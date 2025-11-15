Colombia

Capturan a tres trabajadores del Metro de Bogotá por hurto de cableado

La intervención de compañeros permitió frustrar el delito y activar una investigación sobre riesgos en obras públicas

Tres empleados de la empresa
Tres empleados de la empresa Metro fueron detenidos tras ser sorprendidos sustrayendo 400 metros de cable, valorados en más de 150 millones de pesos, gracias a la denuncia de sus propios compañeros en Bosa

El hurto de cableado en las obras del metro de Bogotá generó conmoción en la ciudad tras la captura y judicialización de tres trabajadores de la empresa Metro, sorprendidos mientras sustraían aproximadamente 400 metros de cable, avaluados en poco más de 150 millones de pesos.

La intervención de sus propios compañeros, quienes alertaron a las autoridades, fue determinante para frustrar el delito y poner a los implicados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según informó City TV.

El hecho ocurrió en la localidad de Bosa, específicamente en el sector del barrio Brasilia, donde se encuentra el metro Taller, una de las áreas clave en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.

De acuerdo con el reporte de City TV, la policía local incautó el cableado robado tras recibir la denuncia de los trabajadores de la obra, quienes sorprendieron a uno de los implicados cuando intentaba escapar con el material sustraído.

El valor económico del cableado incautado supera los 150 millones de pesos, lo que evidencia el impacto financiero de este tipo de delitos en proyectos de infraestructura de gran escala.

Los uniformados de la localidad de Bosa recuperaron los 400 metros de cable y detuvieron a los tres trabajadores, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, detalló el medio mencionado.

Una vez detectado el daño,
Una vez detectado el daño, el 29 de octubre se ordenó la demolición

La rápida reacción de los compañeros de los implicados fue fundamental para la captura. Tras sorprender a los responsables, los trabajadores avisaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la intervención policial y la incautación del material robado. Las autoridades resaltaron la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y esclarecimiento de estos delitos.

Investigación sobre hurtos sistemáticos en el metro de Bogotá

En el marco de la investigación, la policía y las unidades del metro de Bogotá buscan determinar si los detenidos habían cometido hurtos similares de manera sistemática en la zona.

Estamos adelantando las investigaciones, también con las unidades del metro de Bogotá, para saber si estas personas venían haciendo sistemáticamente el hurto a estas redes”, señaló un vocero policial en declaraciones recogidas por el medio mencionado.

El sector del barrio Brasilia, donde se encuentra el metro Taller, ha sido identificado como el escenario de estos hechos, lo que ha encendido las alertas sobre la seguridad en las obras de infraestructura de la ciudad.

Las autoridades trabajan por evitar que los criminales continúen robando la infraestructura de la ciudad - crédito Secretaría de Seguridad

Ante la gravedad del caso, el comandante de la policía de la localidad de Bosa instó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo que pueda poner en riesgo la seguridad de la comunidad, recordando la importancia de la denuncia a través de la línea 123, según reiteró City TV en su cobertura.

Policía frustra robo de cable de cobre en Transmilenio

La intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió frustrar el robo de cable de cobre en la estación Calle 45 del sistema Transmilenio, donde tres integrantes de la banda conocida como Los Topos fueron sorprendidos ocultos bajo el suelo durante la madrugada, rodeados de herramientas y bolsas con el material sustraído.

Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, dirigida por César Restrepo, la operación se realizó en la localidad de Chapinero tras detectar ruidos inusuales bajo tierra, lo que llevó al personal de seguridad a alertar a las autoridades.

Los uniformados del Grupo de Transporte Masivo acudieron al lugar y, con apoyo del equipo de infraestructura, levantaron las placas del piso para descubrir a los implicados, quienes fueron capturados en el acto.

Los delincuentes se metían abajo
Los delincuentes se metían abajo de las estaciones para robar cable de cobre - crédito Secretaría de Seguridad

En el procedimiento, la policía recuperó 100 metros de cable encauchetado de cobre, valorados en más de $20 millones, y puso a los detenidos a disposición de la autoridad judicial por el delito de hurto. Las cifras oficiales indican que, en lo que va de 2025, han sido capturadas 829 personas por delitos cometidos en el sistema Transmilenio, de las cuales 18 han sido detenidas específicamente por robo de fibra óptica.

Además, se han recuperado 420 metros de cable en diferentes operativos.

