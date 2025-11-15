Arranca la recta final de Miss Universo: así será la agenda de Vanessa Pulgarín antes de la noche de coronación

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en el certamen Miss Universo 2025 que se celebra en Tailandia - crédito @vanepulgarin/Instagram

A pocos días de que el universo de los concursos de belleza fije su mirada en Tailandia, la expectativa por el desempeño de Vanessa Pulgarín empieza a sentirse entre los seguidores colombianos. La antioqueña llegó al país asiático con la energía de quien sabe que enfrenta el mayor reto de su carrera y, desde entonces, ha ido sumergiéndose en una agenda que no da tregua.

El certamen, en su edición número 74, vuelve en esta oportunidad con el lema “The Power of Love”, una apuesta que la organización describió como un homenaje a la empatía, la unión y el liderazgo femenino. Bangkok será el epicentro de la competencia, aunque las actividades se extenderán por Phuket y Pattaya, ciudades que funcionan como anfitrionas de los eventos previos. Allí se desarrollan ensayos, encuentros con medios y dinámicas culturales pensadas para mostrar parte de la identidad tailandesa a las más de 130 representantes.

El concurso Miss Universo 2025 tiene como lema 'The Power of Love', destacando la empatía y el liderazgo femenino - crédito Athit Perawongmetha/REUTERS

Pulgarín, elegida Miss Universe Colombia 2025, se incorporó de inmediato a esta dinámica. Su cronograma, como el de las demás participantes, combina jornadas de preparación, compromisos oficiales y desplazamientos continuos. La semana comenzó con actividades en Phuket el martes 11 de noviembre, donde las delegadas participaron en recorridos culturales y sesiones fotográficas. Un día después, el grupo se trasladó a Pattaya para continuar con los compromisos agendados por la organización.

En esa ciudad, el jueves 13 estuvo dedicado a ensayos que permiten ajustar detalles antes de una de las primeras presentaciones importantes, el desfile en traje de baño. Esa ronda se realizó el viernes 14 en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse, uno de los escenarios más llamativos de la competencia. Es una de las pruebas que suele captar la atención del público y sirve de antesala a las entrevistas privadas.

Las entrevistas, programadas para el sábado 15, son un punto determinante en la evaluación del jurado. Allí se miden no solo la elocuencia y la claridad de las candidatas, también su capacidad para sostener una conversación con seguridad y propósito. Tras esa jornada intensa, las aspirantes regresarán a Bangkok el domingo 16 para iniciar la fase final de preparación.

Las candidatas participan en recorridos culturales y sesiones fotográficas para mostrar la identidad tailandesa en Miss Universo - crédito @vanepulgarin/Instagram

Los ensayos generales ocuparán buena parte del lunes 17 y martes 18, cuando el equipo de producción afina cámaras, recorridos en escena y tiempos de transmisión. Para el miércoles 19 está prevista la competencia preliminar de trajes típicos o nacionales, uno de los momentos más esperados por los seguidores del concurso. Esta presentación es considerada una vitrina cultural clave, pues permite exhibir elementos distintivos de cada país mediante vestuarios elaborados especialmente para la ocasión.

El jueves 20 se realizará el ensayo general que dejará listo el escenario para la gran final. Ese día, las candidatas suelen tener un primer acercamiento a la puesta en escena que verán millones de espectadores alrededor del mundo. También es el momento en que se definen detalles de iluminación, movimientos y coreografías que se ejecutarán en la gala definitiva.

La noche decisiva será el viernes 21 de noviembre en Bangkok. Allí se elegirá a la sucesora de la danesa Victoria Kjaer, la actual Miss Universo, en una ceremonia que marcará el cierre de varias semanas de presentaciones, evaluaciones y pruebas tanto públicas como privadas.

Bangkok, Phuket y Pattaya son las ciudades anfitrionas de las actividades previas y principales del Miss Universo 2025 - crédito AP

El formato de esta edición contempla que el jurado seleccione a las primeras 25 semifinalistas. A ellas se les sumarán cuatro cupos regionales y un lugar adicional por votación del público, para completar un top 30 que seguirá avanzando en las etapas finales. Colombia, con Vanessa Pulgarín, buscará un lugar en ese grupo inicial antes de aspirar a la corona.