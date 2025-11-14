Senador Temístocles Ortega fue víctima de ataque armado en carretera: su carro recibió seis impactos de bala: “Pudimos escapar”

El congresista Temístocles Ortega denunció que está "muy difícil" la situación en el Cauca tras atentado en su contra - crédito @temisortega/X

Seis disparos impactaron el vehículo en el que viajaba el senador y exgobernador del departamento del Cauca Temístocles Ortega por la vía a Popayán.

Ortega, acompañado por su conductor y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), salió ileso tras una persecución que se extendió hasta la entrada de la capital caucana, según informó él mismo en su cuenta de X.

“En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos”, escribió el congresista.

En su mensaje aseguró que lograron, junto con su esquema de seguridad, “gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante”.

Afirmó que fueron perseguidos por una carretera “escarpada”, según narró en entrevista con Blu Radio.

Afirmó que la persecución habría durado al menos 15 minutos “hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos. A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”,. concluyó el funcionario,

Noticia en desarrollo...