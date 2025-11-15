Colombia

Jhonny Rivera enfrenta una emergencia familiar y moviliza a sus fans con una recompensa para recuperar valiosos documentos

El intérprete dejó claro que la prioridad es hallar una carpeta azul con negro, indispensable para los controles médicos de María Valencia, y que cualquier pista puede marcar la diferencia en su bienestar

Jhonny Rivera ofreció recompensa para hallar carpeta con documentos médicos de su madre - crédito Chismealetoso/Instagram

El cantante de música popular Jhonny Rivera, utilizó sus redes sociales para difundir un mensaje que sorprendió a su comunidad digital y puso el foco sobre una situación crítica relacionada con la salud de su madre, María Valencia.

El cantante relató que, tras el robo sufrido por uno de sus colaboradores, desapareció una carpeta azul con negro que contenía información médica vital de su madre. Este hecho ocurrió recientemente y llevó a Rivera a realizar un llamado urgente a sus seguidores y al público en general.

Según explicó Rivera en su mensaje, dentro de la carpeta robada se encontraban diagnósticos, historiales médicos y datos fundamentales para los controles de salud y las citas de seguimiento de María Valencia.

La información médica de María
La información médica de María Valencia, madre de Jhonny Rivera, es clave para su tratamiento y seguimiento de salud - crédito jhonnyrivera / Instagram

El artista de 51 años remarcó que estos documentos no representan ningún valor para terceros, pero son esenciales para continuar con el tratamiento médico adecuado y evitar retrasos significativos en la atención de su madre.

Frente a la pérdida, Rivera comunicó que la desaparición de los papeles comprometió la programación de citas médicas y creó una urgencia inesperada en su entorno familiar.

Por este motivo, pidió la colaboración de quienes pudieran haber visto o encontrado la carpeta, argumentando que posiblemente fue desechada al ser percibida como carente de objetos valiosos para los autores del robo.

En su intervención, el cantante ofreció una recompensa económica a cualquier persona que aporte información certera para hallar los documentos extraviados, enfatizando que cualquier pista sería de gran utilidad y podría marcar la diferencia en la recuperación de la información médica de María Valencia.

La pérdida de los historiales
La pérdida de los historiales médicos podría retrasar la atención y complicar el tratamiento de la madre del cantante - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Si alguien quiere ganarse unos pesitos, les voy a dejar un número. La carpeta es azul con negro. Recuperar esas historias no es tan fácil porque ahí están todos los especialistas que la han visto en Bogotá, Medellín, en todo lado”, sostuvo Rivera en su mensaje, al tiempo que compartió el número de contacto (+57 311 634 4272) para recibir datos sobre el paradero de la carpeta.

El artista también aclaró que su objetivo es resolver de manera rápida esta emergencia, sin buscar responsables ni polemizar sobre el incidente, y enfatizó que reconstruir el historial clínico sería un proceso largo y complejo.

Hasta la redacción de esta nota, el artista no ha revelado más información o actualización sobre los avances de esta “misión”, que evitaría trámites engorrosos en centros médicos del país.

Jhonny Rivera y Jenny López compartieron la historia de Ramón, el perro rescatado que se convirtió en parte de su familia

Recientemente, el cantante risaraldense captó la atención de sus seguidores al compartir detalles sobre su vida personal junto a su prometida, la joven caucana Jenny López.

Aunque no tienen hijos propios, Rivera y López encontraron compañía en “Ramón”, un perro que consideran parte de su familia. El caso de “Ramón” se dio a conocer a través de un video divulgado por ambos en redes sociales, el cual superó rápidamente 1,8 millones de reproducciones gracias a la emotividad de la historia revelada por la pareja.

El video conmovió a los seguidores del artista, que no dudaron en apoyarlo por este nuevo rescate - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Según relataron Rivera y López, “Ramón” fue abandonado por sus antiguos dueños en un municipio del departamento de Risaralda. El canino pasó días buscando a la familia que lo dejó atrás, acercándose a las personas en las calles del pueblo. Al conocer la situación, ambos decidieron adoptarlo y trasladarlo a la finca del cantante en Pereira, donde el animal encontró un entorno confortable y atenciones constantes.

La nueva vida de Ramón en la finca ha sido documentada por Rivera en diversas publicaciones, en las que también se destaca el fuerte vínculo que el perro ha desarrollado con María Mabel, madre del intérprete de Mejor Solito. Las imágenes muestran que el animal es considerado un miembro más del hogar, en el que recibe cuidados y afecto por parte de toda la familia.

