Colombia

Condenaron a alias Veneco: tendrá más de 18 años de cárcel por su participación en sicariatos en Cúcuta

El hombre aceptó su responsabilidad bajo la figura de preacuerdo, según informó la Fiscalía

Guardar
Frambier Vásquez deberá permanecer 18
Frambier Vásquez deberá permanecer 18 años y medio en prisión, en el Norte de Santander - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación anunció que Frambier Adolfo Vásquez Aponte, conocido como “Veneco”, fue condenado a 18 años y seis meses de prisión, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Las investigaciones judiciales establecieron su culpabilidad en dos homicidios registrados en junio en la capital norsantandereana, uno de los cuales dejó también a una persona gravemente herida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo se produjo luego de que el acusado aceptara, como parte de un preacuerdo, su participación directa en dos episodios sicariales.

La institución confirmó que un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y dictó condena por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Así fueron los homicidios

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el ente investigador, el primer ataque ocurrió sobre una vía pública de Cúcuta, cuando Vásquez Aponte descendió de una motocicleta y disparó, sin mediación, contra un ciudadano que perdió la vida de manera inmediata.

Más tarde, junto a otro implicado, atacó a nuevas víctimas en el interior de un centro comercial local, ocasionando la muerte de otra persona y lesiones graves a una tercera.

La Fiscalía acusó a Frambier
La Fiscalía acusó a Frambier Vázquez Aponte de dos sicariatos en Cúcuta - crédito archivo Colprensa

Las autoridades lograron la captura en flagrancia de Vásquez Aponte el cinco de junio, día en que la Policía Nacional lo interceptó movilizándose en motocicleta y portando el arma empleada en los hechos. Desde ese momento, el sentenciado se ha encontrado en reclusión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia quedó ejecutoriada y el condenado cumplirá su pena en un centro carcelario, conforme al fallo judicial

Rafael Ricardo González, otro responsable del asesinato de Jaime Esteban Moreno fue capturado en Bogotá

La Fiscalía también informó que Ricardo Rafael González Castro, señalado como uno de los implicados en el mortal ataque a al estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en Bogotá, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

La decisión la tomó una juez penal de control de garantías luego de que el procesado fuera capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote en Cartagena, tras presentarse ante la autoridad.

Ricardo Rafael González Castro fue
Ricardo Rafael González Castro fue acusado de participar en la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno - crédito Fiscalía

Según la investigación, el 31 de octubre de 2025, González Castro habría perseguido a la víctima por una vía pública y le propinó una patada por la espalda.

El procesado es señalado de propinar la patada que derribó a la víctima, dejándola en estado de indefensión”, detalló la Fiscalía. Ya en el suelo, Juan Carlos Suárez Ortiz –también bajo investigación–, continuó la agresión con golpes.

El estudiante, gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial en el que recibió diagnóstico de traumas severos en cara, cráneo y tórax, lesiones que posteriormente provocaron su muerte.

En la audiencia de imputación, la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá acusó a González Castro del delito de homicidio agravado, aunque el procesado no aceptó el cargo.

Las autoridades mantienen la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones en torno a la muerte del joven universitario en la capital colombiana.

A la cárcel dos señalados de asesinato en Neiva, Huila

De manera paralela, la Fiscalía informó la captura de dos hombres identificados como John Edwar Quintero Bonilla y John Alexander Murcia Ramírez permanecerán bajo medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser señalados como presuntos responsables del hurto y asesinato de un ciudadano en Neiva (Huila), según informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador explicó que ambos procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, tras recabarse los elementos materiales probatorios que permitieron su presentación ante un juez de control de garantías.

Los dos capturados mataron e
Los dos capturados mataron e hirieron a un grupo de personas durante un atraco, en Neiva, Huila - crédito Fiscalía

De acuerdo con la investigación, los hechos bajo examen ocurrieron el 30 de junio en un establecimiento ubicado en el barrio Arismendi Mora de la capital huilense, cuando los señalados arribaron al local y atacaron a un grupo de personas que compartía en familia.

Según expuso la Fiscalía, los agresores habrían hurtado mediante raponazo unas joyas y un celular a la víctima, y en medio del forcejeo, uno de los imputados habría disparado en repetidas ocasiones, provocando la muerte de la persona. Durante el mismo asalto violento otra persona resultó herida y fue atendida en un centro médico.

La Fiscalía estableció que los presuntos responsables huyeron del lugar en una motocicleta, apoderándose de bienes cuyo valor superaba los 20 millones de pesos. Las autoridades procedieron a su captura y presentación ante la justicia, asegurando la continuidad del proceso en su contra dentro de un centro carcelario mientras avanza la investigación.

Temas Relacionados

FiscalíaCapturaFrambier Vásquez AponteAlias VenecoSeguridadColombia-Noticias

Más Noticias

Fondo Nacional del Ahorro permite comprar vivienda mientras se paga arriendo: hasta reportados en Datacrédito pueden acceder

Adquirir una vivienda nueva o usada suele representar un reto para muchos, especialmente para quienes deben priorizar otros gastos mensuales. Existen alternativas financieras que buscan ofrecer soluciones a esta dificultad

Fondo Nacional del Ahorro permite

En Chiribiquete ya había presencia humana hace más de 21.000 años, así lo muestran nuevas evidencias arqueológicas

El hallazgo de suelos enriquecidos y arte rupestre en la Amazonía colombiana sugiere prácticas agrícolas y estructuras sociales avanzadas

En Chiribiquete ya había presencia

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Nueva Zelanda por el amistoso de la fecha FIFA

La “Tricolor” tendrá sus dos últimos partidos en 2025, en donde espera sumar dos victorias claves de cara al Mundial 2026

Esta sería la posible alineación

Gobierno nacional lanzó una operación de recompra de bonos por más de USD 4.000 millones en mercados internacionales

La estrategia oficial apunta a optimizar la carga de intereses y mejorar la liquidez de los bonos, en un esfuerzo por ajustar el perfil de vencimientos y mejorar la percepción de riesgo soberano en los mercados

Gobierno nacional lanzó una operación

Uribe le pide al Centro Democrático que, como en Disney, “no se hable de Petro” y se enfoquen en propuestas

El expresidente pidió a los candidatos dejar de mencionar a Gustavo Petro en medios y concentrarse en propuestas económicas e infraestructura, en un llamado a bajar la confrontación dentro del partido

Uribe le pide al Centro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar contra disidencias de

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávila es la primera

Alejandra Ávila es la primera semifinalista de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras asegurar su puesto en el top 5

Shakira y sus hijos revelaron cuál es su comida favorita de Colombia, Milan sorprendió con una elección

Jhonny Rivera enfrenta una emergencia familiar y moviliza a sus fans con una recompensa para recuperar valiosos documentos

Fernando “el Flaco” Solórzano le pidió matrimonio a Lorena Altamirano tras 11 años de relación: “Fue perfecto”

James Rodríguez estaría en el centro de un triángulo amoroso en Argentina que terminó mal: “Lo empieza a seguir”

Deportes

Esta sería la posible alineación

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Nueva Zelanda por el amistoso de la fecha FIFA

Néstor Lorenzo habló sobre las posibilidades de Jhon Jáder Durán y su regresó a la selección Colombia

Bucaramanga entró a cuadrangulares con goleada en contra y Leonel Álvarez apuntó al arbitraje: “Salimos doblemente perjudicados”

Rigoberto Urán mostró su preocupación por el nivel del ciclismo colombiano: “Desde el gobierno se ha disminuido el apoyo”

Deportivo Cali seguirá comprometido con el descenso: así quedará la tabla de promedios para 2026