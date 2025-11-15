Condenaron a alias Veneco: tendrá más de 18 años de cárcel por su participación en sicariatos en Cúcuta

Frambier Vásquez deberá permanecer 18 años y medio en prisión, en el Norte de Santander - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación anunció que Frambier Adolfo Vásquez Aponte, conocido como “Veneco”, fue condenado a 18 años y seis meses de prisión, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Las investigaciones judiciales establecieron su culpabilidad en dos homicidios registrados en junio en la capital norsantandereana, uno de los cuales dejó también a una persona gravemente herida.

El fallo se produjo luego de que el acusado aceptara, como parte de un preacuerdo, su participación directa en dos episodios sicariales.

La institución confirmó que un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y dictó condena por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Así fueron los homicidios

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el ente investigador, el primer ataque ocurrió sobre una vía pública de Cúcuta, cuando Vásquez Aponte descendió de una motocicleta y disparó, sin mediación, contra un ciudadano que perdió la vida de manera inmediata.

Más tarde, junto a otro implicado, atacó a nuevas víctimas en el interior de un centro comercial local, ocasionando la muerte de otra persona y lesiones graves a una tercera.

La Fiscalía acusó a Frambier Vázquez Aponte de dos sicariatos en Cúcuta

Las autoridades lograron la captura en flagrancia de Vásquez Aponte el cinco de junio, día en que la Policía Nacional lo interceptó movilizándose en motocicleta y portando el arma empleada en los hechos. Desde ese momento, el sentenciado se ha encontrado en reclusión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia quedó ejecutoriada y el condenado cumplirá su pena en un centro carcelario, conforme al fallo judicial

Rafael Ricardo González, otro responsable del asesinato de Jaime Esteban Moreno fue capturado en Bogotá

La Fiscalía también informó que Ricardo Rafael González Castro, señalado como uno de los implicados en el mortal ataque a al estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en Bogotá, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

La decisión la tomó una juez penal de control de garantías luego de que el procesado fuera capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote en Cartagena, tras presentarse ante la autoridad.

Ricardo Rafael González Castro fue acusado de participar en la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno

Según la investigación, el 31 de octubre de 2025, González Castro habría perseguido a la víctima por una vía pública y le propinó una patada por la espalda.

“El procesado es señalado de propinar la patada que derribó a la víctima, dejándola en estado de indefensión”, detalló la Fiscalía. Ya en el suelo, Juan Carlos Suárez Ortiz –también bajo investigación–, continuó la agresión con golpes.

El estudiante, gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial en el que recibió diagnóstico de traumas severos en cara, cráneo y tórax, lesiones que posteriormente provocaron su muerte.

En la audiencia de imputación, la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá acusó a González Castro del delito de homicidio agravado, aunque el procesado no aceptó el cargo.

Las autoridades mantienen la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones en torno a la muerte del joven universitario en la capital colombiana.

A la cárcel dos señalados de asesinato en Neiva, Huila

De manera paralela, la Fiscalía informó la captura de dos hombres identificados como John Edwar Quintero Bonilla y John Alexander Murcia Ramírez permanecerán bajo medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser señalados como presuntos responsables del hurto y asesinato de un ciudadano en Neiva (Huila), según informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador explicó que ambos procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, tras recabarse los elementos materiales probatorios que permitieron su presentación ante un juez de control de garantías.

Los dos capturados mataron e hirieron a un grupo de personas durante un atraco, en Neiva, Huila

De acuerdo con la investigación, los hechos bajo examen ocurrieron el 30 de junio en un establecimiento ubicado en el barrio Arismendi Mora de la capital huilense, cuando los señalados arribaron al local y atacaron a un grupo de personas que compartía en familia.

Según expuso la Fiscalía, los agresores habrían hurtado mediante raponazo unas joyas y un celular a la víctima, y en medio del forcejeo, uno de los imputados habría disparado en repetidas ocasiones, provocando la muerte de la persona. Durante el mismo asalto violento otra persona resultó herida y fue atendida en un centro médico.

La Fiscalía estableció que los presuntos responsables huyeron del lugar en una motocicleta, apoderándose de bienes cuyo valor superaba los 20 millones de pesos. Las autoridades procedieron a su captura y presentación ante la justicia, asegurando la continuidad del proceso en su contra dentro de un centro carcelario mientras avanza la investigación.