Colombia

Karina García habla sin evasivas sobre su ruptura con Altafulla: “Cada uno está en un buen momento”

Ante la consulta de una seguidora, la creadora de contenido aclaró por primera vez en semanas cómo ha llevado la ruptura con el cantante barranquillero

Guardar
Karina se refirió a la
Karina se refirió a la ruptura con Altafulla después de semanas de terminar su relación - crédito montaje cortesía Canal RCN - Pexels

La creadora de contenido Karina García vivió un momento revelador durante su participación en un reconocido reality de República Dominicana, cuando una pregunta sobre su expareja, el cantante barranquillero Altafulla, puso nuevamente en el centro de la conversación el tema de su ruptura.

La situación se desarrolló en una jornada de interacción con el público, donde, durante una dinámica, una seguidora aprovecho la intervención del anfitrión para consultar: “¿Sigues enamorada de Altafulla?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ambiente en el set cambió de inmediato tras la pregunta. García, sorprendida, evidenció en su rostro el cansancio que le genera un tema que consideraba superado.

Sin optar por evasivas, confirmó con franqueza su posición y mostró respeto hacia su expareja y quienes la acompañan en este nuevo capítulo de su vida. “Agradezco a todos quienes se preocupan por mí, pero la relación terminó hace aproximadamente tres meses”, aclaró la influenciadora.

La paisa habló sobre su ex después de varias semanas de evadir el tema - crédito @clips_core25/ TikTok

El segmento tuvo un amplio eco en redes, ya que fue la primera vez en semanas que Karina García se pronunció directamente sobre el final de su relación. La historia entre ambos había surgido frente a las cámaras en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde compartieron pruebas, desafíos y escenas emotivas que los llevaron a ser una de las parejas más recordadas por la audiencia.

Tras concluir su ciclo en el reality, decidieron continuar juntos, mostrando su vínculo en redes, compartiendo viajes y avances profesionales, incluso en etapas marcadas por la distancia y las obligaciones laborales.

No obstante, semanas antes de incursionar en el nuevo concurso en República Dominicana, su vínculo llegó a su final. García optó en ese entonces por no ofrecer detalles públicos, reiterando que prefería no hablar del tema por considerar que pertenecía al ámbito privado. Hasta la fecha ninguno de los dos ha hecho públicos los motivos de la separación, lo que incrementó el interés de seguidores y periodistas.

Karina aclaró cómo va con
Karina aclaró cómo va con el proceso de tusa tras su ruptura con Altafulla - crédito @buendiacolombia/Instagram

Ante la pregunta insistente de la audiencia, García subrayó durante el programa que no existen sentimientos románticos hacia su expareja y expresó su deseo de que ambos sigan creciendo en sus caminos personales. “Él está bien y yo también me encuentro en un buen momento”, señaló. Así, la creadora de contenido reafirmó que se trata de un episodio cerrado y manifestó palabras de gratitud para quienes la han acompañado en el proceso.

Karina García pide a Asaf Torres borrar fotos y frena rumores en ‘La mansión de Luinny’

La participación de Karina García en el reality La mansión de Luinny volvió a generar conversación en redes tras la reacción de la influenciadora ante la publicación de fotografías suyas en la cuenta de Asaf Torres, otro de los participantes. En una conversación dentro del programa, la colombiana pidió de manera directa que se eliminaran las imágenes donde ambos aparecían juntos, con el objetivo de evitar rumores y especulación entre los seguidores.

La tensión surgió cuando García quiso confirmar con Torres si su imagen había sido utilizada para publicaciones en redes sociales. Torres explicó que su equipo de trabajo gestiona todos los contenidos que se comparten en internet y, ante la consulta, preguntó si esto incomodaba de alguna manera a Karina. Ella fue clara: “La gente los estaría shippeando”, afirmó la creadora de contenido, refiriéndose al fenómeno en redes donde seguidores vinculan sentimentalmente a quienes aparecen juntos, incluso por simple coincidencia.

La paisa fue informada por sus fans que el equipo del puertorriqueño estaba subiendo contenido junto a ella, haciéndolos ver como una pareja dentro del reality, razón por la que le pidió borrar los videos - crédito @laCarlIiz/ X

“¿Escuchaste los súper chats? Dicen que tu gente está usando mi imagen en tu Instagram, háblale a tu equipo…”, exigió la participante a Torres. Frente a la insistencia de Karina, Torres replicó: “¿Te molesta que suban algo?”, a lo que la paisa respondió: “Sí, porque shippean, la gente va a pensar que tenemos algo, dile a tu equipo que las borre”, enfatizó.

El momento fue ampliamente comentado en el entorno del reality y en plataformas digitales, donde buena parte de los espectadores apoyó la decisión de la colombiana de proteger su imagen y evitar especulaciones sobre supuestos vínculos afectivos.

Temas Relacionados

Karina GarcíaAltafullaKarina García y AltafullaKarina García InstagramLa mansión de LuinnyLa mansión de Luinny KarinaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Los podcasts más populares hoy

Sinuano Día resultados 15 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados 15 de

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Un mensaje de Luisa Castro, donde agradece sentirse “consentida” por nuevos amigos, generó nuevas interpretaciones entre internautas por especulaciones sobre una cercanía amorosa con el ‘streamer’

Westcol despierta críticas por festejar

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

El actor compartió imágenes en las que hizo un anuncio sobre el destino que iba a conocer, mostrando una actitud relajada en medio de las críticas y la controversia

Raúl Ocampo reaparece en redes

Los cuatro nevados de Colombia que permiten el ingreso a turistas: así es su nivel de exigencia

En las montañas más altas de Colombia, el acceso a algunos nevados sigue disponible para quienes buscan explorar los paisajes de alta montaña. Las condiciones y rutas varían según el destino elegido

Los cuatro nevados de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más populares hoy

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

El regreso de Natalia París a los grandes escenarios: dio las claves para brillar y lograr el éxito

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: la Tricolor afronta un nuevo partido en Estados Unidos

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026