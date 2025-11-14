Colombia

Hermana de B King habló de su duelo por el asesinato del músico y emocionó a sus seguidores: “Un dolor que voy a cargar toda mi vida”

La joven ‘influencer’ admitió que, aunque muestra fortaleza en público, la tristeza la acompaña en privado y su mayor deseo es que el legado de su hermano perdure siempre

Hermana de B King se pronunció de nuevo en redes sociales por las críticas que recibe en redes por no mostrar el dolor por la muerte del artista - crédito @rechismes/IG

La ausencia de B King sigue marcando profundamente a su entorno cercano, especialmente a su hermana Stefanía Agudelo, quien recientemente compartió con sus seguidores el proceso íntimo de duelo que atraviesa desde la muerte del joven artista en México.

A través de una interacción de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido respondió a quienes le cuestionaron cómo enfrenta la pérdida del joven cantante, asesinado tras su primera presentación en vivo en territorio mexicano.

Stefania reveló que reconocieron el
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

Lejos de la imagen de fortaleza que proyecta en redes sociales, Stefanía Agudelo confesó que el dolor por la muerte de su hermano es una carga constante y profunda.

“Un hermano duele en lo más profundo del corazón y es un dolor que voy a cargar por toda mi vida, pero yo decidí honrarlo desde el amor, desde el vivir, desde estar bien por mi mamá, de salir adelante, de buscarle el propósito a esto”, expresó la joven, según relató a sus seguidores en la dinámica de preguntas y respuestas.

La influenciadora explicó que su decisión de mostrarse serena ante el público responde a una forma personal de rendir homenaje a B King y de encontrar sentido en la adversidad. No obstante, admitió que la tristeza la invade en la intimidad, lejos de la mirada de los demás.

“Los que me conocen, mi familia, mis amigos cercanos, saben lo mucho que me ha dolido esto, saben lo mucho que lloro en soledad, pero soy una mujer fuerte y guerrera, y aquí estoy parada por él”, afirmó Agudelo en su mensaje, dejando en evidencia la dualidad entre la imagen pública y como vive el dolor de su pérdida en privado.

Hermana de B King habría
Hermana de B King habría dejado mensaje confuso sobre las amenazas al cantante - crédito @stefania_agudeloo/IG

Uno de los compromisos que Stefanía Agudelo asumió tras la muerte de su hermano es mantener vivo su legado artístico y humano. “Voy a seguir hablando de él hasta que me canse, hasta que me muera, porque quiero que el legado de Bayron quede para toda la vida”, aseguró la influenciadora, reafirmando su determinación de preservar la memoria del artista en cada aspecto de su vida cotidiana.

Hermana de B King cerró su ciclo con palabras de amor y fortaleza

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la joven expresó su dolor por la pérdida, pero también dejó ver mensajes de gratitud y amor por los recuerdos compartidos, y la huella que el cantante dejó en su familia.

B King, cuyo nombre real era Brayam Steven Monroy Ramírez, falleció el 4 de octubre de 2025 en Bogotá, tras permanecer varios días en cuidados intensivos a causa de un accidente vial ocurrido el 24 de septiembre. Según la familia y amigos del artista, las secuelas del accidente lo mantuvieron en estado crítico hasta su muerte.

Diversas figuras del entretenimiento nacional manifestaron su pesar por la partida del artista, que tenía 26 años.

Durante el velorio y sepelio, la familia pidió respeto a la privacidad en este momento de duelo. La hermana de B King agradeció el apoyo de los seguidores y admiradores, resaltando la importancia de los mensajes de afecto recibidos y asegurando que el cantante “brilla en el cielo”.

La hermana del DJ expresó
La hermana del DJ expresó el dolor de la pérdida y agradeció el apoyo recibido en medio de la tragedia - crédito @stefania_agudeloo/Instagram

En su comunicado, insistió en la importancia de valorar a los seres queridos mientras se tenga la oportunidad.

B-King era reconocido por su participación en el género urbano, con canciones que alcanzaron popularidad local y presencia en plataformas digitales. La noticia de su deceso tuvo un fuerte impacto en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes le dedicaron mensajes y tributos en redes sociales.

La familia ratificó que desean conservar el recuerdo del artista en la memoria colectiva y agradecieron las muestras de solidaridad en este difícil momento.

