertorriqueño estaba subiendo contenido junto a ella, haciéndolos ver como una pareja dentro del reality, razón por la que le pidió borrar los videos - crédito @laCarlIiz/ X

“¿Escuchaste los súper chats? Dicen que tu gente está usando mi imagen en tu Instagram, háblale a tu equipo…”, exigió la participante a Torres. Frente a la insistencia de Karina, Torres replicó: “¿Te molesta que suban algo?”, a lo que la paisa respondió: “Sí, porque shippean, la gente va a pensar que tenemos algo, dile a tu equipo que las borre”, enfatizó.

El momento fue ampliamente comentado en el entorno del reality y en plataformas digitales, donde buena parte de los espectadores apoyó la decisión de la colombiana de proteger su imagen y evitar especulaciones sobre supuestos vínculos afectivos.