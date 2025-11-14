Colombia

Dólar en Colombia hoy 14 de noviembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano

El tipo de cambio alcanzó su punto más bajo en los últimos meses después y actualmente cotiza por debajo de la marca de los 3.800 pesos colombianos en los mercados internacionales. La apreciación de la divisa nacional coincide con la incertidumbre respecto a las políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) durante este cierre de año.

El dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 3.741,95 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,01% comparado con los 3.742,16 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 1,07%, por ello desde hace un año aún acumula una disminución del 9,39%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, invierte el dato de la jornada anterior, cuando acabó con una subida del 0,77%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. La volatilidad de esta semana es de 10,36%, que es una cifra sutilmente superior al dato de volatilidad anual (10,13%), presentándose como un activo con mayores variaciones de lo habitual.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

