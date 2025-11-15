Colombia

Alejandro Riaño reveló incómodo momento con Giovanny Ayala en su programa y contó por qué no invitaría a Yina Calderón

El reconocido artista de música popular no soportó el estilo ácido de ‘Juanpis González’ y optó por retirarse del set. Señaló que tiene las puertas de su teatro vetadas, al igual que otros personajes

Alejandro Riaño reveló por qué
Alejandro Riaño reveló por qué no invitaría una persona como Yina Calderón a su programa

Alejandro Riaño, conocido por su personaje Juanpis González, es uno de los comediantes más destacados del país, que en los próximos días iniciará una gira por México, con la expectativa de que sea todo un éxito como sus shows en Colombia.

Ya en el país azteca, Riaño concedió una entrevista al programa digital Hablando con... de Brian Ortiz, donde reveló una experiencia incómoda durante la grabación de su programa de entrevistas The Juanpis Live Show con el cantante Giovanny Ayala.

Giovanny Ayala salió furioso del programa de ‘Juanpis González’

El episodio se produjo cuando Ayala, invitado al programa de entrevistas caracterizado por su humor satírico y ácido, se mostró disgustado ante una pregunta que, según Riaño, ya se le había formulado en otro medio.

EL cantante de música popular
EL cantante de música popular no soportó el humor ácido de Juanpis González, el personaje del comediante Alejandro Riaño

El comediante explicó que el artista no quiso responder y abandonó la entrevista visiblemente molesto.

Según sus declaraciones, el desencuentro se originó porque Ayala interpretó de manera personal el estilo del personaje, a pesar de que Riaño afirma advertir previamente a los invitados sobre el tono y dinámica del programa.

El comediante señaló que intentó disculparse posteriormente con el cantante mediante un mensaje, recordando que “la idea es que no se tomen nada personal”. Sin embargo, sus disculpas no fueron atendidas.

Puntualmente, Riaño dijo: “Fue un show bien complejo, en un momento se molestó con una pregunta que ya le había hecho en otro medio, no quiso responder y se fue un poco molesto de la entrevista.Le escribí como disculpándome, pero es chistoso porque yo les explicó antes de, de qué va el personaje, cómo funciona, que la idea es que no se tomen nada personal, él sí la tomo personal“.

Por esta razón, enfatizó en que dicho artista no tendría las puertas abiertas en un próximo programa de él. “No lo entendió. Hay gente que dice: ‘No, no te preocupes, yo entiendo el personaje’, y ahí se van encabronando”, aseveró.

Giovanny Ayala y Yina Calderón
Giovanny Ayala y Yina Calderón son los invitados indeseables para el programa 'The Juanpis Live Show'

Alejandro Riaño no invitaría a una “Yina Calderón” a su programa

En la misma entrevista, el comediante indicó que tiene un estándar de personajes a los cuáles no invitaría a su programa; esto, por el hecho de ser problemáticos y polémicos. El entrevistador puso sobre la mesa el nombre de Yina Calderón.

“Hemos pensado en muchas personas que no le aportarían a nuestro contenido, y sobre todo una nueva camada que vemos hoy en día, que simplemente lo suyo es armar desastres o mierderos en las redes sociales (...) No veo mucho su contenido realmente, pero no me interesa tener personajes así (...) Me duele que hayan este tipo de peleas y este tipo de noticias en nuestro país“, anotó Riaño.

Estuvo a punto de dejar el proyecto

Riaño también sostuvo que estuvo a punto de dejar el proyecto, al atravesar un “punto de inflexión” donde “estábamos invitando a cualquiera”; sin embargo, la llegada de una artista de talla internacional a su programa, le devolvió las ganas de continuar, al incluir nuevas experiencias para los invitados.

“(...) había mucha gente con la que trabajaba que no me hacía mucho bien. Tomar la decisión de romper todo, irme sin absolutamente nada, volver a empezar. Esto fue hace poco, no es todo lo que lo que se ve en redes sociales, volver a arrancar y decir: ‘Okay, no vamos a entrevistar a este tipo de personas ni nada, vamos a esperar a que llegue alguien internacional y si no, este proyecto se acaba pasado mañana porque necesitamos abrir el espectro. A las dos semanas me escribió el equipo de Karol G”, recordó el artista.

Por último, agregó que de ahí surgió la idea de decorar con la temática del artista invitado el set. De hecho, confesó que la cantante paisa quedó encantada con el sofá decorado durante la entrevista, que se lollevó para su casa.

