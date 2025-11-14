SIC aprueba la unión de Tigo y Movistar: el mercado de las telecomunicaciones en Colombia queda en manos de tres empresas

Con una resolución reciente, la Superintendencia de Industria y Comercio dio luz verde, bajo exigencias estrictas, a la fusión de Tigo y Movistar, dejando a Claro, Movistar y Tigo con cerca del 90% del mercado nacional - crédito Movistar y Europa Press

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia autorizó la integración empresarial entre Tigo y Movistar, bajo el cumplimiento de condiciones específicas, según la resolución 94169 del 13 de noviembre de 2025.

El fallo, divulgado por W Radio, señaló que tras la operación, Claro, Movistar y Tigo controlarán cerca del 90 % del mercado de telecomunicaciones del país, una concentración sin precedentes en esta industria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La solicitud de integración fue presentada a la SIC el 20 de diciembre de 2024 por Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo), subsidiaria de EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE), junto a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar).

El trámite incluyó la publicación del proceso, permitiendo a empresas como Claro, Directv, ETB y Wom Colombia manifestar observaciones sobre la propuesta, de acuerdo con el procedimiento normativo detallado en la resolución.