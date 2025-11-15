James Rodríguez estaría en el centro de un triángulo amoroso en Argentina que terminó mal: “Lo empieza a seguir”

La Joaqui habría tenido un romance con James Rodríguez y la China Suárez habría buscado al futbolista tras la ruptura - crédito X, Instagram y Sam Navarro/USA TODAY Sports

El reconocido futbolista colombiano James Rodríguez, recordado por la volea que anotó en el compromiso de la selección Colombia contra Uruguay en el mundial de Brasil de 2014, acapara los titulares de la prensa argentina y no precisamente por su desempeño futbolístico. El mediocampista parece estar envuelto en un triángulo amoroso que involucra a dos famosas argentinas.

Se trata de la cantante y compositora La Joaqui y de la actriz Eugenia “China” Suárez, cuya amistad se fracturó. Al parecer, el deportista colombiano está en el centro de la polémica y del distanciamiento de las artistas.

Así lo reveló la periodista de farándula argentina Yanina Latorre en el programa SQP (América TV). Según explicó, la relación entre La Joaqui y la China Suárez se habría deteriorado a raíz de la intervención del exjugador del León de México, que habría tenido una relación con la intérprete de Butakera y Dos besitos.

La China Suárez se habría tomado una foto con el chofer de confianza de Jame Rodríguez - crédito Instagram

Según la periodista, apenas terminó esa relación, la actriz intervino, al parecer, tratando de llamar la atención del deportista. “La pelea de La Joaqui y la China tiene nombre y apellido. Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James Rodríguez, la China automáticamente lo empieza a seguir”.

Detalló que, el hecho de que la China Suárez comenzara a seguir al futbolista en redes sociales inmediatamente después de la separación habría sido interpretado por la cantante como una especie de traición, lo que derivó en el distanciamiento entre ambas.

Además de esto, la China Suárez también habría optado por seguir al chofer de confianza del deportista y, según detalló, este tipo de conductas no serían nuevas en la artista. “Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”, aseveró.

Hubo rumores sobre una supuesta relación entre Ecko y La Joaqui - crédito Gustavo Azem / Infobae México

La cercanía de la actriz con el chofer fue descubierta por La Joaqui por las redes sociales. De acuerdo con la periodista, un día, la cantante vio una foto publicada por el conductor en sus historias, en la que aparece la China Suárez “paseando en el auto de James por Colombia”.

Esta historia no sería nueva. Al parecer, La Joaqui tuvo una relación con el trapero Ecko y, mientras eran pareja, la China Suárez se involucró con el artista. “¿Se acuerdan de que hace poco la novia actual de Ecko la hizo mier…? Era porque se encamó con Ecko cuando estaba con La Joaqui, que era amiga de ella”, contó la periodista Yanina Latorre en su momento.

Sin embargo, la cantante argentina desmintió estos rumores con un corto mensaje en su cuenta de X, en la que confirmó que no tuvo ninguna relación con Ecko.

James Rodríguez terminó su paso por León de México y negocia con varios equipos en el exterior - crédito Club León

Pero James Rodríguez y, presuntamente, Ecko, no serían la única razón del quebranto de la amistad entre las artistas argentinas. Según la comunicadora, hubo otro episodio en el que la cantante se molestó con la actriz.

“También sé que la China en un momento le festejó un cumpleaños a La Joaqui y como cayó con mucha gente, a ella no le habría gustado”, relató Latorre en SQP. Este desencuentro social, sumado al posterior interés de Suárez por el mediocampista colombiano, habría terminado por dinamitar la relación entre las dos figuras argentinas.

El futuro de James por su próxima salida del León de México

El mediocampista no se ha pronunciado sobre el escándalo. Por ahora, la atención en él también se centra en su futuro futbolístico, teniendo en cuenta que el León de México no le renovó el contrato y este expira en diciembre de 2025. Por ahora, se sabe que una de las opciones que sonaban para el deportista no es viable, pero hay otras posibilidades a la vista.

“James Rodríguez (34) ya negocia con algunos equipos como agente libre, tras su salida de León. Sobre los rumores que lo vinculan a Orlando City, desde el club de la Florida dicen “NO hay la menor posibilidad. Confirman que hay otros intereses en MLS y México. Nada cerrado”, informó el periodista Felip Sierra en su cuenta de X.

Orlando City ya le habría dicho que no al fichaje de James Rodríguez, cuando estaba subiendo la posibilidad - crédito @PSierraR/X